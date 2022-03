Paralimpiadi 2022: gli atleti italiani da tenere d'occhio per le medaglie a Beijing 2022

Il conto alla rovescia per i Giochi Paralimpici Invernali di Beijing 2022 è ufficialmente terminato. Da oggi, venerdì 4 marzo, si parte con la rassegna a cinque cerchi che durerà fino al 13 marzo 2022.

L'Italia arriva all'appuntamento con un contingente formato da 32 atleti, di cui 15 esordienti assoluti. Alle Paralimpiadi di PyeongChang 2018, gli azzurri chiusero il torneo al 12° posto con 5 medaglie complessive di cui 2 ori, 2 argenti e un bronzo.

L'obiettivo è quello di migliorare i risultati della spedizione sudcoreana.

Il portabandiera Bertagnolli è la punta di diamante della squadra azzurra

In casa Italia è tanta l'attesa per Giacomo Bertagnolli, nello sci alpino. Il 23enne trentino, scelto come portabandiera della delegazione, in coppia con la guida Fabrizio Casal, è stato il protagonista di due medaglie d'oro (slalom speciale e gigante), una d'argento (super-g) e un bronzo (discesa) alle Paralimpiadi del 2018.

Bertagnolli, da poco entrato nel gruppo sportivo della Guardia di Finanza, vanta in carriera oltre 10 podi Mondiali. Un atleta di punta per tutto il movimento sul quale l'Italia confida moltissimo per arricchire il suo medagliere.

Attenzione inoltre al compagno di disciplina René De Silvestro, che nel gigante dello scorso dicembre a St. Moritz si è messo al collo uno straordinario oro che fa ben sperare per il grande evento a cinque cerchi.

Convocati Italia Paralimpiadi 2022 per lo sci alpino

Davide Bendotti

Renè De Silvestro

Federico Pelizzari

Giacomo Bertagnolli

Chiara Mazzel

Martina Vozza

(Guide: Andrea Ravelli, Fabrizio Casal, Ylenia Sabidussi)

Convocati Italia Paralimpiadi 2022 per lo snowboard

Jacopo Luchini, dopo il doppio quarto posto consecutivo tra Sochi 2014 e PyeongChang 2018, vuole sfatare il tabù Olimpico a Beijing 2022.

Il rider toscano, che in carriera vanta 3 podi ai Mondiali e 2 agli Europei, vuole mettere da parte le delusioni delle ultime due edizioni per regalare un podio a sé stesso e all'Italia.

Ecco tutti i convocati azzurri:

Jacopo Luchini

Riccardo Cardani

Mirko Moro

Convocati Italia Paralimpiadi 2022 per il para ice hockey

L'Italia del para ice hockey si presenta al torneo dopo il quarto posto conquistato a PyeongChang 2018, quando fu sconfitta nella finale per il bronzo per 1-0 dai padroni di casa della Corea del Sud.

Questa la lista dei convocati:

Alessandro Andreoni

Gabriele Araudo

Bruno Balossetti

Cristoph De Paoli

Alex Enederle

Stephan Kafmann

Julian Kasslatter

Gabriele Lanza

Nils Larch

Andrea Macrì

Roberto Radice

Matteo Remotti Marnini

Gianluigi Rosa

Santino Stillitano

Francesco Torella

Gian Luca Cavaliere

Stefan Kerschbaumer

Convocati Italia Paralimpiadi 2022 nello sci nordico

Cristian Toninelli

Giuseppe Romele

Michele Biglione

Programma Paralimpiadi Invernali 2022: gli eventi da medaglia

