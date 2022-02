Kobayashi è il nuovo campione Olimpico di salto con gli sci nel trampolino normale

Kobayashi riscrive la storia per il Giappone nel salto con gli sci

Il giapponese Ryoyu Kobayashi ha trionfato nella finale maschile di salto con gli sci con un totale di 275 punti. Nel mezzo dell'oscurità del centro nazionale di salto con gli sci di Zhangjiakou, il favorito della vigilia ha registrato salti di 145,4 metri e 129,6 metri per aggiudicarsi l'oro e porre fine all'attesa di 50 anni del suo Paese per trovare un nuovo campione Olimpico di salto con gli sci.

Con nomi di rilievo come il tedesco Karl Geiger e l'austriaco Stefan Kraft che non sono riusciti a competere per le medaglie, è stato l'atleta austriaco Manuel Fettner a rendere la vita più dura a Kobayashi totalizzando 270,8 punti dopo entrambi i salti. La medaglia di bronzo è andata al polacco Dawid Kubacki, che ha finito con 265,9 punti.

Fuori dai primi 30 l'azzurro Giovanni Bresadola.

LA TOP 10 DEL TRAMPOLINO NORMALE MASCHILE

1 - Ryoyu KOBAYASHI (JAP) 275 punti

2 - Manuel FETTNER (AUT) 270.8

3 - Dawid KUBACKI (POL) 265.9

4 - Pater PREVC (SLO)

5 - Evgeniy klimov (ROC)

6 - Kamil STOCH (POL)

7 - Marius LINDVIK (NOR)

8 - Danil SADREEV (ROC)

9 - Timi ZAJC (SLO)

10 - Stefan KRAFT (AUT)

Il programma delle gare di salto alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale di Salto a Zhangjiakou

(Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia)

7 febbraio

18:28 - 19:07 - Squadra mista turno di prova qualificazione

19:45 - 20:36 - Squadra mista primo turno

20:51 - 21:27 - Squadra mista finale

11 febbraio

17:45 - 18:30 - Trampolino lungo individuale U turno di prova qualificazione

19:00 - 20:06 - Trampolino lungo individuale U turno qualificazione

12 febbraio

18:00 - 18:35 - Trampolino lungo individuale U turno di prova qualificazione

19:00 - 19:45 - Trampolino lungo individuale U primo turno

20:00 - 20:33 - Trampolino lungo individuale U finale

14 febbraio

18:10 - 18:49 - Squadra U turno di prova gara

19:00 - 19:51 - Squadra U primo turno

20:06 - 20:42 - Squadra U finale

