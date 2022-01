Come seguire il salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022

Un massimo di 105 atleti del salto con gli sci - 65 uomini e 40 donne - sono in gara alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022.

Dai un occhio agli atleti che sembrano sfidare la gravità mentre si librano nell'aria dai trampolini del Centro Nazionale di Salto con gli Sci a Zhangjiakou - la prima sede di gara permanente di salto con gli sci del mondo.

Ci saranno cinque eventi nel salto con gli sci a Beijing 2022 tra cui il nuovo evento di squadra mista, che fa il suo debutto Olimpico. La gara di salto con gli sci inizia il 5 febbraio e la medaglia finale - assegnata per la gara a squadre maschile - è in programma il 14 febbraio.

Continua a leggere per scoprire il programma degli eventi e il modo migliore per seguire le gare.

LEGGI ANCHE: Salto con gli sci alle Olimpiadi di Beijing 2022: cinque cose da sapere

Le gare di salto in programma a Beijing 2022

Sono 5 gli eventi di salto in programma alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022: tre maschili, uno femminile e uno misto.

La competizione maschile sarà composta dagli eventi trampolino normale individuale, trampolino lungo individuale e di squadra, mentre la competizione femminile sarà composta dal trampolino normale.

Infine, l'evento di squadra mista farà il suo debutto Olimpico a Beijing 2022, con quattro atleti - due donne e due uomini - in gara sul trampolino normale in una competizione che sarà sicuramente uno dei pezzi forti del calendario Olimpico invernale.

LEGGI ANCHE: Com'è il nuovo evento a squadre miste di salto con gli sci a Beijing 2022?

Le stelle del salto da seguire a Beijing 2022

La gara di salto con gli sci maschile di Pechino 2022 si preannuncia come una delle più attese di sempre, con giovani speranze Olimpiche in lizza per l'oro a sfidare leggende di questo sport.

Attenzione a Kobayashi Ryoyu, il 25enne saltatore giapponese che ha fatto la storia nel 2018/19 dopo aver vinto tutti e sei i titoli della stagione di Coppa del Mondo, compreso il grande slam sbancando tutte e quattro le competizioni dei Quattro Trampolini.

A lottare per l'oro con Kobayashi ci sarà la medaglia d'argento della Germania a PyeongChang 2018, Karl Geiger, che vanta quattro medaglie d'oro vinte ai Mondiali. Da tenere d'occhio anche una delle stelle più scintillanti del circuito, il norvegese Halvor Egner Granerud, vincitore della classifica generale di Coppa del Mondo di salto con gli sci 2020/21. E non trascurate la leggenda del salto con gli sci, Stefan Kraft, che a 28 anni ha vinto tutto ciò che c'è da vincere in questo sport, compresi due titoli di Coppa del Mondo, tre ori ai Campionati del Mondo individuali e due titoli di Coppa del Mondo di volo con gli sci.

Nella competizione femminile, il nome sulla bocca di tutti negli ultimi anni è quello di Sara Takanashi. La star giapponese detiene il record di vittorie individuali in Coppa del Mondo - maschile e femminile -: 61, e conta di migliorare la medaglia di bronzo vinta a PyeongChang 2018.

Tuttavia, per farcela Takanashi dovrà superare una concorrenza formidabile che comprende l'austriaca Marita Kramer - che ha concluso la scorsa stagione con sette vittorie in Coppa del Mondo, la slovena Ursa Bogataj e la vincitrice assoluta della Coppa del Mondo dello scorso anno, la slovena Nika Križnar.

Il programma delle gare di salto alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale di Salto a Zhangjiakou

(Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (UTC+8)

5 Febbraio

13:15 - 14:00 - Trampolino normale individuale U turno di prova qualificazione

14:20 - 15:26 - Trampolino normale individuale U qualificazione

17:45 - 18:15 - Trampolino normale individuale D turno di prova qualificazione

18:45 - 19:20 - Trampolino normale individuale D primo turno

19:35 - 20:08 - Trampolino normale individuale D finale

6 Febbraio

18:00 - 18:35 - Trampolino normale individuale U turno di prova gara

19:00 - 19:45 - Trampolino normale individuale U primo turno

20:00 - 20:33 - Trampolino normale individuale D finale

7 Febbraio

18:28 - 19:07 - Squadra mista turno di prova qualificazione

19:45 - 20:36 - Squadra mista primo turno

20:51 - 21:27 - Squadra mista finale

11 Febbraio

17:45 - 18:30 - Trampolino lungo individuale U turno di prova qualificazione

19:00 - 20:06 - Trampolino lungo individuale U turno qualificazione

12 Febbraio

18:00 - 18:35 - Trampolino lungo individuale U turno di prova qualificazione

19:00 - 19:45 - Trampolino lungo individuale U primo turno

20:00 - 20:33 - Trampolino lungo individuale U finale

14 Febbraio

18:10 - 18:49 - Squadra U turno di prova gara

19:00 - 19:51 - Squadra U primo turno

20:06 - 20:42 - Squadra U finale

Come seguire il salto con gli sci a Beijing 2022

Un alto livello di temerarietà che sarà in mostra quando gli atleti scivoleranno lungo la rampa di salto con gli sci alta 60 metri al Centro Nazionale di Salto con gli Sci di Zhangjiakou, prima di lanciarsi nell'aria nel tentativo di scivolare al top sulla pista lunga 164 metri.

"Sembra di volare", è la semplice ma esauriente spiegazione di questo sport data dal cinque volte Olimpionico giapponese Harada Masahiko, in un'intervista a Olympics.com. "Ovviamente nel salto con gli sci non si può restare in aria in eterno, ma cerchiamo di spingere sempre più in là il limite ed è allora che si ottengono i migliori risultati", ha aggiunto.

E non si può minimizzare la forza interiore che queste imprese richiedono, una qualità che Takanashi ha evidenziato: "Devi essere mentalmente preparato per la competizione: non importa quanto sia buona la tecnica del tuo salto, se non lo 'senti', non sarai in grado di realizzare la tua performance migliore".

Fate attenzione ai saltatori che danno l'impressione di scivolare nell'aria con i loro sci puntati verso l'esterno per formare una forma a V, mentre si stendono in avanti per massimizzare il livello di portanza nei loro salti. La tecnica si è evoluta significativamente nel corso degli anni, dai primi giorni di gara quando gli atleti usavano uno stile verticale nei loro salti.

Lo svedese Jan Bokloev è accreditato di aver sviluppato lo "stile V", che si è poi imposto nel mondo del salto con gli sci. "Inizialmente ridicolizzata, questa tecnica ha avuto un tale successo che nel 1992 tutti i medagliati Olimpici usavano questo stile", spiega a milanocortina2026.org.

Oggi, i saltatori con gli sci possono raggiungere lunghezze incredibili, con il record mondiale maschile stabilito da Stefan Kraft che nel 2017 ha saltato 253,5 metri. La gara di salto con gli sci sul trampolino normale femminile a PyeongChang 2018 è stata vinta con salti di 105,5 e 110m dalla norvegese Maren Lundby, mentre il trampolino lungo maschile è stato vinto con salti di 135m e 136,5m dal polacco Kamil Stoch.

LEGGI ANCHE: Sport Olimpici: tutto sul salto con gli sci con Masahiko Harada