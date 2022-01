Il meglio di Beijing 2022 giorno per giorno: quando vedere i momenti migliori dei Giochi Olimpici Invernali 

Appena sei mesi dopo lo spegnimento del calderone Olimpico a Tokyo, gli atleti e le atlete migliori al mondo negli sport d'inverno si ritrovano nella capitale cinese di Pechino per i Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022.

Dopo il duro lavoro degli ultimi quattro anni, i talenti Olimpici vanno in cerca di gloria durante i 17 giorni dei Giochi, più due giorni aggiuntivi di gare previsti prima della Cerimonia di Apertura.

Ma quali saranno i migliori momenti di ogni sport?

Olympics.com ha selezionato le gare chiave e il programma degli eventi da medaglia da non perdere. Tutti gli orari riportati sono in China Standard Time (UTC+7). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Olimpiadi Invernali: gli eventi da non perdere del 2 febbraio 2022

Le competizioni iniziano due giorni prima della Cerimonia di Apertura, quando le squadre di curling di doppio misto si affrontano nei campi di gara del Centro acquatico nazionale di Pechino completamente rinnovato e, per l'occasione, ribattezzato 'Ice Cube' (ex 'Water Cube'), che ha ospitato gli eventi di nuoto durante Beijing 2008.

Curling

20:05–22:00: Round robin doppio misto

Otto delle 10 squadre di doppio misto sono in azione sui quattro campi di gara di curling nell'Ice Cube, con il match tra la Svezia, medaglia di bronzo ai Mondiali, rappresentata da Almida de Val e Oskar Eriksson, e i campioni del mondo della Gran Bretagna (Jennifer Dodds e Bruce Mouat) tra le sfida più calde della giornata.

3 febbraio 2022

Il giorno prima della Cerimonia di Apertura prevede gare in tre sport, ed ecco il meglio della giornata:

Curling

09:05–11:00, 14:05–16:00; 20:05–22:00: Round robin doppio misto

La competizione di curling continua con il doppio misto nella seconda giornata di gara con tre sessioni sul ghiaccio.

Tra le sfide in programma, i campioni in carica del Canada affrontano Dodds e Mouat della Gran Bretagna nella sessione mattutina, prima di tornare in campo contro la Norvegia in serata.

Sci freestyle

18:00–18:45: Turno di qualificazione Moguls D 1; 19:45–20:30: Turno di qualificazione Moguls U 1

Zhangjiakou vede l'esordio delle gare in questa città il 3 febbraio, con i turni di qualificazione nel moguls dello sci freestyle sia femminili che maschili.

Il tre volte e attuale campione del mondo nell'evento maschile, Mikaël Kingsbury (Canada), è il campione in carica di PyeongChang 2018; analogamente, nell'evento femminile la detentrice del titolo Perrine Laffont della Francia è anche la campionessa del mondo in carica. Entrambi puntano a piazzarsi tra i primi per assicurarsi i loro posti in finale.

Hockey su ghiaccio

12:10–14:25: Gruppo A Donne: Svizzera - Canada, Gruppo B Donne: Cina - Repubblica Ceca; 16:40–18:55: Gruppo B Donne: Giappone - Svezia; 21:10–23:25: Gruppo A Donne: Finlandia - USA

La competizione femminile di hockey su ghiaccio inizia il 3 febbraio, con quattro partite in programma.

C'è un'allettante rivincita di una semifinale dei Campionati del Mondo 2021 tra Finlandia e Stati Uniti a partire dalle 21:10 nel Gruppo A, mentre all'inizio della giornata i padroni di casa della Cina iniziano la loro avventura alle 12:10 contro la Repubblica Ceca, squadra che ha conquistato un posto a Beijing vincendo l'ultima gara di qualificazione.

Giochi Invernali: gli eventi da non perdere del 4 febbraio 2022

L'azione si concentra durante la mattinata e nel pomeriggio del 4 febbraio poiché il momento clou è la Cerimonia di Apertura, in programma durante la serata allo Stadio Nazionale di Beijing, il 'Nido d'uccello'. Ecco cosa prevede la giornata:

2000–2300: Cerimonia di Apertura

Curling

08:35–10:30, 13:35–15:30: Round robin doppio misto

Prima della cerimonia di apertura in serata, sono in programma altre sette partite di doppio misto di curling, con il Canada che scende in campo in entrambe le sessioni: prima contro la Svizzera e poi contro la Cina, nel pomeriggio.

Da non perdere anche il duello tra due vecchie rivali come Gran Bretagna e Australia.

Pattinaggio di figura

10:02–11:15: Evento a squadre, singolari maschili programma corto; 11:41–12:54: Evento a squadre, danza sul ghiaccio danza ritmica; 13:22–14:55: Evento a squadre, programma corto coppie

Il pattinaggio di figura, uno degli sport preferiti dagli appassionati dei Giochi Olimpici Invernali, inizia con i primi tre turni dell'evento a squadre: 10 contendenti si affrontano nella terza edizione di questa competizione alle Olimpiadi. Il Canada si è laureato campione a PyeongChang 2018, ma chi salirà alla ribalta a Beijing?

In particolare, mentre gli atleti ROC sono considerati molto competitivi a livello di coppia femminile e nella danza sul ghiaccio, non sono solitamente considerati aspiranti alla medaglia nell'evento individuale maschile, e questo potrebbe rivelarsi determinante nella competizione a squadre in cui gli atleti collezionano punti per le loro nazioni in base alle loro posizioni finali.

Interessante è anche la strategia adottata nelle scelte dei pattinatori, poiché gli stessi non devono necessariamente prendere parte sia al programma corto che a quello libero nell'evento a squadre.

I dieci pattinatori del programma corto di singolare maschile pattinano per primi il 4 febbraio, seguiti dalle coppie di danza sul ghiaccio e poi le coppie.

Hockey su ghiaccio

12:10–14:25: Gruppo A Donne: ROC - Svizzera, 12:10–14:25: Gruppo B Donne: Danimarca - Cina

Oggi sono in programma solo due partite di hockey su ghiaccio femminile prima della Cerimonia di Apertura. Nel Gruppo A, che comprende le prime cinque squadre classificate nella competizione, il ROC affronta la Svizzera, mentre i padroni di casa del Gruppo B affrontano un'altra squadra vincitrice della Qualificazioni finali in Danimarca.

Pechino 2022: gli eventi da non perdere del 5 febbraio 2022

La prima serie di medaglie dei Giochi viene assegnata nello sci di fondo nel pomeriggio, con la competizione che entra nel vivo. Con sei eventi da medaglia in programma oggi, abbiamo dato un'occhiata ad alcuni dei momenti salienti da non perdere nel corso della giornata:

Sci freestyle - Riuscirà Kingsbury a ripetersi?

Gli atleti del moguls maschile tornano sulle piste di Zhangjiakou per un secondo turno di qualificazione alle 18:00 prima della finale delle 19:30, con Mikaël Kingsbury a caccia della terza medaglia Olimpica consecutiva dopo l'argento a Sochi e l'oro a PyeongChang.

Il canadese rimane al top della sua carriera all'età di 29 anni e tenterà di aggiungere altri trionfi a un'impressionante carriera internazionale iniziata quando aveva solo 17 anni, e che ad oggi include oltre 60 vittorie in eventi di Coppa del Mondo, nove titoli di Coppa del Mondo assoluti e moguls, sei ori ai Campionati Mondiali (tre ciascuno in moguls e dual moguls non olimpico), oltre alle due medaglie olimpiche.

Hockey su ghiaccio - La Finlandia vuole partire forte

C'è un intrigante incontro di hockey su ghiaccio femminile nel Gruppo A tra il Canada, campione in carica 2021, e la Finlandia (12:10–14:25).

La Finlandia ha eliminato il Canada nelle semifinali dei Campionati del mondo 2019 e la squadra femminile finlandese è stata costantemente la più vicina a insidiare il dominio canadese e americano dell'hockey su ghiaccio femminile.

Tutti gli occhi saranno puntati sulla gara del round robin in vista di una potenziale rivincita più avanti nel torneo.

Pattinaggio di velocità short track - Il debutto dell'evento a squadre miste

L'azione nello short track prende il via alle 19:00 con le prime batterie nei 500m femminili e nei 1000m maschili, ma il momento clou della serata è la gara inaugurale dell'evento a squadre miste di questo sport alle Olimpiadi invernali.

Curiosamente, nemmeno questo evento si è mai tenuto a livello di Campionati del Mondo. Tuttavia, fa parte dell'ISU Short Track Speed Skating World Cup Series dal 2018.

La Cina, padrone di casa delle Olimpiadi, ha vinto due dei quattro eventi nella stagione 2021-22, inclusa la prima gara della stagione al Capital Indoor Stadium che ospiterà anche i Giochi, e questa potrebbe essere la prima medaglia del Paese ospitante di Beijing 2022 nello sport.

Eventi da medaglia

Biathlon

17:00–18:15: Staffetta mista 4x6 km

Sci di fondo

15:45–16:35: 7,5 km D + skiathlon 7,5km

Sci freestyle

19:30–20:55: Finale U moguls

Salto con gli sci

18:45–19:20: Primo turno trampolino normale individuale D; 19:35–20:08: turno finale trampolino normale individuale D

Pattinaggio di velocità

16:30–17:51: 3000 m D

Pattinaggio di velocità short track

20:23–21:34: Quarti di finale, semifinali, finale B, finale A staffetta squadre miste

Gli atleti gareggiano nella staffetta mista NOC dello short track ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Losanna 2020 (FOTO: Joe Toth per OIS/CIO) Foto di Joe Toth for OIS/IOC

Olimpiadi Invernali: gli eventi da non perdere del 6 febbraio 2022

Sette eventi da medaglia sono in programma nella seconda giornata di gare a Beijing, Yanqing e Zhangjiakou. Quali attendi con ansia? Non perdere la nostra selezione di eventi del giorno:

Sci alpino - Discesa libera maschile primo evento da medaglia

La discesa libera maschile (11:00) del programma di sci alpino è il primo evento da medaglia in questo sport a Beijing 2022.

Aksel Lund Svindal, campione olimpico del 2018 nell'evento, si è ritirato nel 2019. Tutti gli occhi sarebbero potuti essere sul compagno di squadra norvegese di Svindal e due volte medaglia olimpica di discesa libera, Kjetil Jansrud, per vedere se quest'ultimo sarebbe stato in grado finalmente di trionfare dopo l'argento nel 2018 e il bronzo nel 2014 – ma il 36enne ha subito uno sfortunato infortunio al ginocchio a fine stagione, in un incidente a Beaver Creek durante una gara di Coppa del Mondo.

Gli austriaci Vincent Kriechmayr, campione del mondo in carica, e Matthias Mayer, campione olimpico 2014, e lo svizzero Beat Feuz saranno tra i principali contendenti per un posto sul podio.

Pattinaggio di figura - L'evento a squadre continua

L'evento a squadre nel pattinaggio di figura diventa ancora più competitivo oggi, con le 10 squadre partecipanti ridotte a cinque dopo il programma corto del singolo femminile (09:37–10:50)

Inoltre, con le squadre che non devono necessariamente utilizzare la stessa pattinatrice dal corto al libero, ci saranno alcune scelte interessanti da fare, soprattutto per il team ROC che invierà tre forti pattinatrici di singolo femminile a Beijing. Almeno una dovrà saltare l'evento, ma c'è anche quello individuale più avanti nei Giochi da tenere in considerazione.

Dopo la sessione mattutina, le prime cinque squadre invieranno le loro coppie per il programma libero (11:57–12:44).

Snowboard - Anderson a caccia del terzo oro

È stata sette volte medaglia d'oro nello slopestyle agli X Games invernali, due volte campionessa olimpica in carica sia di Sochi che di PyeongChang e due volte medagliata mondiale. La statunitense Jamie Anderson proverà a completare la tripletta nello snowboard slopestyle femminile il 6 febbraio (09:30), se riuscirà a superare i turni di qualificazione del giorno prima.

Nessuno snowboarder ha vinto tre ori consecutivi ai Giochi Olimpici, mentre Shaun White è l'unico atleta ad aver vinto tre ori, conquistati nell'halfpipe maschile nel 2006, 2010 e 2018. Anderson potrebbe quindi entrare nella giovane storia di questo sport olimpico a Beijing.

Eventi da medaglia

Sci alpino

11:00–13:19: Discesa libera U

Sci di fondo

15:00–16:35: 15 km U + 15km skiathlon

Sci freestyle

19:30–20:55: Finale moguls D

Slittino

21:15–21:59: Singolo U manche 4

Snowboard

09:30–10:49: Finale snowboard slopestyle D

Salto con gli sci

19:00–19:45: 1° turno individuale trampolino normale U; 20:00–20:33: turno finale individuale trampolino normale U

Pattinaggio di velocità

16:30–18:15: 5000 m U

Giochi Olimpici Invernali: gli eventi da non perdere del 7 febbraio 2022

Otto eventi da medaglia sono in programma oggi, tra cui un altro debutto per un evento misto a squadre, questa volta nel salto con gli sci con uomini e donne che gareggiano insieme per la prima volta alle Olimpiadi.

Il round robin di curling di doppio misto si conclude con le ultime quattro partite tra cui la sfida tra USA e Gran Bretagna, prima che si svolgano in serata le semifinali.

E c'è molto altro ancora. Abbiamo selezionato alcuni degli eventi della giornata da non perdere:

Sci alpino - Shiffrin alla difesa del titolo

La due volte campionessa olimpica Mikaela Shiffrin è in azione oggi a Yanqing e tenta di mantenere il suo titolo nello slalom gigante femminile (10:15, 13:45).

Osservata speciale anche l'italiana Marta Bassino, seconda dietro a Shiffrin la scorsa stagione nella classifica di slalom gigante di Coppa del Mondo, così come alle altre contendenti come Lara Gut-Behrami della Svizzera, Petra Vlhová della Slovacchia e Katharina Liensberger dell'Austria.

Anche l'italiana Federica Brignone, argento a PyeongChang 2018, è una delle atlete da tenere d'occhio, poiché ha vinto la classifica di slalom gigante di Coppa del Mondo nel 2020.

Pattinaggio di figura - Le prime medaglie

L'evento a squadre nel pattinaggio di figura giunge a una drammatica conclusione con gli ultimi tre segmenti (09:22–12:16) per le prime cinque squadre, con programma libero di singolo maschile, danza sul ghiaccio e singolo femminile.

La tattica sarà ancora una volta fondamentale, specialmente nelle categorie singole, in quanto le squadre cercano di individuare quali pattinatori saranno nella posizione migliore per poter conquistare le posizioni da medaglia.

In particolare, l'evento individuale maschile inizia il giorno successivo, e probabilmente anche questo sarà un fattore che verrà preso in considerazione.

Sci freestyle - Freeski big air

Qualificazione in programma nell'evento olimpico inaugurale del freeski big air, con l'interesse dei padroni di casa rivolto alla campionessa dei Giochi Olimpici Giovanili e medaglia di bronzo mondiale Gu Ailing Eileen nell'evento femminile (09:30–11:44).

Le avversarie più attese di Gu sono la francese Tess Ledeux, la canadese Megan Oldham, la statunitense Maggie Voisin e la campionessa mondiale Anastasia Tatalina della ROC.

Nel pomeriggio debutta con le qualificazioni anche il freeski big air maschile. Lo svedese Oliwer Magnusson è il campione del mondo in carica, mentre Édouard Therriault (Canada) e Kim Gubser (Svizzera) sono rispettivamente le medaglie d'argento e di bronzo dei Mondiali 2021.

Altri osservati speciali sono lo svizzero Andri Ragettli e lo statunitense Alex Hall.

Eventi da medaglia

Sci alpino

10:15–11:55: Slalom gigante D manche 1; 13:45–15:39: Slalom gigante D manche 2

Biathlon

17:00–18:40: 15 km individual D

Pattinaggio di figura

09:22–10:01: Evento a squadre, programma libero singolo maschile; 10:31–11:10: Evento a squadre, danza sul ghiaccio danza libera; 11:37–12:16: Evento a squadre, programma libero singolo femminile

Snowboard

12:00–13:19: Finale snowboard slopestyle U

Salto con gli sci

19:45–20:36: 1° turno squadre miste; 20:51–21:27: Turno finale squadre miste

Pattinaggio di velocità

16:30–17:50: 1500 m femminili

Pattinaggio di velocità short track

19:30–20:51: Quarti di finale, semifinali, Finale B, Finale A 500 m femminili,; 19:44–21:04: quarti di finale, semifinali, Finale B, Finale A 1000 m maschili

Olimpiadi di Pechino 2022: gli eventi da non perdere dell'8 febbraio

È una giornata carica di medaglie quella dell'8 febbraio con non meno di 10 set da assegnare. La cinese Gu Ailing Eileen sarà probabilmente coinvolta nella resa dei conti del big air di freeski femminile.

I padroni di casa guarderanno anche a Ning Zhongyuan nella gara di pattinaggio di velocità maschile dei 1500 m. Ecco alcuni degli altri momenti salienti della giornata:

Sci alpino - Mayer cerca un'altra medaglia

Matthias Mayer sembra un uomo fatto per le grandi occasioni olimpiche.

L'austriaco è il campione olimpico in carica del Super G maschile (11:00) e ha vinto anche l'oro nella discesa libera a Sochi 2014. Sorprendentemente non ha mai vinto una medaglia ai Campionati del Mondo e nemmeno mai vinto una sfera di cristallo di disciplina sul circuito della Coppa del Mondo.

Cercherà la sua terza medaglia Olimpica, potenzialmente anche la quarta, a seconda di come andrà la discesa maschile di due giorni prima. Come per la discesa libera, attenzione al suo compagno di squadra Vincent Kriechmayer, ma anche il campione svizzero Marco Odermatt, che ha vinto cinque ori ai Campionati del Mondo juniores del 2018 e farà il suo debutto Olimpico.

Pattinaggio di figura - Al via il singolare maschile

Il campo, per una volta, sembra aperto nella gara di pattinaggio di figura maschile che inizia con il programma corto (09:22–13:30).

Il due volte campione in carica, il giapponese Hanyu Yuzuru, ha avuto una stagione colpita da infortuni proprio come quattro anni fa; Nathan Chen è stato battuto in una competizione internazionale per la prima volta da PyeongChang 2018 quando è arrivato terzo all'evento Skate America Grand Prix di ottobre; mentre i connazionali di Hanyu, Uno Shoma e Kagiyama Yuma hanno entrambi avuto ottime stagioni.

Tuttavia Hanyu ha battuto sia Uno che Kagiyama ai campionati nazionali giapponesi e cercherà di fare altrettanto a Pechino.

Più indietro, la concorrenza per una medaglia sarà altrettanto agguerrita se uno dei favoriti dovesse sbagliare.

Hockey su ghiaccio - USA-Canada nella probabile anteprima della finale

Semplicemente non c'è una sfida più grande nell'hockey su ghiaccio femminile internazionale.

Le prime due squadre al mondo e perenni finaliste olimpiche e mondiali, gli Stati Uniti e il Canada, si affrontano per la prima volta in questo torneo nel turno preliminare (12:10–14:25).

Con tutte e cinque le squadre del Gruppo A che hanno un posto assicurato nei quarti di finale, puoi essere perdonato per pensare che non ci sia molta carne al fuoco. Ma ti sbagli.

A seconda di come andrà a finire il round robin, queste due squadre probabilmente si incontreranno di nuovo in finale (o semifinale, in uno scenario meno probabile). Quindi si tratterebbe di un antipasto prima del piatto principale, giocato con la stessa intensità e lo stesso spirito che accompagnano questa grande rivalità.

Con in palio il diritto di vantarsi - almeno fino alla fase a eliminazione diretta - questa sfida sarà assolutamente da tenere d'occhio.

Eventi per le medaglie

Sci Alpino

11:00–13:14: Super-G (U)

Biathlon

16:30–18:15: 20km individuale (U)

Sci di fondo

18:30–20:00: Quarti di finale, semifinali e finale sprint tecnica libera (D); 18:55–20:14: Quarti di finale, semifinali e finale sprint tecnica libera (U)

Curling

14:05–16:00: finale bronzo doppio misto; 20:05–22:00: finale oro doppio misto

Sci freestyle

10:00–11:05: Finale big air (D)

Slittino

21:35–22:19: Singolare (D) manche 4

Snowboard

14:30–15:57: Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, small final, big final slalom gigante parallelo (D); 14:48–16:03: ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, small final, big final slalom gigante parallelo (U)

Pattinaggio di velocità

18:30–19:50: 1500m (U)

Olimpiadi Invernali 2022: gli eventi da non perdere del 9 febbraio a Pechino

Anche se il 9 febbraio il seguitissimo pattinaggio di figura si prende una pausa, ci sono sei medaglie in palio negli altri sport, tra cui il caos imprevedibile dello snowboard cross femminile (le finali iniziano alle 14:30). La finale del big air di sci freestyle maschile (11:00) è un altro evento che sicuramente entusiasmerà il pubblico.

Shaun White inizia la difesa del suo titolo di snowboard halfpipe, qualificazioni al via (12:30–14:10). Ecco altri tre momenti salienti che abbiamo selezionato dalla Giornata 5:

Sci alpino - Occhi puntati sulla Shiffrin nel suo evento preferito

Lo slalom femminile (10:15, 13:45) è l'evento di sci alpino della giornata e gli appassionati saranno curiosi di vedere se la statunitense Mikaela Shiffrin riuscirà riconquistare la sua corona olimpica in questa disciplina.

La Shiffrin è stata campionessa olimpica di slalom nel 2014 prima di finire sorprendentemente quarta a PyeongChang in quella che è la sua gara preferita. È quattro volte campionessa del mondo di slalom e la maggior parte delle sue vittorie e podi in Coppa del Mondo sono arrivate in questa disciplina.

Katharina Liensberger e Petra Vlhová saranno ancora le avversari da battere per l'americana.

Hockey su ghiaccio - Inizia il torneo maschile

Parte la competizione maschile di hockey su ghiaccio. Sarebbero dovuti tornare i giocatori della National Hockey League per la prima volta dal 2014, ma la Lega si è poi ritirata dalla competizione dopo che la pandemia ha causato un conflitto nei calendari.

La squadra ROC, con le sue stelle della Kontinental Hockey League (KHL), apre il sipario contro la Svizzera (16:40). Sarà una delle favorite per la medaglia dopo aver vinto l'oro a PyeongChang 2018 come Atleti Olimpici dalla Russia.

Short track - Ren Ziwei punta all'oro in casa

Il migliore al mondo nei 1500m in questo momento è Ren Ziwei.

Il cinese Ren, medaglia d'argento nella staffetta del 2018, ha vinto due delle quattro gare di Coppa del Mondo di questa stagione conquistando la vittoria assoluta nella disciplina e senza dubbio avrà in mente di salire sul podio quando l'evento raggiungerà le sue fasi finali in questa giornata.

Non escludiamo nemmeno Shaolin Sándor Liu: l'ungherese di origini cinesi, destinato a ricevere il sostegno dei tifosi, è arrivato quinto nella finale del 2018.

Eventi da medaglia

Sci Alpino

10:15–11:50: Slalom (D) Manche 1; 13:45–15:29: Slalom (D) Manche 2

Sci freestyle

11:00–12:05: Freeski (U) finale big air

Slittino

20:20–20:56: Doppio Manche 1; 21:35–22:14: Doppio Manche 2

Combinata nordica

16:00–16:51: Gundersen individuale trampolino normale/10km - salto con gli sci; 19:00–19:35: Gundersen individuale trampolino normale/10km - sci di fondo

Snowboard

14:30–16:00: Snowboard cross (D) ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, small final, big final

Short track

19:00–21:28: 1500m (U) quarti di finale, semifinali, finale B, finale A

Pechino 2022: gli eventi da non perdere del 10 febbraio

Un altro evento a squadra miste debutta oggi ai Giochi Olimpici, che puntano a un maggiore equilibrio e uguaglianza di genere.

Lo sci freestyle a squadre miste aerials inizia (19:00) con otto squadre che tentano di aggiudicarsi la corona olimpica. Questa è una delle otto serie di medaglie che verranno assegnate il 10 febbraio. Ecco alcuni altri eventi da tenere d'occhio:

Sci di fondo - Diggins cerca di trasformare la Coppa del Mondo in oro.

Quando ha conquistato l'oro nello sprint a squadre insieme a Kikkan Randall a PyeongChang 2018, Jessie Diggins è diventata una delle prime due americane a vincere una medaglia d'oro olimpica nello sci di fondo.

Da allora, è andata di bene in meglio: Diggins ha vinto la Coppa del Mondo di distanza e il titolo generale nel 2020-21, collezionando anche il prestigioso Tour de Ski lungo il cammino.

Ora cercherà di materializzare questo stato di forma in oro olimpico individuale nella gara classica femminile di 10 km (15:00).

Pattinaggio di figura - Chi sarà il prossimo campione olimpico maschile?

Il pattinaggio di figura maschile individuale si conclude con il pattinaggio libero (09:38). I migliori pattinatori proveranno a rubare lo scettro al campione giapponese Hanyu Yuzuru.

Lo stesso Hanyu sarà senza dubbio in corsa per il terzo titolo consecutivo - ma il gap con i suoi rivali sembra essersi ridotto negli ultimi anni, non solo all'estero ma anche nel pattinaggio giapponese. Infatti, ai Campionati del Mondo del 2021, Hanyu si è classificato terzo dietro il suo connazionale Kagiyama Yuma, che ha conquistato l'argento.

Tuttavia, ai campionati nazionali giapponesi, si è imposto su Kagiyama e Uno Shoma. Ha anche promesso di tentare il quadruplo Axel, mai riuscito prima, a Beijing 2022.

Sarà un finale snervante e avvincente per la competizione maschile.

Slittino - La staffetta a squadre miste ritorna con l'impeto tedesco

Riuscirà qualcuno a fermare la Germania negli sport di scivolamento? I migliori slittinisti del mondo tenteranno di farlo oggi nell'evento finale di Beijing 2022 in questo sport.

Ci proveranno a livello maschile, femminile e di doppio, ma è la staffetta a squadre miste (21:38) - introdotto per la prima volta a PyeongChang 2018 - che aggiunge un po' di emozione in più, con i migliori atleti in ciascuna delle altre discipline che si riuniscono per partecipare come una squadra.

Forse sorprendentemente, la Germania ha vinto solo due delle cinque staffette di squadra tenute durante la stagione di Coppa del Mondo di slittino 2020/21 - tuttavia, la composizione delle squadre per quelle gare non dovrebbe essere la stessa dei Giochi.

Eventi a medaglia

Sci alpino

10:30–12:45: Discesa combinata (U); 14:15–15:59: Slalom combinata (U)

Sci di fondo

15:00–16:30: Classica 10km (D)

Sci freestyle

19:00–20:15: Finale squadre miste aerials

Pattinaggio di figura

09:38–13:27: Pattinaggio libero singolari (U)

Slittino

21:30–22:38: Staffetta a squadre

Snowboard

09:30–10:49: Snowboard halfpipe: finale (D); 14:00–15:25: Snowboard cross: quarti, semifinali, piccola finale, grande finale (U)

Pattinaggio di velocità

20:00–21:16: 5000m (D)

Olimpiadi di Beijing 2022: gli eventi da non perdere dell'11 febbraio

Non meno di sette ori sono in palio l'11 febbraio, a una settimana dall'inizio dei Giochi.

Le prime medaglie dello skeleton vengono assegnate nella gara maschile (21:55), con il 37enne lettone Martins Dukurs, vincitore dell'argento nel 2010 e nel 2014, che tenterà di diventare il più 'vecchio' campione dal trionfo di Duff Gibson a Torino 2006, all'età di 39 anni. Ecco alcuni degli altri eventi principali della giornata:

Biathlon - Eckhoff, Hermann, Wierer tra le favorite nello sprint

È impossibile non menzionare la norvegese Tiril Eckhoff nello sprint femminile 7,5 km (17:00), poiché la 31enne è la campionessa del mondo in carica di sprint e di generale, nonché l'attuale campionessa mondiale nell'evento.

Ma questo non significa che non avremo sorprese: Eckhoff ha iniziato la stagione 2021/22 piuttosto lentamente, quindi è complicato fare pronostici.

L'italiana Dorothea Wierer, la connazionale di Eckhoff Marte Olsbu Røiseland, la svedese Hanna Öberg e la tedesca Denise Herrmann sperano di dire la loro.

Inoltre, c'è l'incognita dello sciare su un nuovo tracciato.

Snowboard - Shaun White sempre più nella storia?

Se dovesse superare le qualifiche, non c'è dubbio che tutta l'attenzione nella finale dell'halfpipe di snowboard maschile (09:30) sarà su Shaun White, alle sue ultime Olimpiadi.

L'americano, ora 35enne, è stato un pilastro della manifestazione dal suo debutto a Torino nel 2006, vincendo tre ori nel 2006, 2010 e 2018.

Uno storico quarto oro non è un traguardo impossibile, ma ci saranno tanti rivali da sbaragliare tra cui l'australiano Scotty James e il giapponese Hirano Ayumu.

Pattinaggio di velocità - Appuntamento con la storia per Bloemen

Nessun uomo ha mai vinto due medaglie d'oro consecutive nella gara di pattinaggio di velocità più lunga del calendario olimpico, i 10.000m (16:00).

Il canadese di origine olandese Ted-Jan Bloemen, che ha stabilito il record olimpico lungo il cammino verso la medaglia d'oro a PyeongChang, sogna l'impresa ma dovrà fare i conti con tanti rivali di altissimo livello.

Lo svedese Nils van der Poel, anche lui di origine olandese, aveva solo 21 anni a PyeongChang. Ma ora, van der Poel ha raggiunto il punto più alto della sua carriera, dopo aver stabilito un nuovo record del mondo nell'evento verso l'oro ai Campionati del Mondo 2021.

E non mancano gli stessi pattinatori olandesi, con Jorrit Bergsma – campione di Sochi 2014 – che punta ancora una volta al gradino più alto del podio.

Eventi a medaglia

Sci alpino

11:00–13:09: Super-G (D)

Biathlon

17:00–18:10: Sprint 7.5km (D)

Sci di fondo

15:00–16:35: Classico 15km (U)

Snowboard

09:30–10:49: Snowboard halfpipe, finale (U)

Skeleton

21:55–22:40: Manche 4 (U)

Pattinaggio di velocità

16:00–17:55: 10000m (U)

Short Track

19:00–20:49: Quarti di finale 1000m, semifinali, finale B, finale A (D)

Pechino 2022: gli eventi da non perdere del 12 febbraio 2022

Tra i sei eventi che mettono in palio medaglie oggi, il norvegese Johannes Thingnes Bø spera di riconquistare l'oro nello sprint maschile di biathlon (17:00) e di aggiungere altri pezzi nella sua bacheca che si sta sempre più riempendo.

Anche se ci sono solo sei finali, ci attende comunque una giornata ricca di sport, come testimonia la partita di hockey su ghiaccio maschile tra Canada e USA.

Un'altra squadra canadese, quella di curling femminile (Jennifer Jones), affronta la Svezia detentrice del titolo olimpico (Anna Haselborg) in una sfida tra due squadre che hanno già vinto l'oro in passato. Quali sono gli altri momenti salienti della giornata che abbiamo selezionato? Scoprilo!

Pattinaggio di figura - Papadakis e Cizeron iniziano la caccia all'oro.

Sono quattro volte campioni del mondo e hanno vinto la medaglia d'argento di danza sul ghiaccio a PyeongChang 2018 dietro Tessa Virtue e Scott Moir. Adesso i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron sembrano aver tracciato un chiaro percorso verso l'oro.

La danza ritmica (19:07–22:38) vedrà il duo francese - che ha vinto comodamente entrambi gli eventi del Grand Prix ISU di questa stagione, ma che torna alle competizioni dopo un anno e mezzo di pausa - sfidare i campioni del mondo Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (ROC) per la prima volta dagli Europei 2020 (se Katsalapov sarà in forma).

Ciò crea uno scenario intrigante, anche se Papadakis e Cizeron sono ancora fortemente favoriti. La lotta per le medaglie d'argento e di bronzo non è meno agguerrita, con altre sei squadre che puntano a una medaglia olimpica.

Hockey su ghiaccio - I canadesi affrontano gli americani in un incontro molto atteso, anche senza i giocatori dell'NHL

Anche senza la presenza dei giocatori della National Hockey League sul ghiaccio olimpico, c'è una sfida più attesa delle altre: quella tra Canada e Stati Uniti.

Le due squadre si affrontano (12:10–14:25) per la prima volta in una competizione olimpica dalle semifinali di Sochi 2014, vinte 1–0 dal Canada, in una partita del turno preliminare del Gruppo A.

Entrambe dovrebbero facilmente raggiungere i quarti di finale in un girone che include la Germania e la Cina padrona di casa. E' probabile che questa sia solo l'anteprima di una potenziale rivincita più avanti nel torneo.

Snowboard - Lo snowboard cross a squadre miste fa il suo debutto olimpico

Lo Snowboard Cross è una gara di emozioni forti attraverso un percorso con curve sopraelevate, salti e discese che solitamente vede protagonisti da quattro a sei rider per gara.

Quindi, un evento a squadre miste – con un uomo e una donna per squadra per gara – rende ancora più emozionante quello che è già uno spettacolo incredibilmente eccitante, con otto atleti in gara.

La competizione fa il suo debutto olimpico oggi (10:00), con 16 squadre coinvolte in quattro manche dei quarti di finale cercando di entrare tra le quattro che disputeranno la finale per le medaglie.

L'Australia è l'attuale campione del mondo, ma data la natura imprevedibile del cross, le porte per le medaglie sono spalancate. Tenete gli occhi aperti!

Eventi da medaglia

Biathlon

17:00–18:15: 10km (U) sprint

Sci di fondo

15:30–16:45: Staffetta 4x5km (D)

Snowboard

10:00–11:05: quarti di finale, semifinali e big final snowboard cross squadre miste

Salto con gli sci

19:00–19:45: 1° turno trampolino grande (U); 20:00–20:33: turno finale individuale trampolino grande (U)

Skeleton

21:55–22:40: Batteria 4 (D)

Pattinaggio di velocità

16:53–17:34: 500m (U)

Giochi Olimpici di Pechino: gli eventi da non perdere del 13 febbraio 2022

Oggi in programma sette eventi che mettono in palio medaglie, con la nona giornata inizia la seconda metà dei Giochi.

C'è un'altra prima olimpica in programma con le prime due manche del monobob femminile (09:30–11:45), competizione che rende la disciplina del bob equilibrata per genere con due eventi maschili e due femminili.

Ecco altri due appuntamenti da non perdere:

Sci alpino - Pinturault e Odermatt puntano alla corona dello slalom gigante

Lo slalom gigante maschile (10:15, 13:45) sarà tutto da guardare con i favoriti che si sfidano per la corona lasciata vacante da Marcel Hirscher, ritiratosi da campione olimpico.

Il francese Alexis Pinturault è l'attuale campione di slalom gigante della Coppa del Mondo, mentre il suo connazionale Mathieu Faivre è il campione del mondo in carica.

Ma non escludiamo dalla corsa per il podio il tuttofare svizzero Marco Odermatt, l'austriaco Marco Schwarz e il norvegese Henrik Kristoffersen – che ha vinto l'argento nel 2018 dietro a Hirscher e davanti a Pinturault.

Come per tutti gli eventi di slalom e slalom gigante, ci sono due manche, quindi nulla è garantito anche con una grande prima manche.

Hockey su ghiaccio - La rivalità nordica alla ribalta

La Finlandia affronta la Svezia nel girone preliminare del Gruppo C di hockey su ghiaccio maschile (16:40–18:55) al National Indoor Stadium.

Oltre a essere un incontro tra due vecchie rivali nordiche, questa partita determinerà probabilmente la vincitrice di un girone che comprende anche Slovacchia e Lettonia.

Anche senza i giocatori della NHL, sia la Finlandia che la Svezia hanno campionati nazionali molto competitivi – la SM-liiga e la Swedish Hockey League – e dovrebbero portare i due roster più forti del girone.

Eventi da medaglia

Sci Alpino

10:15–12:15: Slalom gigante (U) Manche 1; 13:45–15:49: Slalom gigante (U) Manche 2

Biathlon

17:00–17:40: 10km inseguimento (D); 18:45–19:25: 12,5km inseguimento (U)

Sci di fondo

15:00–16:40: Staffetta 4x10km (U)

Pattinaggio di velocità

21:56–22:37: 500m (D)

Short track

19:00–20:19: Quarti di finale, semifinali, Finale B e Finale A 500m (U) A; 19:35–19:55: Finale A e Finale B staffetta 3000m (D)

Pechino 2022: gli eventi da non perdere del 14 febbraio

Anche se ci sono solo cinque medaglie in palio oggi, lontano dalle finali gli eventi che attirano maggiormente l'attenzione sono quelli dell'hockey su ghiaccio, dove le ultime quattro squadre femminili si contendono i due posti per la finalissima.

Le semifinali (12:10–14:25; 21:10–23:25) potrebbero vedere Canada e Stati Uniti scontrarsi di nuovo se una delle due avesse prestazioni inferiori alle attese durante la fase a gironi. Se questo già non cattura la tua immaginazione, devi dare una chance...

Bob - Prima medaglia del monobob femminile

Un altro pezzo di storia verrà scritto per quanto riguarda l'equilibrio di genere e l'uguaglianza a Pechino quando il bob assegnerà le sue prime medaglie nel monobob femminile (11:00).

L'evento è stato introdotto per Pechino dopo una lunga campagna per dare alle donne una gara in più alle Olimpiadi. In precedenza, c'erano solo bob a due maschile e femminile e bob a quattro maschile.

La statunitense Nicole Vogt ha vinto quattro delle 13 gare nella stagione 2020/21 delle Monobob World Series raggiungendo la vetta della classifica generale, ma in questa stagione è stata sostituita dalla tre volte medaglia olimpica nell'evento a due femminile, Elana Meyers Taylor ma anche da Kaillie Humphries, due volte campionessa olimpica per il Canada che ora gareggia per gli Stati Uniti.

Probabilmente saranno loro le donne americane sui monobob. E saranno difficile da battere.

Sci freestyle - Gu Ailing Eileen torna in azione

Un'altra probabile medaglia (potenzialmente d'oro) per i padroni di casa quando si svolge la finale dello slopestyle di freeski femminile (09:30).

Gu Ailing Eileen è l'attuale campionessa del mondo nell'evento e sarà acclamata a gran voce dal pubblico di casa mentre tenterà di vincere la prima medaglia olimpica cinese nell'evento.

Ma la concorrenza è agguerrita. Chiunque tra Mathilde Gremaud (Svizzera), Megan Oldham (Canada), Tess Ledeux (Francia), Issy Atkin (Gran Bretagna) o Maggie Voisin (USA) ha chance da podio.

Pattinaggio di figura - Papadakis e Cizeron, o Sinitsina e Katsalapov?

La gara di danza sul ghiaccio raggiunge il culmine con la danza libera (09:22) e una domanda molto chiara dopo che le squadre sono già scese sul ghiaccio per la danza ritmica.

Saranno i quattro volte campioni del mondo Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron (Francia) o i campioni del mondo in carica Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (ROC) a vincere la medaglia d'oro?

Senza un confronto diretto tra le due coppie per oltre due anni prima della competizione di danza ritmica, e con Sinitsina e Katsalapov che hanno battuto i francesi nell'ultima sfida, ci sono pochi dubbi sul fatto che questa sarà la battaglia per l'oro – sempre che Katsalapov si sia scrollata di dosso i problemi legati all'infortunio.

O arriverà una sorpresa dalle coppie americane o canadesi?

Eventi da medaglia

Bob

11:00–11:50: Monobob (D) batteria 4

Sci freestyle

09:30–10:49: FInale slopestyle (D); 19:00–20:15: Finale salti (D)

Pattinaggio di figura

09:22–12:36: Danza sul ghiaccio libera

Salto con gli sci

19:00–19:51: 1° turno a squadre (U); 20:06–20:42: turno finale a squadre (U)

Olimpiadi Invernali 2022: gli eventi da non perdere del 15 febbraio 2022 a Pechino

Oggi sono in programma nove eventi di medaglia, tra cui le due finali di snowboard big air (09:30, 13:00), che hanno fatto il loro debutto a PyeongChang. L'immagine degli atleti che eseguono trick ed evoluzioni in aria dopo essersi lanciati dall'enorme rampa è uno spettacolo imperdibile.

Iniziano anche gli spareggi di hockey su ghiaccio maschile con il turno di qualificazione per le otto squadre che non hanno vinto il loro gruppo o non sono tra le migliori seconde.

E nel curling maschile, c'è una ripetizione della finale del Campionato del Mondo 2021, con i campioni del mondo 2018 e la medaglia d'argento olimpica della Svezia (Niklas Edin) che sfidano la Gran Bretagna (Bruce Mouat). Ecco altri due eventi che dovreste seguire il 15 febbraio:

Sci alpino - riuscirà Goggia a gareggiare nella discesa libera e contendersi il titolo con Gut-Behrami o anche Ledecká?

Ha dovuto rinunciare al ruolo di portabandiera, Sofia Goggia, dopo lo sfortunato infortunio di Cortina. Ma, conoscendo la sua tenacia, anche il suo recupero contro il tempo potrebbe davvero farla atterrare a Pechino in tempo per la discesa libera di questa giornata, avendo così la possibilità difendere l'oro di PyeongChang 2018 nonostante le avversità.

Le svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami hanno vinto l'oro e il bronzo in assenza della Goggia ai Mondiali 2021, una gara in cui la sciatrice ceca Ester Ledecká, campionessa del Super-G 2018, è arrivata quarta.

Ledecká si è esibita nello slalom gigante parallelo di snowboard l'8 febbraio e nella gara di sci Super-G l'11 febbraio. Adesso potrebbe farsi notare anche nella discesa libera.

Pattinaggio di figura - ROC femminile destinata a dominare?

Il dominio delle pattinatrici che rappresentano la ROC nel pattinaggio di figura individuale femminile è tale che è difficile non immaginare che tutte e tre le rappresentanti non salgano sul podio.

Tuttavia, il programma breve (18:08) rappresenta un'opportunità per i pattinatori di altri paesi di rivendicare una medaglia, soprattutto perché i pattinatori individuali non sono autorizzati a eseguire salti quadrupli durante il programma breve secondo le regole attuali.

Una regola che potrebbe quindi consentire a pattinatrici come l'americana Alysa Liu, la coreana You Young, vincitrice dei giochi olimpici giovanili invernali 2020, o la giapponese Higuchi Wakaba di puntare al podio nel programma libero.

Eventi da medaglia

Sci alpino

11:00–12:59: Discesa libera (D)

Bob

21:50–22:35: A due, batteria 4

Biathlon

17:00–18:15: Staffetta 4x7.5km (U)

Sci freestyle

09:30–10:50: Freeski slopestyle, finale (U)

Combinata nordica

16:00–16:51: Individuale Gundersen trampolino grande/salto con gli sci 10km; 19:00–19:35: Individuale Gundersen trampolino grande/sci di fondo 10km

Snowboard

09:30–10:35: Snowboard big air, finale (D); 13:00–14:05: Snowboard big air, finale (U)

Pattinaggio di velocità

16:22–16:34: Inseguimento a squadre, finale B, finale A (D); 16:41–16:53: Inseguimento a squadre, finale B, finale A (U)

Giochi Olimpici di Pechino 2022: gli eventi da non perdere del 16 febbraio

Sette medaglie d’oro si assegnano il 16 febbraio, oltre alla medaglia di bronzo nell’hockey su ghiaccio femminile (19:30), in quella che sarà un’altra giornata densa di appuntamenti a Beijing 2022.

Gli eventi a squadre di curling si stanno avvicinando al termine della fase a gironi, mentre la fase ad eliminazione diretta dell’hockey su ghiaccio maschile ha raggiunto i quarti di finale.

Non hai ancora scelto che cosa seguire? Ecco alcuni eventi selezionati che non dovresti perderti:

Sci freestyle - Maxim Burov a caccia del primo titolo olimpico, ma la concorrenza è agguerrita

La finale di aerials maschile (19:00) si disputa oggi, con il due volte nonché attuale campione del mondo Maxim Burov, che rappresenta il ROC, come grande favorito in questo evento.

Il connazionale Pavel Krotov, medaglia di bronzo mondiale, e il fratello maggiore di Maxim, Ilya Burov, medaglia di bronzo alle Olimpiadi 2018, sono gli altri indiziati per il successo finale, così come il campione in carica ucraino Oleksandr Abramenko.

Abramenko, a soli 33 anni, sarà incredibilmente protagonista dei suoi quinti Giochi Olimpici, avendo esordito a 17 anni a Torino 2006.

Anche il pubblico di casa seguirà l’evento con attenzione per ammirare in azione Jia Zongyang, due volte medaglia olimpica.

Hockey su ghiaccio – La fase ad eliminazione diretta maschile entra nel vivo

Giornata ricca di impegni per entrambi i tornei di hockey su ghiaccio: oggi, infatti, si disputa anche la sfida per la medaglia di bronzo femminile.

Ma a farla da padrone saranno le prime quattro squadre del turno preliminare maschile, che tornano in azione sfidando le vincitrici del turno di qualificazione nei quarti di finale, si entra nel vivo della corsa all’oro.

Con Canada e USA inseriti nello stesso girone del turno preliminare e presumibilmente qualificate direttamente a questa fase del torneo, sarebbe davvero sorprendente che le due corazzate – o il Team ROC – si trovassero ad affrontarsi nei quarti di finale. Affinché questo avvenga, una delle squadre dovrebbe aver giocato decisamente al di sotto delle sue possibilità nella fase a gironi.

Ciò che è sicuro, è che ci attendono quattro quarti di finale estremamente competitivi.

Short track – L’Ungheria centrerà la doppietta?

Quando l’Ungheria ha vinto l’oro nella staffetta femminile short track a PyeongChang, l’intero paese è impazzito di gioia. Per l’Ungheria si è trattato del primo oro assoluto alle Olimpiadi Invernali, nonché della prima medaglia dai tempi di Lake Placid 1980.

Quella staffetta includeva due atleti di origine cinese – i fratelli Shaolin e Shaoang Liu. Entrambi dovrebbero nuovamente far parte della squadra magiara nella finale di questa sera (20:32).

Normalmente i due avrebbero ricevuto il sostegno del pubblico di casa, considerate le loro origini, ma la staffetta maschile cinese è altrettanto forte e quattro anni fa ha conquistato l’argento alle spalle dell’Ungheria.

C’è da aspettarsi una spettacolare rivincita.

Eventi da medaglia

Sci alpino

10:15–12:10: Slalom U manche 1; 13:45–15:39: Slalom U manche 2

Biathlon

15:45–17:00: Staffetta 4x6km D

Sci di fondo

19:00–19:20: Finale a squadre D tecnica classica; 19:30–20:00: Finale sprint a a squadre U tecnica classica

Sci freestyle

19:00–20:15: Finale aerials U

Hockey su ghiaccio

19:30–21:45: Sfida per il bronzo D

Short track

20:32–20:57: Staffetta 5000m U finale B, finale A; 21:11–21:26: 1500m D finale B, finale A

Olimpiadi di Pechino 2022: gli eventi da non perdere del 17 febbraio 2022

Uno degli eventi principali nel programma delle Olimpiadi Invernali si deciderà oggi, con l’assegnazione delle medaglie nell’evento individuale femminile del pattinaggio di figura.

Si tratta di uno dei sei eventi da medaglia in programma oggi, con i Giochi che entrano nella loro fase finale. Non hai tempo di seguire tutti gli eventi? Allora eccotene tre da non perdere:

Curling – Si chiude la fase a gironi, le squadre migliori approdano in semifinale.

Sia la fase a girone maschile (09:05) che quella femminile (14:05) terminano oggi, con in programma la sfida tra il Canada (Brad Jacobs) e la Gran Bretagna di Mouat nell’ultima gara della fase a gironi maschile in programma in mattinata.

Queste sfide stabiliranno la classifica finale della fase a gironi, con le prime classificate di ciascun raggruppamento che approderanno in semifinale.

Le semifinali maschili sono in programma in serata (20:05–23:00) e squadre del calibro di Canada, Gran Bretagna, USA (John Shuster), e Svezia (Niklas Edin) sono tra le principali candidate a prendervi parte.

Edin si è piazzato rispettivamente quarto, terzo e secondo nelle ultime tre edizioni dei Giochi Olimpici e punta senza dubbio a centrare una seconda partecipazione consecutiva alla finale per l’oro.

Pattinaggio di figura – Tre su tre sul podio per il ROC?

Oggi è il giorno in cui scopriremo se le atlete del ROC si assicureranno tutte e tre le medaglie nel programma libero femminile (18:08).

Con la campionessa del mondo Anna Shcherbakova e la detentrice del record mondiale di punti Kamila Valieva tra le tre atlete del ROC, la domanda è se una qualche outsider riuscirà ad inserirsi nella lotta per il bronzo.

Questo dipenderà soprattutto da chi sarà la terza atleta in gara per il ROC. E Valieva riuscirà a totalizzare un altro punteggio da record?

Hockey su ghiaccio - Canada e USA di nuovo avversarie per l’oro

Eccoci qua. La più grande rivalità nell’hockey su ghiaccio femminile e questa volta in palio c’è la medaglia d’oro. O almeno, è così che dovrebbero andare le cose. Qualche altra squadra – forse la Finlandia? – potrebbe avere idee diverse.

Se però a sfidarsi saranno nuovamente Canadesi ed Americane – come è accaduto in cinque delle ultime sei finali olimpiche da quando il torneo femminile ha debuttato nel 1998 – allora aspettiamoci un’altra incredibile sfida che potrebbe decidersi ai tempi supplementari.

E con le nuove regole IIHF in vigore, non ci sarà una ripetizione del 2018, quando gli USA si imposero agli shootout. Sarà overtime finché una delle due squadre non segnerà la rete della vittoria.

Eventi da medaglia

Sci alpino

10:30–12:00: Combinata D, discesa; 14:00–15:19: Combinata D, slalom

Sci freestyle

14:00–15:25: Ski cross D ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, finalina, finalissima

Pattinaggio di figura

18:08–21:57: Programma libero singolo D

Hockey su ghiaccio

12:10–14:25: Sfida per l’oro D

Combinata nordica

16:00–16:40: Gundersen a squadre trampolino grande/4x5km salto con gli sci; 19:00–19:55: Gundersen a squadre trampolino grande/4x5km sci di fondo

Pattinaggio di velocità

16:30–17:42: 1000m D

Eventi da non perdere del 18 febbraio 2022 - Olimpiadi Invernali di pechino

Oggi si assegnano solo quattro medaglie d’oro, ma questo non significa che il programma sia meno elettrizzante.

Sono inoltre in programma numerosi eventi che non assegnano medaglie, di cui tre assolutamente imperdibili:

Curling - Canada in cerca di riscatto

Nel 2018, per la prima volta, il Canada non ha vinto una medaglia a squadre nel curling, non salendo sul podio né a livello maschile né a livello femminile (ma vincendo l’oro nel doppio misto).

Jennifer Jones cercherà di porre rimedio. Universalmente riconosciuta come la miglior giocatrice di curling di tutti i tempi, la Jones – capitana della squadra campione olimpica a Sochi 2014 – è tornata a difendere i colori del Canada alle Olimpiadi.

Toccherà a lei prendere per mano il Canada nelle semifinali femminili (20:05–23:00), impresa che a Rachel Homan non era riuscita nel 2018.

Le semifinali femminili si disputeranno dopo la sfida per il bronzo maschile, in programma nel pomeriggio.

Pattinaggio di figura - Sui e Han in cerca di consensi davanti al pubblico di casa

Tra le quattro discipline del pattinaggio di figura in programma alle Olimpiadi, di solito non tocca alle coppie chiudere il programma.

Sarà invece così a Beijing, con il programma obbligatorio a coppie in cartellone oggi (18:38–21:43), soprattutto per dare risalto alle stelle di casa: la coppia due volte campione del mondo formata da Sui Wenjing e Han Cong.

Trionfatori in entrambi gli eventi del Grand Prix di quest’anno, in Canada e Italia, e vincitori della medaglia d’argento a PyeongChang 2018 alle spalle di Aljona Savchenko e Bruno Massot, i due sono tra i grandi favoriti per l’oro.

L’esito non è tuttavia scontato, perché rispetto a quattro anni fa la crescita qualitativa delle coppie del ROC è stata esponenziale. Non c’è dubbio, tuttavia, che Sui and Han riceveranno l’applauso più caloroso.

Hockey su ghiaccio – Si disputano le semifinali

Il torneo di hockey su ghiaccio maschile entra nella fase calda con le semifinali (12:10–14:25; 21:10–23:25). Perdere in questa fase potrebbe significare lasciare Beijing a mani vuote. Un successo, al contrario, garantirebbe una medaglia.

A seconda dei risultati del turno preliminare, in semifinale potremmo assistere a una sfida tra USA o Canada e ROC o persino a una sfida tra USA e Canada, se entrambe le formazioni avessero disputato un primo turno al di sotto dei loro standard.

A prescindere dagli abbinamenti, saranno in ogni caso le migliori squadre a darsi battaglia per un posto in finale.

Eventi da medaglia

Biathlon

17:00–17:45: 15km partenza in linea U

Curling

14:05–17:00: Sfida per il bronzo U

Sci freestyle

09:30–10:49: Finale freeski halfpipe D; 14:45–16:10: Ski cross U – ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, finalina, finalissima

Pattinaggio di velocità

16:30–17:40: 1000m U

Giochi Invernali di Pechino 2022: gli eventi da non perdere del 19 febbraio

Nove eventi (con due medaglie di bronzo supplementari) si concluderanno alla penultima giornata di gare di Beijing 2022, compreso quello che tradizionalmente pone fine alle gare di sci di fondo, la 50km maschile con partenza in linea (14:00), che tuttavia – come nel 2018 – è stata invertita con il corrispondente femminile che dunque si disputerà all’ultima giornata.

Il programma dello sci alpino termina con la seconda manche dell’evento parallelo a squadre miste *(11:00) ed è in programma anche *la sfida per la medaglia di bronzo nell’hockey su ghiaccio maschile (21:10). Non hai ancora deciso che cosa seguire? Ecco i nostri suggerimenti:

Sci di fondo – Gli specialisti maschili delle lunghe distanze pronti a brillare

Alexander Bolshunov del ROC, campione del mondo sulla distanza e vincitore della Coppa del Mondo generale nel 2020/21, parte come favorito nella 50km maschile a tecnica libera (14:00).

Il vincitore del Tour de Ski 2021 aveva conquistato l’argento a PyeongChang nella gara corrispondente a tecnica classica.

Aveva inoltre conquistato l’argento ai Campionati Mondiali 2021 (tecnica classica) alle spalle del norvegese Emil Iversen, precedendo Simen Hegstad Krüger, che sarà probabilmente il suo principale rivale.

Pattinaggio di figura - Sui/Han centreranno l’oro in casa?

Il programma del pattinaggio di figura si conclude con il programma libero a coppie (19:08).

Sostenuti dai tifosi di casa, riusciranno Sui e Han a sfoderare un’esibizione perfetta nel programma libero e ad avere la meglio sui loro diretti concorrenti del ROC?

Senza dubbio, si profila una sfida mozzafiato per le medaglie tra Sui/Han e le tre coppie del ROC protagoniste a Beijing.

Eventi da medaglia

Sci alpino

11:00–12:54: Evento parallelo a squadre miste – ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, finalina, finalissima

Bob

21:30–22:15: Bob a due D, manche 4

Biathlon

17:00–17:45: 12.5km D partenza in linea

Sci di fondo

14:00–16:45: 50km U partenza in linea tecnica libera

Curling

14:05–17:00: Sfida per l’oro U; 20:05–23:00: Sfida per il bronzo D

Sci freestyle

09:30–10:49: Finale freeski halfpipe U

Pattinaggio di figura

19:08–21:53: Programma libero a coppie

Hockey su ghiaccio

21:10–23:25: Sfida per il bronzo U

Pattinaggio di velocità

16:30–16:45: Finale partenza in linea U; 17:00–17:15: Finale partenza in linea D

Olimpiadi di Pechino 2022: gli eventi da non perdere del 20 febbraio

Le ultime quattro medaglie si assegnano in occasione della giornata conclusiva dei Giochi, prima della Cerimonia di Chiusura in programma in serata.

Nel pomeriggio, i pattinatori di figura saranno protagonisti sul ghiaccio per l’ultima volta con il galà di esibizione (12:00–14:30). Ecco cosa aspettarsi dalle quattro finali in programma oggi:

Bob – Continua il dominio tedesco nel bob a quattro?

I bobbisti tedeschi hanno vinto cinque delle ultime sette medaglie d’oro assegnate alle Olimpiadi, a partire da Lillehammer 1994. Le uniche eccezioni sono state il successo degli USA nel 2010 e quello della Lituania nel 2014.

Non ci sono evidenze che portino a pensare a un’interruzione di questo dominio, dal momento che la Germania sta dominando nel bob a quattro anche in Coppa del Mondo dopo PyeongChang 2018.

L’uomo di punta è sempre Francesco Friedrich, due volte campione olimpico a PyeongChang e vincitore di 13 medaglie d’oro al Campionato del Mondo.

Sci di fondo – Chi succederà a Marit Bjørgen?

La leggenda dello sci di fondo norvegese Bjørgen ha vinto la 30km a tecnica classica a PyeongChang, conquistando l’ultima delle sue otto medaglie d’oro olimpiche prima di ritirarsi.

Questo significa che avremo una nuova campionessa e il titolo potrebbe andare all’americana Jessie Diggins.

La campionessa in carica sulla distanza in Coppa del Mondo dovrà tuttavia fronteggiare la concorrenza delle norvegesi Therese Johaug – attuale campionessa del mondo e oro nella staffetta a Vancouver 2010 – e Heidi Weng.

Curling – Lieto fine per la favola di Jones?

Otto anni dopo aver vinto l’oro a Sochi 2014, riuscirà Jennifer Jones ad approdare in finale nel curling, regalando così il lieto fine alla sua favola?

Per la canadese si tratterebbe di un vero e proprio riscatto dopo la delusione di PyeongChang.

La svedese Anna Hasselborg, campionessa in carica, potrebbe tuttavia avere altre idee in merito – così come le altre aspiranti da medaglia, tra cui la britannica Eve Muirhead.

Hockey su ghiaccio – Altro trionfo per il ROC o l’oro tornerà al Canada?

L’appuntamento da non perdere all’ultima giornata di gare sarà quello con la finale di hockey su ghiaccio maschile e se il Canada riuscirà ad approdarvi potrebbe piazzare una squadra in finale sia nel curling femminile che nell’hockey maschile per la seconda volta di fila.

La finale da sogno sarebbe senza dubbio Canada-USA – come accaduto sul ghiaccio di Vancouver 2010 – ma il Team ROC potrebbe dire la sua.

Pur in assenza dei giocatori della NHL, la finale resta uno degli avvenimenti più attesi dei Giochi.

Eventi da medaglia

Bob

11:20–12:10: Bob a quattro Manche 4

Sci di fondo

14:30–16:30: D 30km partenza in linea tecnica libera

Curling

09:05–12:00: D finale per l’oro

Hockey su ghiaccio

12:10–14:25: U finale per l’oro

20:00–22:00: Cerimonia di chiusura