Beijing 2022, salto con gli sci: Bogataj (SLO) vince l'oro nel trampolino normale femminile

La slovena Ursa Bogataj ha tenuto i nervi saldi in una competizione emozionante di salto con gli sci - trampolino normale e viene incoronata campionessa Olimpica a Beijing 2022.

La 26enne era al secondo posto prima del suo salto finale, mentre la tedesca Katharina Althaus guidava la classifica. Tuttavia, un salto finale mozzafiato ha visto la slovena passare in testa con 239 punti, con la Althaus, che non è stata in grado di eguagliarla, che si accontenta della medaglia d'argento con 236,8 punti.

Una gioia doppia per la Slovenia, dato che la compatriota di Bogataj, Nika Kriznar, ha completato il podio, mentre la leggenda giapponese Takanashi Sara è finita appena fuori dalla zona medaglie.

L'azzurra Jessica Malsiner conclude la prova al 29° posto.

Il programma delle gare di salto alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sede: Centro Nazionale di Salto a Zhangjiakou

(Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia)

6 Febbraio

18:00 - 18:35 - Trampolino normale individuale U turno di prova gara

19:00 - 19:45 - Trampolino normale individuale U primo turno

20:00 - 20:33 - Trampolino normale individuale D finale

7 Febbraio

18:28 - 19:07 - Squadra mista turno di prova qualificazione

19:45 - 20:36 - Squadra mista primo turno

20:51 - 21:27 - Squadra mista finale

11 Febbraio

17:45 - 18:30 - Trampolino lungo individuale U turno di prova qualificazione

19:00 - 20:06 - Trampolino lungo individuale U turno qualificazione

12 Febbraio

18:00 - 18:35 - Trampolino lungo individuale U turno di prova qualificazione

19:00 - 19:45 - Trampolino lungo individuale U primo turno

20:00 - 20:33 - Trampolino lungo individuale U finale

14 Febbraio

18:10 - 18:49 - Squadra U turno di prova gara

19:00 - 19:51 - Squadra U primo turno

20:06 - 20:42 - Squadra U finale

