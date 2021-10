100 giorni a Beijing 2022: 100 curiosità sui Giochi Invernali - seconda parte

34. La britannica Cecilia Colledge è stata la più giovane atleta di sempre alle Olimpiadi Invernali a soli 11 anni a Lake Placid 1932, pochi giorni più giovane della connazionale Megan Taylor.

35. I Giochi di Grenoble del 1968 furono i primi ad essere trasmessi a colori.

36. La Norvegia ha vinto più medaglie ai Giochi Olimpici Invernali di qualsiasi altro paese: 405 (142 ori, 141 argenti e 122 bronzi).

37. La torcia più leggera mai realizzata per i Giochi Invernali è stata quella utilizzata per Sapporo 1972: pesava 460 g.

38. Milano Cortina ospiterà le Olimpiadi Invernali del 2026, sarà la quarta volta che l'Italia ospiterà i Giochi, in concomitanza con il 70° anniversario dell'edizione del 1956. (Invernali: Cortina D'Ampezzo 1956, Torino 2006, Estive: Roma 1960).

39. Nel 1985, il saltatore con gli sci svedese Jan Boklov è stato il primo atleta ad allargare le punte degli sci facendo una 'V'. Inizialmente ridicolizzato, il tempo gli diede ragione: già nel 1992 tutti nel salto con gli sci usavano questo stile.

40. Con quattro medaglie d'oro e un bronzo, Natalie Geisenberger della Germania è l'atleta Olimpica di slittino più decorata della storia.

41. Picabo Street, vincitore del super-g di sci alpino ai Giochi Invernali di Nagano del 1998, ha una pista da sci a lui dedicata, al Sun Valley Resort in Idaho.

42. Ai Giochi Olimpici Invernali del 1960 in California, quando i funzionari non erano sicuri se uno sciatore avesse mancato una porta nello slalom maschile, chiesero alla CBS TV se potessero rivedere una videocassetta della gara, contribuendo all'invenzione del replay istantaneo.

43. Il Water Cube, che ha ospitato il nuoto ai Giochi di Beijing 2008, è stato trasformato in Ice Cube per il 2022, e ospiterà gli eventi di curling.

44. Nella storia dei Giochi Olimpici Invernali, nessuno ha vinto più medaglie di Marit Bjørgen. Il fondista norvegese ha in bacheca 15 medaglie: otto d'oro, quattro d'argento, tre di bronzo.

45. I computer sono stati utilizzati per la prima volta per calcolare i punteggi del pattinaggio di figura ai Giochi di Oslo del 1952, consentendo risultati immediati.

46. ​​La prima edizione delle Olimpiadi Invernali con la staffetta della torcia fu quella di Innsbruck nel 1964.

47. Matti Nykanen, soprannominato "The Flying Finn", è l'unico saltatore con gli sci ad aver conquistato tutti e tre i titoli Olimpici negli stessi Giochi invernali, a Calgary 1988.

48. La prima mascotte Olimpica – non ufficiale – si chiamava Schuss, ed è nata ai Giochi Olimpici Invernali di Grenoble, nel 1968.

49. Ad Albertville 1992, la neozelandese Annelise Coberger è diventata la prima atleta dell'emisfero australe a vincere una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali - argento nello slalom femminile.

50. Prima che venisse inserito ai Giochi nel 1992, lo sci freestyle era chiamato hot-dogging.

51. La sciatrice alpina italiana Giuliana Chenal-Minuzzo fu la prima a prestare il giuramento Olimpico, a Cortina d'Ampezzo nel 1956.

52. Il saltatore con gli sci giapponese Noriaki Kasai è l'atleta con il maggior numero di partecipazioni al suo attivo, avendo partecipato a otto Giochi Invernali (da Albertville 1992 a PyeongChang 2018).

53. La gara di sci alpino di Nagano 1998 ha dovuto essere riprogrammata più volte... a causa della troppa neve!

54. La parola "biathlon" deriva da un termine greco che significa due gare, in riferimento alla combinazione di due sport: sci e tiro.

55. Come accaduto per il basket 3x3 per i Giochi Estivi, l'hockey su ghiaccio 3x3 è stato testato come evento durante i Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Losanna 2020.

56. Chamonix 1924 fu inizialmente chiamata la “Settimana degli sport invernali”, ma in seguito il CIO la definì ufficialmente come “primi Giochi Olimpici Invernali”.

57. Edward Eagan (USA) è l'unico atleta ad aver vinto medaglie d'oro sia ai Giochi Olimpici Estivi che Invernali: oro nella boxe dei pesi massimi leggeri maschile ad Anversa 1920, e bob a quattro a Lake Placid 1932.

58. Le donne sono state ammesse alle competizioni del salto con gli sci Olimpico, per la prima volta, a Sochi 2014.

59. Il termine ufficiale per un torneo di curling tra club è bonspiel, probabilmente proveniente dalla parola tedesca "spiel", che significa gioco o partita.

60. Dopo Oslo 1952, Pechino è solo la seconda capitale a ospitare i Giochi Olimpici Invernali.

61. Grazie a un debutto di successo ai Giochi Olimpici Giovanili di Lillehammer, nel 2016, il monobob – bob per una sola persona – farà il suo debutto a Beijing 2022.

62. A Beijing 2022, saranno 7 i nuovi eventi nel programma Olimpico, di cui 4 eventi misti.

63. Il Liechtenstein è l'unico paese a vincere medaglie ai Giochi Invernali ma non ai Giochi Estivi.

64. Ai Giochi del 1960 il francese Jean Vuarnet fu il primo sciatore a vincere una medaglia con gli sci di metallo, invece dei tradizionali sci di legno.

65. Lo statunitense Richard 'Dick' Button è stato il primo pattinatore di figura ad atterrare con successo da un salto triplo, ai Giochi del 1952 a Oslo.

66. La gara di pattinaggio di velocità si è svolta all'aperto fino alle Olimpiadi Invernali del 1992 ad Albertville.

