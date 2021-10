100 giorni a Beijing 2022: 100 curiosità sui Giochi Invernali - prima parte

1. Le Olimpiadi di Innsbruck 1964 rischiarono di non potersi disputare per mancanza di neve, fino a quando l'esercito austriaco non ne procurò 50.000 metri cubi trasportandoli artificialmente sulle piste.

2. La persona più anziana a ricevere una medaglia Olimpica invernale è Anders Haugen. Ha gareggiato nel 1924 ma non ha ottenuto la sua medaglia di bronzo fino a 50 anni dopo a causa di un errore di punteggio.

3. Il curling prende il nome del singolare giro che disegna la pietra (o stone, in gergo) alla fine del percorso sul ghiaccio.

4. La sciatrice alpina statunitense Mikaela Shiffrin ha portato con sé 35 paia di sci a PyeongChang 2018.

5. La mascotte ufficiale delle Olimpiadi invernali di Innsbruck 1976 si chiamava Schneemann (che significa pupazzo di neve in tedesco).

6. Yang Yang è stata la prima campionessa Olimpica Invernale cinese di short track a vincere l'oro femminile sui 500 m, a Salt Lake City 2002.

7. Debra Thomas è diventata la prima atleta nera a vincere una medaglia alle Olimpiadi invernali, dopo aver vinto il bronzo nel pattinaggio di figura ai Giochi del 1988 a Calgary.

8. L'unico paese ad aver vinto una medaglia d'oro a tutti i Giochi olimpici invernali sono gli Stati Uniti.

9. La giocatrice di hockey su ghiaccio statunitense Jocelyne Lamoureux-Davidson, a PyeongChang 2018, ha segnato i due gol più veloci delle Olimpiadi invernali, a soli sei secondi di distanza l’uno dall’altro.

10. Il nome della torcia Olimpica di Beijing 2022 è "Flying" (Fei Yang).

11. Il fondatore del movimento Olimpico, Pierre de Coubertin, morì nel 1937 e fu sepolto a Losanna, a eccezione del cuore che, per sua volontà, fu sepolto in un memoriale vicino alle rovine dell'antica Olimpia.

12. Più di 24 milioni di persone si sono sintonizzate per guardare la famosa routine di pattinaggio artistico sul Bolero di Ravel, dei pattinatori di coppia britannici, Jayne Torvill e Christopher Dean, nel 1984.

13. Il finlandese Kalle Jalkanen ha vinto la staffetta di sci di fondo del 1936 nonostante avesse raccolto la dentiera che aveva accidentalmente sputato sulla neve.

14. La pista di skeleton a Beijing 2022 riporta la prima curva di 180 gradi di tutti i Giochi Olimpici Invernali.

15. Fino al 1992, i Giochi olimpici Estivi e i Giochi olimpici invernali si sono svolti nello stesso anno.

16. Ad oggi, 12 paesi hanno partecipato a tutte le Olimpiadi invernali: Austria, Canada, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Ungheria, Italia, Norvegia, Polonia, Svezia, Svizzera e Stati Uniti.

17. Le Olimpiadi invernali non sono mai state ospitate nell'emisfero australe.

18. Cinque sedi di gara di Beijing 2022 riutilizzeranno gli impianti dei Giochi Estivi di Beijing 2008.

19. La rampa dello sci di Shougang, sede del big air per i Giochi di Beijing 2022, è alta 60 m e lunga 164 m.

20. La più giovane medaglia d'oro nello snowboard femminile è l'americana Chloe Kim, a 17 anni, a PyeonChang 2018.

21. I dischi da hockey Olimpici sono fatti di gomma vulcanizzata e devono essere congelati per ridurre l'attrito, prima di ogni partita.

22. Ester Ledecka è stata la prima persona a vincere due medaglie d'oro alle stesse Olimpiadi Invernali in due diverse discipline: sci alpino e snowboard.

23. Il logo dei Giochi di Beijing 2022 si ispira all'ideogramma cinese di "inverno".

24. Ecuador, Eritrea, Kosovo, Malesia, Nigeria e Singapore hanno fatto il loro debutto Olimpico Invernale a PyeongChang 2018.

25. Il primo club di bob al mondo è stato fondato a St. Moritz, in Svizzera, nel 1897.

26. La parola “ski” è una parola norvegese che deriva dal termine norreno “skid”, che significa pezzo di legno spaccato.

27. La roccia usata nel curling è fatta di un raro e denso granito estratto ad Ailsa Craig, in Scozia.

28. Tre volte vincitore della medaglia Olimpica, Heikki Hasu, si ritirò dallo sci nordico nel 1953 a soli 27 anni, per lavorare nella fattoria di famiglia.

29. La parola "hockey" deriva dall'antica parola francese "hocquet" che significa bastone.

30. Dopo aver vinto l'argento e l'oro a due Olimpiadi invernali – Oslo 1952 e Cortina d'Ampezzo 1956 – la finlandese Mirja Hietamies ha lavorato come autista di autobus.

31. Il famoso saltatore con gli sci britannico Michael "Eddie the Eagle" Edwards ha portato la torcia Olimpica nella staffetta per le Olimpiadi di Vancouver 2010.

32. Un totale di 258 atleti provenienti da 16 paesi hanno gareggiato ai primi Giochi Olimpici Invernali di Chamonix nel 1924. A PyeongChang 2018, c'erano 2.925 atleti provenienti da 92 nazioni.

33. Pita Taufatofua è diventato il secondo atleta Olimpico Invernale dell'isola di Tonga, nel Pacifico, quando ha gareggiato come sciatore di fondo ai Giochi di PyeongChang del 2018. Ha anche gareggiato a Rio 2016 e Tokyo 2020, nel taekwondo.

Pita Taufatofua

La seconda parte della serie in tre parti 100 giorni a Beijing 2022: 100 curiosità sui Giochi Invernali, sarà online dal 28 ottobre, la terza dal 29 ottobre.