Tout ce qu’il faut savoir sur les X Games 2022

Préparez-vous pour une avalanche de style, d'adrénaline et de confrontations épiques, les X Games sont de retour !

Avant que les disciplines de ski acrobatiques et snowboard n’intègrent le programme des Jeux Olympiques d’hiver, le grand rendez-vous des freestyleurs était les X Games.

Cette année ne fait pas exception et les meilleurs skieurs et snowboardeurs du monde se sont donnés rendez-vous à Aspen, aux États-Unis, du 21 au 23 janvier 2022, deux semaines avant le début des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Une répétition générale pour certains, un vrai objectif de saison pour d’autres, une seule chose est sûre, les athlètes vont être au pic de leur forme et prêt à en découdre.

« Les X Games vont être un gros entrainements pour les JO. J’essaie de ne pas griller les étapes et je me concentrerai sur les Jeux Olympiques quand le moment sera venu », avait déclaré Tess Ledeux au micro de L’Équipe, après sa victoire en Coupe du monde à Font Romeu en slopestyle.

Au total, 85 athlètes prendront part aux 14 épreuves qui seront proposées aux lors de cette 26e édition de la compétition mythique.

Les épreuves aux Winter X Games 2022

Toutes les disciplines des X Games sont présentes à la fois en ski acrobatique et en snowboard et elles ont toutes leur compétitions femmes et hommes, sauf le knuckle huck qui est accessible aux deux sexes en même temps. Cette dernière est d’ailleurs la seule qui ne figurera pas aux Jeux Olympiques de Beijing 2022, puisque le ski acrobatique big air fera son apparition aux Jeux pour la premières fois cette année.

Slopestyle : Le slopestyle voit un athlète faire des figures sur un parcours comprenant des rails, des tremplins. En règle générale, un passage contient six figures : trois sauts et trois sections de rails.

Halfpipe : Les athlètes doivent effectuer des figures dans une structure en forme de U, appelé halfpipe, dont les murs mesurent 6,7 mètres de haut.

Big air : le big air est une discipline durant laquelle les athlètes effectuent un seul saut acrobatique en partant d’un grand tremplin. Ils ont trois essais pour tenter de faire le meilleur score possible en faisant des figures complexes avec une réception parfaite.

Knuckle Huck : Le knuckle puck est la seule discipline qui ne sera pas présente au programme des Jeux Olympiques de Beijing 2022. Dans cette épreuve, les skieurs et snowboardeurs doivent réaliser des figures sur le bombé de la pente de réception du big air.

Qui sont les stars qui seront présentes aux X-Games 2022 ?

Pas facile de répondre à cette question, tant tous les athlètes présents sont de classe mondiale.

Dans chacune des disciplines, il y aura entre 6 et 10 sportifs, dont beaucoup participent à au moins deux épreuves.

En snowboard slopestyle, le champion olympique en titre de la discipline, l’Américain Red Gerard, sera parmi les favoris à Aspen. Face à lui, le Canadien Mark McMorris, double médaillé de bronze de Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, sera l’un des athlètes à surveiller de près tout comme l’Américain Dusty Henricksen, le vainqueur des X Games 2021 et le Norvégien Mons Røiseland, double médaillé d’argent des X-Games en 2020 et 2021.

Chez les femmes, la densité en snowboard slopestyle est aussi très impressionnante. La championne olympique en titre et précédente gagnante des X Games, l’Américaine Jamie Anderson sera la grande favorite de l’épreuve femmes. Sa principale adversaire sera la Japonaise Kokomo Murase, actuelle leader du classement général de Coupe du monde. Mais il faudra garder un œil sur la Canadienne Laurie Blouin, vice-championne olympique et championne du monde de la discipline en 2017. La Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synnott, qui avait remporté le bronze aux derniers X Games, sera présente elle aussi, tout comme sa voisine du Pacifique, l’Australienne Tess Coady qui vient de remporter l’étape de Coupe du monde à Laax, en Suisse, la deuxième victoire de sa carrière. Attention également à l’Autrichienne Anna Gasser, détentrice du globe de cristal de slopestyle 2021 et double vainqueur du gros globe de cristal en 2017 et 2021.

Gasser qui sera également présente en snowboard big air. La championne olympique en titre et leader du classement général de Coupe du monde de la discipline sera la femme à battre en big air. Face à elle, on retrouvera presque les mêmes athlètes qu’en slopestyle, avec Blouin, Anderson, Murase ou encore Sadowski-Synnott. La bataille s’annonce féroce.

En snowboard big air hommes, le dernier vainqueur des X Games, le Norvégien Marcus Kleveland ainsi que son compatriote Mons Røiseland, actuellement 5e au classement général de Coupe du monde, seront les deux hommes forts de l’épreuve. Mais il faudra compter sur les Canadiens Max Parrot et Mark McMorris, pour venir pimenter la confrontation entre ces snowboardeurs de haut-vol. Le Finlandais Rene Rinnekangas, troisième du classement général de Coupe du monde devrait lui aussi avoir son mot à dire.

En halfpipe, pas besoin de se poser la question. La personne à regarder impérativement est le Japonais Ayumu Hirano. Le leader de cette saison de halfpipe est le seul snowboardeur à avoir réceptionné un switch triple cork en compétition, lors des Winter Dew Tour 2021. Et même s’il ne remporte pas les X Games, voir cette figure de ses propres yeux, vaut le détour. La superstar Shaun White ne sera pas de la partie, mais cinq de ses compatriotes américains le seront, avec notamment Lucas Foster, actuel 5e du classement général de halfpipe. L’Australien Scotty James, médaillé de bronze à PyeongChang 2018 et vice-champion du monde en titre sera aussi à suivre de près.

Chez les femmes, le pays hôte ne sera pas représenté par sa super star Chloe Kim, mais par sa non moins talentueuse Maddie Mastro, vice-championne du monde de la discipline. Elle devra se frotter aux cadors de la disciplines comme la Japonaise Tomita Sena ou encore l’Espagnole Queralt Castellet.

Côté ski acrobatique, les compétitions ne seront pas en reste avec certains des meilleurs skieurs et skieuses du monde, qui ont fait le déplacement jusqu’à Aspen.

L’Américain Alex Hall, triple médaillé d’or aux X Games et vice-champion olympique aux JOJ de Lillehammer 2016 et médaillé de bronze des Mondiaux 2021, sera parmi les favori en slopestyle et en big air. Son compatriote Nick Goepper, vice-champion olympique en titre et dernier vainqueur des X Games tentera de conserver son titre alors que Colby Stevenson, médaillé d’argent aux Mondiaux 2021 espère briller à domicile lui aussi. Gardez également un œil sur le Norvégien Ferdinand Dahl, qui avait remporté l’argent en slopestyle lors des derniers X Games et sur le Suisse Andri Ragettli, le champion du monde en titre de la discipline.

Le Suisse sera aussi parmi les favoris en big air, après avoir remporté cette discipline aux X Games 2021, devant le Français Antoine Adelisse, qui sera lui aussi de la partie aux États-Unis.

Le halfpipe hommes verra le champion du monde en titre, le Néo-Zélandais Nico Porteous tenter de conserver son titre des X Games 2021. Il sera opposé aux Américains Alex Ferreira, vice-champion olympique en titre, et David Wise, champion olympique 2018 en halfpipe. Les Américains Aaron Blunk et Birk Irving auront aussi leur mot à dire.

Le Français Kevin Rolland, triple vainqueur des X-Games en ski halfpipe, sera consultant sur l'événement.

Chez les femmes, la bataille sera féroce en slopestyle avec la championne olympique suisse Sarah Höfflin, sa compatriote vice-championne olympique Mathilde Gremaud et la championne olympique de la jeunesse 2020, l’Estonienne Kelly Sildaru. Sans oublier la détentrice du gros globe de cristal 2021, la Française Tess Ledeux.

Ledeux sera l’une des favorites en big air également, après sa première victoire aux X Games 2020 et son titre de championne du monde en 2019. À noter que la superstar chinoise Eileen Gu ne sera pas présente aux X Games cette année, elle qui brille pourtant dans toutes les disciplines du ski acrobatique avec son double titre de championne du monde en big air et halfpipe et sa médaille de bronze en slopestyle, toutes remportées aux Mondiaux 2021, à seulement 18 ans.

En halfpipe, on retrouvera Kelly Sildaru, mais également la Britannique Zoe Atkin, la médaillée de bronze de la discipline aux Mondiaux d’Aspen en 2021. L’Américain Hanna Faulhaber, deuxième au classement général de Coupe du monde sera aussi à suivre de près.

Le programme des X Games 2022 à Aspen

Tous les horaires sont en heure locale. Le programme peut changer en fonction des conditions météorologiques (UTC-7).

Vendredi 21 janvier

10h30 - Snowboard slopestyle femmes

12h30 - Ski big air femmes

18h - Snowboard knuckle huck

19h - Ski halfpipe femmes

20h35 - Snowboard halfpipe hommes

Samedi 22 janvier

10h30 - Ski slopestyle femmes

12h - Snowboard slopestyle hommes

13h45 - Snowboard big air femmes

17h - Snowboard halfpipe femmes

18h45 - Ski big air hommes

20h - Snowboard big air hommes

Dimanche 23 janvier

11h - Ski slopestyle hommes

17h - Ski knuckle huck

18h30 - Ski halfpipe hommes

Comment regarder les X Games 2022 ?

Les X Games 2022 sont diffusés en direct sur la plateforme ESPN.

Europe : ESPNPlayer.com (service payant)

Vous pouvez aussi suivre l’événement via les réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube.

Et si vous avez la chance d’être dans le Colorado, proche d’Aspen, l’événement est gratuit !