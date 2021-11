Masterclass olympique : comment exceller en snowboard avec Kelly Clark

Kelly Clark est une légende du snowboard. Elle a obtenu ce titre en devenant notamment la première femme à réussir un 1080 ° en compétition. Durant sa carrière, l'Américaine a remporté deux prestigieux trophées ESPY.

De retour dans son Vermont natal au nord-est des États-Unis Kelly Clark est une véritable héroïne. Quand elle a été sacrée championne olympique de halfpipe aux Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City 2002, les chasse-neiges avaient été peints en doré.

Après sa retraite en 2019, la snowboardeuse a créé la Fondation Kelly Clark pour proposer des bourses d'étude à de jeunes snowboardeurs. Elle a également publié son autobiographie intitulée « Inspired ».

À Olympics.com, Kelly Clark a parlé de la beauté du snowboard, des grandes dates de sa carrière et de ses attentes pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 qui débutent le 4 février.

Découvrez la retranscription de cette interview qui a été légèrement éditée pour plus de clarté.

Kelly Clark aux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 2014 Photo de 2014 Getty Images

Olympic Channel : Comment avez-vous découvert le snowboard ? Qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureuse de ce sport et donné envie de devenir une athlète professionnelle ?

Kelly Clark : J'ai commencé le snowboard avant que ça soit un sport cool. C'était bien avant son entrée au programme olympique, à une époque où les X Games n'existaient pas encore. J'ai grandi dans une petite ville montagneuse du Vermont. Être à la montagne était tout ce qu'il y avait à faire en étant enfant. Quand j'ai vu du snowboard, j'ai été rapidement attirée. J'ai raté tellement de cours de ski que mon père a arrêté de payer les leçons de ski et j'ai pu passer plus de jours à faire du snowboard. C'était tellement excitant car j'avais la possibilité d'être créative et de m'exprimer. C'est un sport unique qui a une culture, je pense que c'est un des aspects qui m'a attiré.

OC : Depuis votre retraite, pratiquez-vous encore le snowboard ?

KC : Je fais du snowboard tout le temps. Je suis comme une enfant. J'aime toujours ça. Même si ça fait plus de 30 ans, j'aime le snowboard comme au premier jour. Je continue d'en faire mais beaucoup plus dans la poudreuse maintenant. Je passe la majeure partie de mon temps à Mammoth (Californie), alors si vous voulez me trouver dans la montagne, c'est là-bas qu'il faut me chercher.

OC : Si vous deviez expliquer le snowboard en quelques mots, que diriez-vous ?

KC : Le snowboard, c'est se tenir sur le côté et descendre la montagne un peu comme en skateboard ou en surf. C'est surtout prendre autant de plaisir que possible.

Le snowboard en une minute :

Les bases : Le snowboard consiste à descendre une piste enneigée sur une planche. Il y a onze épreuves de snowboard au programme olympique des Jeux d'hiver de Beijing 2022 dont le snowboard cross par équipes mixtes qui fera ses débuts aux Jeux Olympiques d'hiver après ses débuts aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver.

OC: Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le snowboard ? Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce sport ? Quelles qualités faut-il avoir pour percer en snowboard ?

KC : C'est certainement la même chose. Ce que je préfère en snowboard, c'est que la ligne d'arrivée change toujours. Le sport évolue et progresse. Qu'importe ce que vous avez accompli ou à quel point vous êtes bon, il y a toujours quelque chose à apprendre.

Le snowboard est un sport technique. Dans les autres disciplines, le meilleur athlète ou celui qui est le plus en forme gagne. Même s'il faut être fort et puissant, le snowboard n'est pas un sport de puissance pure. L'importance de la partie technique fait que le meilleur athlète ne gagne pas toujours. Le snowboard est une combinaison d'attention au détail et de technique, associée à de la force qui permet d'être endurant.

OC : Avoir participé aux Jeux Olympiques d'hiver, cela représente quoi pour vous ?

KC : Avec cinq participations aux Jeux Olympiques d'hiver, je peux regarder en arrière pour voir toutes les étapes de ma carrière et combien j'ai grandi, comme athlète mais aussi en tant que personne.

OC : Quels sont les trois moments les plus marquants de votre carrière ?

KC : Mes premiers Jeux Olympiques d'hiver ont été très spéciaux. En 2002, les JO étaient à Salt Lake City, seulement cinq mois après le 11 septembre. Le sport est un moyen vraiment unique de rassembler les gens. Lors de ces Jeux, j'ai remporté la première médaille d'or des États-Unis, sur le sol américain. À la cérémonie de remise des médailles ce soir-là, quand j'ai vu le drapeau américain s'élever et entendu l'hymne retentir, il n'y avait pas un œil sec dans la salle, sans parler du pays. Pour moi, en tant que snowboardeuse et donc athlète dans un sport individuel, sentir cette camaraderie et l'esprit d'équipe de Team USA, c'est une expérience que je ne vais jamais oublier.

En 2011, je suis devenue la première femme à réussir un 1080 ° aux X Games. C'était une étape importante pour les femmes en snowboard. Vous sentez que vous participez à la construction de quelque chose de plus grand que vous.

Ma médaille de bronze à Sotchi 2014 est aussi un des moments forts de ma carrière. Cette médaille est arrivée douze ans après mon titre olympique. C'est ma dernière médaille olympique et une de mes préférées car c'est le résultat de 12 ans de sang, de sueur et de larmes. Même si ce n'est que du bronze et qu'en théorie je devrais préférer ma médaille d'or, je sais à quel point j'ai travaillé dur et tout ce que j'ai dû faire pour l'obtenir.

Kelly Clark a été sacrée championne olympique à Salt Lake City

OC : Comment expliquez-vous la réussite historique des États-Unis en snowboard ?

KC : Quand vous êtes un athlète, vous ne réussissez jamais rien seul. C'est un travail collectif. L'équipe américaine de snowboard nous permet d'être encadrés par des entraîneurs, un staff médical… Tous les gens qui entourent l'athlète jouent un rôle important dans ses succès.

Aux États-Unis, on nous encourage à rêver. Je ne veux pas que ça sonne faux, mais le rêve américain, c'est avoir la liberté de dire : « Je veux aller là pour faire ça et je crois en mes capacités pour y arriver. » Je pense aussi que c'est l'héritage de ceux qui ont tellement fait avant nous.

OC : À Beijing 2022, à quoi pouvons-nous nous attendre en snowboard ?

KC : Avec le niveau actuel, je ne crois pas qu'une grosse figure puisse suffire. Je pense que pour faire la différence, il faut être complet avec de l'amplitude et des figures techniques. J'ai hâte de regarder le snowboard aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Je pense que ça sera ultra compétitif.

