Ski slopestyle, Font Romeu (FRA) : Tess Ledeux s'impose à domicile, Ragettli devant chez les hommes

Nouvelle victoire de Coupe du monde pour Tess Ledeux.

Ce dimanche 16 janvier, la pépite du ski acrobatique français, la double championne du monde s’est imposée sans difficulté lors de la Coupe du monde de slopestyle, à Font Romeu.

Déjà en tête lors des qualifications, la détentrice du gros globe de cristal de la saison 2020/2021 a présenté deux run propres, composés notamment d’un solide switch 900 tail grab en back to back safety et de bonnes parties de rail, qui étaient le petit point faible de la Plagnarde par le passé.

« Cela fait deux compétitions de slopestyle que je fais cette année et deux fois que je me démarque par les rails, je suis vraiment super contente. J’ai beaucoup travaillé et cela paie », déclarait Ledeux au micro de L’Équipe.

Notée 86,46 points sur son premier run, elle a logiquement pris la tête de la compétition devant la championne du monde en titre de la discipline, la Russe Anastasia Tatalina. Sur son deuxième run, son entraineur Greg Guenet lui a demandé de relever le niveau. Elle a donc ajouté un « bretzel » sur son dernier rail, mais un faute de réception lors de son premier saut, ne lui a pas permis d’améliorer sa marque. Mais l’intention est belle et bien là, il faut augmenter le niveau à l’approche des Jeux Olympiques de Beijing 2022.

À noter tout de même qu’à l’approche des X-Games, le grand rendez-vous du ski acrobatique, qui se tiendra le week-end prochain aux États-Unis, les meilleures athlètes du monde n’étaient pas présentes dans les Pyrénées, à l’image de la Chinoise Eileen Gu, la Suissesse Sarah Höfflin ou encore l’Estonienne Kelly Sildaru.

C'est la quatrième victoire de Tess Ledeux sur cette piste de Font Romeu, devant son public.

Tess Ledeux, aussi à l'aise en big air qu'en slopestyle

Cette victoire en Coupe du monde de slopestyle était importante pour se rassurer à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Car depuis le début de la saison, Ledeux s'était surtout illustrée en big air, une nouvelle discipline du ski acrobatique qui fera son entrée au programme olympique à Pékin. Elle avait notamment remporté la toute première Coupe du monde de la discipline à Coire, en Suisse. Début décembre, elle s'était également rendue à Steamboat aux États-Unis, où elle avait décroché la deuxième place en big air.

Mais sa première participation à une Coupe du monde de slopestyle de la saison, à Stubai en Autriche, n'avait pas été à la hauteur des attentes de la jeune skieuse de 20 ans. Elle avait dû se contenter de la 27e place, un coup dur pour la championne du monde 2017 de la discipline.

La confiance a commencé à remonter lors de sa toute première participation au Winter Dew Tour 2021. À Copper Mountain, Ledeux s'est imposée en slopestyle avec un total de 91,50 points et surtout, devant la championne du monde en titre de slopestyle, la très redoutée Chinoise Eileen Gu, 18 ans seulement et favorite en halfpipe, slopestyle et big air à Beijing 2022.

Tess Ledeux se rassure donc à quelques semaines de la plus grandes compétition sportive du monde. À PyeongChang 2018, alors qu'elle n'avait que 16 ans, Ledeux avait vécu une grosse déception en ne parvenant pas à se qualifier en finale alors qu'elle était annoncée favorite. Elle avait confié à Olympics.com, « Aujourd'hui, je ne garde pas des souvenirs fabuleux [de PyeongChang 2018], mais en tout cas, je sais que cela a été vraiment un passage primordial dans ma carrière. Et je sais que si je n'étais pas passée par là, je ne serais pas la skieuse que je suis aujourd’hui. »

Alors que le monde a déjà les yeux rivés sur Pékin, Ledeux garde les pieds sur terre et se concentre d'abord sur les X-Games qui se dérouleront du 21 au 23 janvier. « Les X-games vont être un gros entrainements pour les JO. J’essaie de ne pas griller les étapes et je me concentrerai sur les Jeux Olympiques quand le moment sera venu », concluait-elle au micro de L'Équipe.

Ragettli remporte la compétition hommes

Le champion du monde en titre de slopstyle, le Suisse Andri Ragettli, s'est imposé dans la compétition hommes avec un meilleur run noté 86,36 points. Derrière lui, le Néo-Zélandais Ben Barclay a pris la deuxième place avec une note de 82,71 points et le Canadien Edouard Therriault a complété ce podium avec une meilleure performance notée 81,71 points.

À noter également l'image impressionnante de l'Américain Cody Laplante qui a déchaussé ses deux skis en plein vol. Plus de peur que de mal pour le skieur qui s'en sort indemne et a terminé la compétition à la 14e place.

Le ski acrobatique à Beijing 2022

13 épreuves de ski acrobatique sont au programme de Beijing 2022, avec l’ajout de deux nouvelles épreuves : le Big Air en ski acrobatique, chez les femmes et les hommes et le saut par équipes mixtes.

Les épreuves de ski acrobatique auront lieu sur deux sites à Beijing 2022. Le Genting Snow Park, situé à l’est du comté de Chongli à Zhangjiakou, accueillera la majorité des épreuves, tandis que le Shougang Park sera le théâtre des compétitions de Big Air et de sauts.

La compétition de ski acrobatique se tiendra du 5 au 14 February 2022.