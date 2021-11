Alex Hall, médaillé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse : « J'essaye de trouver l'équilibre entre la compétition et les tournages »

En remportant la médaille d'or en Real Ski cette année, Alex Hall est devenu le premier skieur à remporter un titre dans les quatre disciplines des X Games.

Médaillé d'argent en slopestyle aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Lillehammer 2016, l'Américain va désormais tenter d'ajouter une nouvelle ligne à son palmarès à Beijing 2022.

Olympics.com : À moins de trois mois des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022, où en est votre préparation ?

Alex Hall : Ça a été fantastique. On vient juste de commencer notre saison en Europe. Habituellement, on arrive en Suisse ou en Autriche durant l'automne pour skier sur les glaciers alors cette année, nous sommes arrivés à la mi-septembre. Depuis, on a presque tout le temps été entre l'Autriche, l'Italie et la Suisse pour faire du ski. Jusque-là, c'était vraiment fun.

OC : Comment vous sentez-vous par rapport à la qualification ?

AH : Je me sens bien. J'y vais étape après étape. C'est quand je ne réfléchis pas trop à ce qu'il faut faire que je skie le mieux. Je profite juste de mon temps sur les skis. Je cherche à me concentrer sur le plaisir que je prends en skiant avec mes amis. Je pense que c'est comme ça que je peux avoir mes meilleurs résultats. C'est un début de saison plaisant et je me sens bien.

OC : Après PyeongChang 2018, Beijing 2022 sera vos deuxièmes Jeux Olympiques d'hiver. Quel regard portez-vous sur l'expérience acquise ?

AH : Aller à PyeongChang 2018 était une expérience vraiment cool. J'ai vraiment été chanceux d'y participer, mais en y repensant, je n'ai peut-être pas réussi à performer aussi bien que j'aurais pu ou voulu. À l'époque, j'étais jeune et j'avais encore beaucoup à apprendre. Le reste de l'équipe américaine était bien plus expérimenté et âgé que moi et d'une certaine manière, je me suis un peu senti comme un intrus. En étant plus jeune que les autres, j'ai peut-être raté certaines choses. Ils étaient tous à des moments différents dans leur carrière. Ils étaient tous prêts à remporter des médailles et moi j'étais juste heureux de m'être qualifié. Donc je pense que nous étions dans des états d'esprit différents. Mais dans l'ensemble, c'était une expérience incroyable. C'était vraiment amusant. J'ai pu faire des choses habituelles pour un olympien comme regarder les autres épreuves ou passer du temps au village olympique. J'ai passé un bon moment.

OC : Vous avez aussi participé aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Lillehammer 2016. Comment était cette expérience ?

AH : C'était un événement sympa. Encore une fois, j'étais très jeune mais là, c'était clairement le cas pour tout le monde. C'était une expérience fun. J'étais allé plusieurs fois à Lillehammer auparavant donc je connaissais déjà les lieux et c'était vraiment agréable. On a fait le slopestyle à Lillehammer et j'ai aussi participé au halfpipe à Oslo. J'ai terminé avec une médaille d'argent (en slopestyle), c'était la cerise sur le gâteau.

À LIRE AUSSI : Quelles différences entre le slopestyle, le big air et le halfpipe ?

OC : Avez-vous appris quelque chose aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver ?

AH : Oui, c'était vraiment cool. Je pense que c'était quelque chose d'unique en terme de camaraderie entre les athlètes des différentes disciplines. On portait beaucoup d'intérêt à des épreuves que nous ne suivons pas habituellement. C'était agréable de suivre tous les autres athlètes et de ressentir cet esprit d'équipe. C'était aussi cool de faire partie d'un événement aussi important, auparavant, je n'avais jamais participé à quelque chose de cette ampleur. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui allait suivre.

OC : Est-ce que vous regardiez les Jeux Olympiques en étant plus jeune ?

AH : En grandissant, au moins pour le ski acrobatique et le slopestyle, je pense que beaucoup d'athlètes de mon âge ou plus âgés vont avoir la même réponse : on regardait plutôt les X Games. Le slopestyle n'est entré au programme olympique que très récemment, pour Sotchi 2014. De 10 à 16 ans, j'aimais cette discipline mais elle n'était pas aux Jeux Olympiques d'hiver. Je pense qu'à cette époque, les X Games étaient l'événement le plus important. Les regarder m'a vraiment inspiré. Je voulais en faire partie, être un athlète invité aux X Games et y remporter des médailles. Ce n'est que plus tard que les Jeux Olympiques d'hiver sont arrivés. Je pense que j'avais 16 ans quand j'ai regardé cet événement et c'était vraiment cool. Je suis resté à la maison ce jour-là pour les regarder. Il y avait eu un triplé américain en ski slopestyle, c'était incroyable de vivre ça en direct et maintenant je suis ami avec les skieurs qui sont montés sur le podium ce jour-là. C'était vraiment inspirant, ça m'a donné l'ambition d'aller aux Jeux Olympiques d'hiver.

OC : Vous pensez que l'entrée aux Jeux Olympiques d'hiver a été un événement important pour le slopestyle ?

AH : Aujourd'hui, quand je parle à des enfants, c'est vraiment l'événement sportif qu'ils regardent en grandissant. Les jeunes qui ont 15 ou 16 ans aujourd'hui, ils ont pu grandir en regardant le ski acrobatique être un événement important des Jeux Olympiques d'hiver. Je pense que pour eux, les JO ont joué un rôle dans leur découverte du sport. C'est vraiment cool que tous les quatre ans, pendant quelques jours, tout le monde nous regarde faire du slopestyle, même les gens qui n'ont pas l'habitude de suivre le ski acrobatique. C'est vraiment agréable d'avoir la chance de montrer ce sport à une audience bien plus importante que d'habitude.

Alex Hall en action

OC : Récemment, beaucoup d'athlètes ont pris la parole pour parler de l'impact du changement climatique et vous avez vous-même parlé de la neige qui fond de plus en plus dans les snow parks. Est-ce que le changement climatique est une cause qui vous intéresse ?

AH : En grandissant, je ne pense pas que j'étais intéressé par cette cause, mais je savais que ce c'était et ses conséquences. Je crois que j'ai appris assez tôt que c'était quelque chose de réel et une cause importante. En étant un skieur professionnel, cela joue un rôle tellement important dans ce que l'on fait. Juste dans ma jeune carrière, j'ai remarqué tellement de différences au fil des années. En ce moment, je skie à Stubai, sur un glacier proche d'Innsbruck. C'est clairement l'année où j'y ai vu le moins de neige à cette période de l'année. Le glacier a tellement l'air de fondre, on neige presque directement sur la glace, il n'y a plus de neige fraîche dessus. Les faits sont évidents. En étant un skieur, on le voit au quotidien. C'est fou de voir à quel point les paysages ont changé au cours des dernières années et pourtant, c'est un laps de temps très réduit quand on le contextualise.

OC : Est-ce que les skieurs parlent de plus en plus de cette cause ?

AH : C'est une évidence. C'est un sujet abordé par beaucoup de personnes. Et je pense que les skieurs, en particulier, parlent beaucoup de cette thématique, de ses conséquences et des différences que qui sont visibles. Mais si je dois être honnête, on ne parle pas beaucoup des solutions. Il y a des petites choses que l'on peut faire individuellement mais à une échelle plus grande, il y a beaucoup d'enjeux et c'est plus facile de parler des solutions que de les mettre en application. Mais c'est quelque chose dont presque tous voire tous mes amis et mes confrères skieurs ont conscience.

OC : En-dehors des compétitions, vous passez également beaucoup de temps à réaliser des films de vos sessions de ski. Cela vous a permis de décrocher la médaille d'or en Real Ski aux X Games. Est-ce que vous allez vous concentrer de plus en plus dessus ?

AH : Je veux continuer de skier et prendre du plaisir en le faisant. Ce que j'aime avec le ski acrobatique, c'est qu'une grande partie de notre sport consiste à créer du contenu et des projets vidéos. Tout au long de ma carrière, j'ai été impliqué dans ce domaine et je fais de mon mieux pour équilibrer mon programme entre les compétitions et les tournages. C'est parfois difficile car il y a tellement de compétitions durant la saison, mais dès que j'ai du temps libre, j'essaie de me mettre sur les projets de film. À l'avenir, je veux vraiment me concentrer davantage sur le côté tournage et essayer de maintenir l'équilibre entre les événements, les compétitions et les films. En dehors de cela, je veux juste continuer à m'amuser. Je pense qu'il y aura un moment où je ne m'amuserai peut-être plus autant. Mais pour l'instant, je me sens bien et je m'amuse comme un fou.