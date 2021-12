Rentrée victorieuse pour Gu, Ledeux et Adelisse sur le podium du big air de Steamboat 

Tess Ledeux et Antoine Adelisse ont brillé à la Coupe du monde de ski big air de Steamboat ce samedi 4 décembre. Ils sont tous les deux montés sur le podium. Chez les femmes, Tess Ledeux n'a été devancée que par Ailing Eileen Gu. Du côté des hommes, Antoine Adelisse a vu Matej Svancer et Alexander Hall le dépasser alors qu'il pointait en tête de la finale après le premier essai.

Les deux membres de la délégation tricolore se sont illustrés tout au long du week-end. Dans le Colorado, la skieuse de La Plagne et le natif de Nantes ont brillé dès les qualifications. En finale, ils ont joué la gagne jusqu'au bout et ont pris des risques pour y arriver. Si ce n'est pas passé cette fois, c'est très prometteur pour la suite de la saison et notamment les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Au classement de la Coupe du monde de la spécialité, Tess Ledeux est toujours en tête et peut espérer conserver son globe de cristal. Sa première poursuivante est Sarah Höfflin. La Suissesse a brillé lors des qualifications, mais a dû se contenter de la sixième place lors de la finale à Steamboat.

Si le duel franco-suisse est intense, Ailing Eileen Gu a prouvé dès sa première compétition de la saison qu'il allait falloir compter sur elle. Avec un 96 sur son troisième essai, la skieuse de 18 ans a validé sa victoire.

À LIRE AUSSI : Tess Ledeux et Antoine Adelisse, les deux stars du ski acrobatique français

Le film de la finale de la Coupe du monde de ski big air de Steamboat

Tess Ledeux a parfaitement commencé la Coupe du monde de Steamboat. Elle a réalisé les deux meilleurs sauts des qualifications. Avec une note de 95 puis une note de 95,75, elle a terminé à la première place devant la Suissesse Sarah Höfflin. Pour sa reprise, Ailing Eileen Gu a haussé son niveau pour finir quatrième avec une note de 90.

Tess Ledeux a commencé la finale comme elle a terminé les qualifications : en tête. Sa première tentative a été notée 93. Lors de la deuxième manche, la Française a vu Ailing Eileen Gu lui passer devant. Pour s'imposer, les deux skieuses ont pris beaucoup de risques sur l'ultime tentative. Alors que la native de Bourg-Saint-Maurice négociait mal sa réception, la représentante de la République populaire de Chine a obtenu l'incroyable note de 96.

Pour sa première apparition en Coupe du monde sur une épreuve de big air, la skieuse de Beijing s'est imposée devant Tess Ledeux et la Norvégienne Johanne Killi. Sarah Höfflin a dû se contenter de la sixième place après être partie à la faute sur son troisième essai.

À LIRE AUSSI : Slopestyle, halfpipe et big air : quelles différences ?

À Steamboat, les qualifications du ski big air hommes ont été dominées par Henrik Harlaut. Avec une note de 97, le Suédois a devancé Christian Nummedal et Antoine Adelisse.

Et le Français a su capitaliser sur ce très bon résultat. Sur son premier saut, il a pris les commandes de la finale. En obtenant la note de 92,75, le natif de Nantes a bien lancé sa finale. Il est surtout monté sur un podium provisoire qu'il n'a plus quitté.

Matej Svancer a pris la tête à l'issue du deuxième essai grâce à un 98, la meilleure note du jour. Sur le dernier essai, la prise de risque d'Antoine Adelisse n'a pas été récompensée à cause d'une réception manquée. Alexander Hall en a profité pour le dépasser et terminer deuxième. En assurant la troisième place, le Français est monté sur le cinquième podium de sa carrière en Coupe du monde.

Le ski big air aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Avec les sauts, le cross, le halfpipe, le slopestyle, le ski de bosses et les sauts par équipes mixtes, le big air est une des sept épreuves de ski acrobatique au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Les épreuves commenceront avec les qualifications le 7 février 2022. Les finales sont prévues le 8 février 2022 pour les femmes et le 9 février 2022 pour les hommes. La compétition se tiendra au Big Air de Shougang dans la zone de Pékin