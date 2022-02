Tess Ledeux, dans l’histoire du ski big air 

La médaille d’argent de Tess Ledeux en ski big air à Beijing 2022 est historique à bien des égards.

Si la Chinoise Ailing (Eileen) Gu a été sacrée toute première championne olympique de ski big air avec un total de 188,25 points, la médaille d'argent de Tess Ledeux n’en reste pas moins magnifique.

« C’est vraiment une médaille en or pour moi. Je n’ai jamais skié aussi bien de ma vie », a-t-elle déclaré sur Eurosport.

« Les circonstances ont fait que ce n’était pas facile à avaler, parce que j’étais en tête durant toute la finale et je me fais passer devant au dernier moment, mais cela reste une médaille olympique que j’aurai toute ma vie. C’est incroyable. »

Entre le tout premier titre de championne du monde de big air en 2019 ou encore le premier double cork 1620 réalisé par une femme en compétition, lors des X Games 2022, Ledeux continue d’écrire l’histoire de son sport en montant sur le tout premier podium olympique de ski big air.

De plus, la freestyleuse de La Plagne a encore une occasion de briller à Pékin, avec la compétition de slopestyle qui débutera le 13 février. Également titrée dans cette discipline en plus du big air lors des X Games 2022, elle sera une fois de plus en concurrence avec Gu, dans une bataille qui s’annonce spectaculaire.

Les X Games 2022, une répétition générale réussie

L’histoire était déjà en route deux semaines avec l’ouverture des Jeux de Beijing 2022.

Le 21 janvier 2022, Tess Ledeux était aux X Games, à Aspen, aux États-Unis. Cette compétition emblématique des disciplines freestyle est, avec les Jeux Olympiques, le Graal de tous les skieurs acrobatiques. pour Ledeux, cette édition 2022 était également une « répétition générale », avant les Jeux de Beijing 2022.

En arrivant dans le Colorado, Tess Ledeux détenait déjà une médaille d’or de big air aux X Games US et une aux X Games Europe. Autant dire qu’elle faisait partie des grandes favorites.

Mais à quelques jours des Jeux Olympiques de Beijing 2022, Tess Ledeux ne s’est pas contentée de gagner une nouvelle fois les X Games. Non, ce jour-là, la Plagnarde est entrée dans l’histoire de son sport en posant parfaitement le tout premier double cork 1620 de l’histoire du big air femmes.

Avec cette première mondiale, la Française a remporté sa troisième médaille d’or de big air aux X Games et envoyé un message fort à la concurrence.

Un message reçu 5/5 par son adversaire n°1, Ailing (Eileen) Gu, qui a surpris tout le monde en réussissant ce même saut durant la finale olympique et dépasser la Française de 0,75 points, pour s’adjuger l’or olympique.

Néanmoins, une première restera toujours un première et le nom de Tess Ledeux sera à jamais associé au tout premier double cork 1620 en compétition de l’histoire.

Toute première championne du monde de big air en 2019

Tess Ledeux n’a peut-être pas remporté la toute première médaille d’or olympique de ski big air de l’histoire, mais elle a été sacrée championne du monde de la discipline lors de l’entrée du big air aux Championnats du monde 2019 à Park City, aux États-Unis.

À 18 ans, Ledeux était déjà championne du monde de slopestyle (2017) et venait de revenir de ses premiers Jeux Olympiques à PyeongChang 2018, une édition olympique compliquée pour la jeune athlète qui a pris la 15e place du slopestyle, après avoir chuté dès les qualifications alors qu’elle était annoncée comme favorite de l’épreuve.

Aux États-Unis, la Française a retrouvé du plaisir et remis les pendules à l’heure en s’imposant lors de la première compétition mondiale de big air, devant l’Américaine Julia Krass et la Britannique Julia Atkin.

Quand l’annonce de l’introduction du ski big air aux Jeux de Beijing est tombée, Ledeux était donc ravie.

« Forcément, l‘arrivée du big air aux Jeux enlève de la pression parce qu'on sait qu'on a deux chances et c'est juste formidable. En plus, j'adore le big air parce que c'est vraiment une sensation différente que le slopestyle », avait-elle déclaré à Olmypics.com en novembre 2021.

En route vers l’histoire en slopestyle

Et oui, bientôt on ne saura plus dire si Tess Ledeux est skieuse ou écrivaine tant elle écrit les pages de l’histoire de son sport.

Dès le 13 février, la freestyleuse de 20 ans sera au départ des qualifications de slopestyle à Beijing 2022. Là encore, Ledeux excelle puisqu’elle détient le petit globe de cristal de la discipline, en plus du gros globe de cristal 2021.

Aux X Games 2022, elle a également gagné sa toute première médaille d’or en slopestyle, après deux médailles d’argent en 2017 (Europe et US).

En remportant une deuxième médaille d’or aux X Games 2022, elle est devenue la première femme à remporter deux épreuves durant la même édition de cet événement incontournable du calendrier du freestyle mondial.

La Française aura à cœur de donner le meilleur d’elle-même sur cette épreuve olympique et qui sait, repartir avec cette médaille d’or olympique, seule qui manque à son palmarès à l’heure actuelle.

