Alerte médaille : Ailing (Eileen) Gu, reine du premier big air olympique devant Tess Ledeux en argent

Ailing (Eileen) Gu est la reine du ski big air !

C’était la première fois que l’épreuve se jouait aux Jeux Olympiques d’hiver, ce mardi 8 février à Beijing 2022. Et c’est la locale de l’étape Gu, de République populaire de Chine, qui s’est imposée au bout du suspense.

Alors que les deux meilleurs scores, sur trois runs, sont cumulés pour donner la note finale, Gu a attendu son dernier saut pour prendre la tête de la compétition avec un score cumulé de 188,25 points.

« C’est le plus beau moment de ma vie. Le moment ou le jour le plus heureux de ma vie. Je n’arrive pas à croire ce qu’il vient d’arriver ! », déclarait Gu au terme de la finale.

La Suissesse Mathilde Gremaud aurait pu lui repasser devant quelques secondes plus tard, mais elle chutait et récoltait 182,50 points sur ses deux meilleurs runs.

La Française Tess Ledeux, victorieuse du big air aux X Games il y a quelques semaines, avait la victoire au bout des skis puisqu’elle était la dernière à passer, mais ce sont finalement ses deux premiers runs qui comptaient et qui lui offraient 187,50 points et la médaille d’argent.

« Un rêve se réalise. Le niveau de la compétition était tellement élevé et je suis très fière de monter sur le podium », a-t-elle déclaré la cousine de Kevin Rolland après la finale. « Je suis sans voix. Il y a eu beaucoup d’entraînements et j’ai eu beaucoup de soutien. Je voudrais juste remercier ma famille, mes amis… Tout le monde ».

Indécis jusqu’au dernier run

Quel suspense ! Les spécialistes du big air en ski acrobatique ont assuré le spectacle, ce mardi 8 février, dans une épreuve qui n’avait jamais été disputée aux Jeux Olympiques auparavant.

La Française Tess Ledeux prenait rapidement les commandes en posant un double cork 1620 sur son premier run, lui valant la note de 94,50 qui lui permettait de devancer Ailing (Eileen) Gu avec 93,75 points et la Britannique de 17 ans Kirsty Muir avec 90,25. Cela allait être le meilleur de la jeune Écossaise qui finira cinquième pour ses premiers Jeux Olympiques, elle qui avait remporté la médaille d’argent – derrière une certaine Gu – aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne 2020.

Ledeux conservait la tête de l’épreuve après le deuxième run grâce à un switch bio 1440, mais cette fois Mathilde Gremaud, qui avait fait le quatrième meilleur score sur le premier run, se plaçait dans la course au podium avec un switch double 1440 sur le deuxième run. Gu, elle, signait un double 1080 pour remettre la pression sur Gremaud et Ledeux.

La Chinoise, double championne du monde en slopestyle et halfpipe et actuelle leader de la Coupe du monde, partait à l’antépénultième place sur le dernier run et posait un double 1260 parfait qui lui valait non seulement l’ovation de son public, mais également la note de 94,50. Quelle pression sur les deux francophones !

C’en était trop pour la Suissesse qui chutait sur son dernier run. Le bronze lui était acquis. Mais désormais, qui de Gu ou de Ledeux allait décrocher le sésame tant convoité ? C’est la Française qui allait en décider.

Si elle réussissait son switch 1440, elle commettait une petite erreur dans la réception et recevait une note insuffisante pour doubler Gu. La Française termine à 0,75 points de la Chinoise pour une splendide médaille d’argent, même si elle devait se faire consoler en bas de la piste par Gu et Gremaud au moment de recevoir son dernier score.

« J’étais sûre de finir sur le podium quand je suis partie, donc je n’avais que 0,25 points de retard sur Mathilde et je me suis dit : "Est-ce que j’essaie d’améliorer mon run précédent pour la médaille d’argent ou est-ce que je tente ce trick que je n’ai jamais essayé avant pour la médaille d’or ?" (rires). Même si je ne l’avais pas réussi, j’aurais envoyé un message au monde entier et j’aurais pu encourager plus de filles à faire tomber leurs propres limites. C’était mon plus gros objectif sur mon dernier run. Je me suis souvenue de prendre du plaisir et de kiffer le moment présent et que, quoi qu’il arrive, j’étais heureuse d’avoir la chance d’être ici. »

« Je n’avais jamais fait ce trick avant, je ne l’avais même jamais tenté. Oui, j’y avais beaucoup pensé, mais le poser sur mon troisième run dans la première finale de ski big air aux Jeux Olympiques, c’est énorme pour moi. »

La Canadienne Megan Oldham a terminé au pied du podium (178 points) tandis que Sarah Hoefflin, la championne olympique de slopestyle en 2018, a pris la sixième place. La finale de l’épreuve de slopestyle femmes aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 a lieu le lundi 14 février, les qualifications la veille.