Les grandes rivalités des Jeux Olympiques d'hiver : Eileen Gu and Kelly Sildaru en ski acrobatique

Le ski acrobatique a la chance d’avoir deux athlètes susceptibles de faire partie des meilleures de l’histoire en activité au même moment. La représentante de la République populaire de Chine Ailing (Eileen) Gu, 18 ans, et l’Estonienne Kelly Sildaru, 19 ans, qui écrivent déjà l'histoire des Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Ça n'est pas vraiment leur première expérience olympique. Elles ont toutes les deux participé, et gagner des médailles d’or, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020.

Après déjà deux épreuves, Gu a remporté l'or en big air et l'argent en slopestyle, tandis que Sildaru a décroché le bronze en slopestyle.

Mais qui aura le plus de chances pour grimper sur le podium de la compétition de halfpipe des JO 2022, qui débute le 17 février au Genting Snow Park ?

Origines, personnalités, exploits, derniers résultats et respect mutuel : découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le duel entre Eileen Gu et Kelly Sildaru.

La fierté de leur pays

Eileen Gu et Kelly Sildaru ont le même statut. Elles sont les stars montantes du sport dans leur pays respectif.

Sildaru est l’athlète estonienne la plus populaire sur Instagram avec 107 000 abonnés. « C’est vraiment sympa d’avoir votre pays qui vous supporte, mais des fois, ça peut devenir compliqué quand les gens vous connaissent bien et vous reconnaissent dans la rue », a expliqué la skieuse.

La principale différence dans le parcours d’Eileen Gu, c’est qu’elle possède deux nationalités et doit répondre aux attentes de deux nations. « Quand je suis aux États-Unis, je suis Américaine, mais quand je suis en République populaire de Chine, je suis Chinoise », a expliqué la skieuse à ESPN.com. « Mon message est que je veux rendre le sport international. »

Les deux athlètes profitent aussi du temps en dehors des pistes pour faire des activités extérieures au ski. Gu travaille parfois comme mannequin pendant que Sildaru tient un vlog sur YouTube.

« Je pense que c’est vraiment important d’avoir une vie bien équilibrée et d’être capable de faire différentes choses. J’apprécie, j’aime ça. J’étais à la Fashion week de Paris en 2019 et c’était probablement la meilleure semaine de ma vie… j’espère que le ski ne le prendra pas mal ! », a avoué Gu.

Comment Eileen Gu et Kelly Sildaru se sont révélées

Kelly Sildaru a été la première à se révéler. Elle a remporté sa première médaille d’or aux X Games à l’âge de 13 ans. Elle a été la plus jeune de l’histoire à y arriver et la première Estonienne à connaître cet honneur. La native de Tallinn a aussi été la première femme à réussir un Switch 1260° mute et un 1440° en compétition.

Considérée comme la fille à battre aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, Sildaru a été victime d’une blessure ligamentaire et a été contrainte au forfait.

Elle est revenue en force avec notamment un titre en slopestyle aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020. Kelly SIldaru a remporté cinq médailles d’or aux X Games, a gagné quatre fois au Dew Tour et a été championne du monde de ski halfpipe en 2019.

« Kelly est tellement intéressante pour moi, car c’était une athlète très attendue avant même ses débuts en compétition », a expliqué la skieuse américaine Jen Hudak à Forbes. « Être une bonne skieuse est tellement différent d’être une bonne compétitrice et elle a surpassé mes attentes dans ce domaine. »

De son côté, Eileen Gu a pris l’habitude de remporter trois médailles par événement. Elle l’a fait à Lausanne 2020, aux X Games 2021 et lors des Championnats du monde 2021, en s’offrant deux titres au passage à chaque fois.

Si vous avez besoin d’une preuve supplémentaire qu’Eileen Gu est au top de sa forme, elle a posté une vidéo qui devrait finir de vous convaincre. En novembre 2021, elle est devenue la première femme à poser un double cork 1440°.

En grande forme avant les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022

Eileen Gu a dominé la saison de ski halfpipe en remportant les quatre étapes de Coupe du monde pour remporter le premier globe de cristal de sa carrière. De son côté, Kelly Sildaru mène la course au globe en ski slopestyle.

« Je suis tellement contente », a réagi l’Estonienne après avoir battu Eileen Gu à Mammoth Mountain. « Mon bagage a été perdu lors de mon voyage et je n’ai pas pu m’entraîner. Je n’ai fait que les échauffements avant les qualifications et la finale. Je suis tellement heureuse d’avoir été capable de réaliser une aussi bonne manche. »

Il semble évident qu’elles ont chacune l’ascendant dans une épreuve, mais une chose est sûre : elles ne vont pas faciliter la tâche de l’autre.

À Beijing 2022, l'or est revenu à la Suissesse Mathilde Gremaud en slopestyle, avec les deuxième et troisième places pour Gu et Sildaru.

En big air, Gu a remporté l'or alors que Sildaru a terminé 7e.

Lors de la compétition de halfpipe, la dernière à laquelle elles participeront, Gu sera-t-elle capable de remporter une nouvelle médaille d'or, ou Sildaru inversera la tendance ?

Une rivalité qui repose sur le respect

Victoire ou non, les dernière chose que ces deux athlètes hors-pairs perdront est le respect mutuel.

Depuis leur participation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver, Eileen Gu et Kelly Sildaru ont prouvé que l’aspect le plus important dans une rivalité, c’est se vouer une admiration mutuelle.

« Avant mon dernier run, j’étais très stressée », a expliqué Eileen Gu à Lausanne 2020. « Kelly est venue derrière moi et elle m’a dit ‘’je veux que tu réussisses’’. Voici la camaraderie que nous avons. C’est une personne aussi bonne que la skieuse qu’elle est. Je la regarde depuis que j’ai huit ans. Être seulement un demi-point derrière elle était incroyable. »

Le sentiment est toujours le même aujourd’hui. « Honnêtement, aujourd’hui, tout ce qui comptait, c’était prendre du plaisir, se surpasser et faire avancer le sport », analysait Gu après le Dew Tour en décembre 2021. « Faire partie de ça est toujours mon plus grand objectif. Être capable de performer ici avec Kelly Sildaru et Cassie Sharpe notamment, c’est toujours très inspirant. »

La dernière compétition à laquelle les Gu et Sildaru participeront sera le halfpipe femmes, dont les qualifications démarrent le 17 février. La finale est prévu pour le 18 février.

Voir le calendrier complet du ski acrobatique à Beijing 2022