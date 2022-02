Tess Ledeux : un double cork 1620 pour rentrer dans l’histoire ?

Dimanche 6 février, la skieuse acrobatique Tess Ledeux, s’apprête à faire son entrée en compétition aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, avec les qualifications de ski big air. Une discipline qu’elle affectionne particulièrement et dans laquelle elle a déjà brillé à de nombreuses reprises.

Quand Tess Ledeux avait expliqué à Olympics.com quelle était sa figure de big air préférée du moment (en novembre 2021), la jeune prodige du ski acrobatique français avait fait un lapsus qui aurait pu nous mettre la puce à l’oreille.

Elle avait alors répondu : « En ce moment ma figure préférée c’est un double cork 1260 en mute. En gros c’est quatre tours et demi sur moi-même… Euh non ! Trois tours et demi ! »

La première figure décrite par la double championne du monde n’est autre que le double cork 1620, un tricks qu’aucune femme n’avait essayé de faire en compétition, jusqu’à Tess Ledeux.

Avec cette figure, qui donne le tournis rien que d’y penser, elle a remporté l’épreuve de big air aux X Games 2022, à Aspen le 22 janvier 2022. En plus de s’offrir sa deuxième médaille d’or en big air dans l’une des plus grandes compétitions internationales du ski freestyle, elle a aussi envoyé un message fort à la concurrence.

Mais encore faut-il être capable de reproduire cette figure sur demande.

Mais là aussi, Tess Ledeux a de quoi faire trembler ses adversaires. Lors d’une conférence de presse donnée depuis Pékin, elle a annoncé se sentir en confiance et rassurée par rapport à ce saut spectaculaire qu’elle dit maîtriser.

« Pour le moment à l'entraînement, c'est du 100%. »

Un réel soulagement pour la skieuse qui avait confié à Olmypics.com, être de nature plutôt stressée, avec une tendance à « avoir peur d’un peu tout ».

« J'avais pas mal de doutes avant de venir ici car je ne l'avais posé que deux ou trois fois vraiment bien. Du coup je me demandais si ce n'était pas prendre un risque de le faire ici. »

Ce saut, d’une difficulté très élevée et que seule Tess Ledeux a réussi en compétition, pourrait être l’arme, plus si secrète, de lauréate du gros globe de cristal 2021.

Et elle en aura besoin car la concurrence à Pékin sera rude, notamment avec la superstar locale, la Chinoise Ailing (Eileen) Gu qui aura à cœur de briller devant son public pour ses tous premiers Jeux Olympiques.

Pour son entraineur Grégory Guenet, tous les voyants sont au vert, surtout après les sessions d’entraînement réussies de sa protégée sur le site olympique du Big Air Shougang.

« Tess l'a refait (son saut) tous les jours à l'entraînement. Donc j'imagine que ça pèse aussi sur la concurrence. C'est une chose de plus qu'on a réussi à mettre en place au bon moment. »

Et le bon moment sera dès lundi 7 février, lors des qualifications femmes de big air pour tenter de se qualifier pour la grande finale olympique, mardi 8 février.

