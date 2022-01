X Games, slopestyle femmes : encore l’or pour Tess Ledeux, Mathilde Gremaud deuxième

Et de deux pour Tess.

La skieuse française Tess Ledeux – historique hier après le double cork 1620° réussi en compétition par une femme dans l’épreuve de big air (voir plus bas) – a remporté une deuxième médaille d’or aux X Games d’Aspen 2022.

Cette fois, ce samedi 22 janvier, la double championne du monde (slopestyle 2017, big air 2019) a gagné l’épreuve de ski slopestyle. Elle est la première skieuse à remporter les deux épreuves lors de la même édition des X Games.

Derrière la Française, la Suissesse Mathilde Gremaud a remporté la médaille d’argent, comme la saison dernière à Aspen et comme aux Jeux de PyeongChang 2018. La Canadienne Megan Oldham, deuxième hier en big air, monte sur la troisième marche du podium.

Dans l’histoire en big air

Vendredi 21 janvier, Tess est entrée en l’histoire en posant un double cork 1620° jamais réalisé auparavant en compétition par une femme. Il a valu à la Française le score de 49 sur son troisième run. Elle a gagné l’épreuve avec 94 points (score des deux meilleurs runs cumulés), devant les Canadiennes Megan Oldham, vainqueur en 2020, et Olivia Asselin.

« Il a fallu que j'aille chercher toute l'énergie que je pouvais pour le tenter et le réussir », a déclaré la skieuse de 20 ans à Ski Chrono. « Ce n'était pas les conditions idéales pour le faire mais c'est passé. Je travaille sur deux gros sauts et je savais que celui-ci pouvait me permettre de gagner. Et comme les X Games sont vraiment importants pour moi et qu'on est à quinze jours des Jeux, c'était bien de le tenter ici. »

Regardez par vous-même ci-dessous cet impressionnant saut et la réaction de la Française.

À LIRE AUSSI : Tess Ledeux : « J'ai 20 ans mais énormément d’expérience »