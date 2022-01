Biathlon, 15 km mass start hommes, Antholz-Anterselva (ITA) : Benedikt Doll victorieux

Le biathlète allemand Benedikt Doll remporte une course de Coupe du monde pour la première fois cette saison. Il a été plus précis que Johannes Thingnes Bø et Sturla Holm Lægreid au tir. Antonin Guigonnat finit au pied du podium.