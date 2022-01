Biathlon, 15 km individuel, Antholz-Anterselva (ITA) : doublé français avec Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon

Deux Françaises sur le podium !

Justine Braisaz-Bouchet remporte sa première victoire en Coupe du monde 2021-22, dans le 15 km individuel, et son deuxième podium personnel après sa deuxième place au sprint 7,5 km à Hochfilzen. Ce vendredi 21 janvier, elle a obtenu un 19/20 et peut donc monter sur la première marche du podium. L’étape d’Antholz-Anterselva est la dernière avant les Jeux Olympiques de Beijing 2022, du 4 au 20 février.

Julia Simon, de son côté, signe son quatrième podium de la saison et sa quatrième médaille d’argent, avec un 18/20 et le meilleur temps de ski. Les deux femmes ont fait trois podiums en relais ensemble avec leurs coéquipières françaises cette saison.

La Suédoise Mona Brorsson, médaillée d’argent au relais à PyeongChang 2018, a terminé en bronze sur ce 15 km individuel avec elle aussi un 18/20. Sixième, la Tchèque Markéta Davidová conserve le dossard rouge et remporte donc le petit globe de cristal de l’épreuve puisqu’il s’agissait du deuxième et dernier 15 km de la saison.

De bon augure avant les Jeux

Sa dernière victoire en 15 km individuel remontait au 5 décembre 2019. Désormais, il remonte au 21 janvier 2022. Justine Braisaz-Bouchet a signé le troisième temps en ski, mais est la seule parmi le top 10 à avoir réussi un 19/20 au tir. Elle a commis une erreur lors de son deuxième passage au tir couché. Elle finit avec un chrono de 42 min 20 s.

« Ça fait du bien cette course », s’est-elle réjouie au micro de La Chaîne L’Équipe. « Sur chaque tir – mis à part le premier où, avec encore de la fraîcheur, il y avait une certaine fluidité – je me suis battue, en laissant passer les rafales, en me reprenant parce que je sentais des déséquilibres, je commençais à avoir les jambes qui tremblaient. J'étais tellement fatiguée. Plus fatiguée que dans n'importe quelle autre course. Et être deux Françaises sur le devant de la scène, c'est vraiment cool. »

Sa coéquipière Julia Simon a en effet terminé derrière, à 51,1 s, la faute à ses deux erreurs au tir lors des derniers couché et debout. Elle s’est toutefois déclarée satisfaite de sa course, elle qui avait déjà terminé à la deuxième place trois fois cette saison.

« Le progrès est énorme. J'ai enfin l'impression de devenir une biathlète. Aujourd'hui, ça fait 0, 0, 1, 1, c'est correct. Je suis assez satisfaite. Il restera à corriger certaines choses. Par exemple, la petite erreur couchée, j'aurais pu l'éviter. Elle est partie un petit peu trop vite. Je suis contente d'avoir quand même réussi à faire une course de bon niveau. Je suis assez surprise car j'avais des mauvaises sensations, je ne me sentais pas bien. J'avais les jambes qui tremblaient dès le premier tour. »

La Suédoise Mona Brorsson monte sur son premier podium individuel cette saison. Ses compatriotes Elvira et Hanna Öberg étaient absentes, tout comme la dossard jaune norvégienne Marte Olsbu Røiseland qui conserve toutefois sa place de leader, et la Française Anaïs Chevalier-Bouchet, qui retombe à la douzième place du classement. Anaïs Bescond, 77e en Italie aujourd’hui avec sept erreurs au tir, est neuvième du classement général.

Le programme d’Antholz-Anterselva

