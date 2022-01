Deux Français sur le podium à Kitzbühel, avec Clarey et Giezendanner

Johan Clarey a amélioré son record du plus vieux skieur à monter sur un podium en Coupe du monde de ski alpin !

Ce vendredi 21 janvier, à 41 ans et 13 jours, le Français a pris la deuxième place de la mythique descente de Kitzbühel. C'est son premier podium en Coupe du monde depuis une deuxième place, déjà à Kitzbühel, l'hiver dernier.

Le skieur de Tignes a terminé à 42 centièmes d'Aleksander Aamodt Kilde. Le Français avait deux centièmes d'avance sur le vainqueur du jour au sixième intermédiaire, mais c'était avant une petite faute qui lui a fait perdre de la vitesse sur le bas.

« Je fais une super course jusqu'à l’Hausberg où je perds un petit peu mon pied à l'entrée d’un dévers et je ne trouve pas la vitesse qu'il faut. C'est là où Kilde me fait mal mais le reste était bien, très très bien », a réagi au micro d'Eurosport celui qui obtient là son meilleur résultat de la saison.

Aleksander Aamodt Kilde a privé Johan Clarey de la première victoire de sa carrière. Le Norvégien a réalisé une véritable démonstration sur la Streif. Il s'est imposé en 1 min 55 s 92. Son sixième succès de l'année lui permet de prendre la tête de la Coupe du monde de descente et conforte sa place de dauphin de Marco Odermatt au classement général.

Le Suisse a une nouvelle fois impressionné, mais il a dû se contenter de la cinquième place.

Matthias Mayer, le champion olympique 2014 de la spécialité, pensait terminer sur le podium mais il a été délogé de la troisième place par Blaise Giezendanner. Parti avec le dossard numéro 43, le Français est monté sur le premier podium de sa carrière en Coupe du monde. Le skieur de 30 ans n'avait terminé qu'une seule fois dans le top 10 d'une descente : à Chamonix en 2016.

Dans le camp français, si l'équipe de vitesse a obtenu ses deux premiers podiums de l'hiver grâce à Johan Clarey et Blaise Giezendanner, elle est aussi inquiète pour Matthieu Bailet. Le Niçois a chuté et s'est plaint de douleurs à au tibia gauche au micro d'Eurosport.

Les autres engagés tricolores du jour étaient : Maxence Muzaton (18e), Nils Allègre (30e), Roy Piccard (34e) et Nicolas Raffort (43e).

En plus de Marco Odermatt, deux autres skieurs suisses ont terminé dans le top 10 : Beat Feuz (8e) et Niels Hintermann (9e).

Le film de la descente de Kitzbühel

Après cinq dossards, deux Autrichiens occupaient les deux premières place de cette course à domicile : Daniel Hemetsberger devançait Vincent Kriechmayr. Dominik Paris pouvait prétendre à la victoire mais il était déjà repoussé à plus d’une seconde.

Travis Ganong puis Matthias Mayer se sont succédés dans le fauteuil de leader.

Beat Feuz n’a pas réussi à gagner une troisième descente d’affilée sur la Streif. Le Suisse était bien parti mais il a ensuite commis une faute d’intérieur qui l’a contraint à lutter pour ne pas être distancé. Troisième provisoire, le quadruple tenant du petit globe de la spécialité a finalement terminé au huitième rang.

Aleksander Aamodt Kilde a été le premier skieur à passer sous la minute 56. Et il a été le seul. Le Norvégien a allumé du vert à tous les intermédiaires. Il a même compté jusqu’à une seconde d’avance. Le deuxième du classement général de la Coupe du monde a finalement retranché 61 centièmes au temps de Matthias Mayer. Suffisant pour lui permettre d’enlever sa sixième victoire de la saison.

Marco Odermatt n’a pas réussi à faire mieux malgré une énorme prise de risques sur le haut. Le Suisse de 24 ans a perdu du temps sur le bas et a terminé à 78 centièmes.

Comme l'an passé, Johan Clarey a pris la deuxième place de la descente de Kitzbühel. Le Français de 41 ans avait deux centièmes d'avance au sixième intermédiaire avant de perdre du temps sur le bas. Il a terminé à 42 centièmes du vainqueur du jour.

Un deuxième Français est venu l'accompagner sur le podium : Blaise Giezendanner. Il a terminé 21 centièmes plus loin pour obtenir le meilleur résultat de sa carrière. Le skieur de Chamonix a fait une très belle deuxième moitié de course pour offrir un doublé à l'équipe de France de vitesse.

Le ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Six épreuves de ski alpin sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Le slalom géant, le super-G, le slalom, la descente, le combiné alpin et le slalom parallèle par équipes mixtes vont se dérouler du 6 au 19 février au Centre national de ski alpin dans la zone de Yanqing.