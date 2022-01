Biathlon, 20 km individuel, Antholz-Anterselva (ITA) : deuxième derrière Babikov, Tarjei Bø remporte le petit globe de l’individuel

Tarjei Bø s’est adjugé un nouveau petit globe.

Le Norvégien a terminé deuxième du 20 km individuel à Antholz-Anterselva, en Italie, ce jeudi 20 janvier, ce qui lui suffit pour décrocher la première place du classement de cette discipline.

C’est toutefois le Russe Anton Babikov qui a remporté l’épreuve devant donc Bø et le compatriote de Babikov Said Karimulla Khalili, troisième. Simon Desthieux est le première Français de cette épreuve du jour, avec une sixième place.

L’étape de Coupe du monde d’Antholz-Anterselva est la dernière avant les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, du 4 au 20 février.

La lutte à distance dans des conditions difficiles

Cette saison, il n’y avait que deux 20 km individuels au programme et donc un petit globe de cristal était déjà à pourvoir ce jeudi 20 janvier. Lors du premier, à Östersund en Suède le 27 novembre 2021, Sturla Holm Lægreid l’avait emporté, suivi de son compatriote Tarjei Bø et du Français Simon Desthieux.

Les trois hommes avaient donc un objectif aujourd’hui : remporter le petit globe. Les rafales de vent n’aidant pas, Lægreid a rapidement été lâché, la faute à trois erreurs au tir debout « inexplicables », selon lui au micro de La Chaîne L’Équipe. Il a terminé à la cinquième place.

Cela laissait le champ libre à Tarjei Bø qui, lui, se mettait en confiance jusqu’au dernier passage au tir, où il commettait deux erreurs au debout. Cela l’empêchait certes de prendre la première place du jour, mais avec cette deuxième place comme à Östersund, il a pu ajouter un autre petit globe à son palmarès. En 2011, il avait réalisé un doublé avec des petits globes en sprint et poursuite. Puis l’an dernier, il s’était adjugé celui de la mass-start. Il ne lui manquait plus que celui de l’individuel. C’est chose faite. Et ce malgré les conditions météo difficiles.

Preuve des difficultés de la piste, Babikov a été le seul à signer un 20/20 aujourd’hui parmi tous les biathlètes participants. Pour rappel, dans le 20 km individuel, chaque erreur au pas de tir coûte 1 minute de pénalité. Khalili a lui aussi bien géré les conditions avec un 19/20 qui lui vaut le premier podium individuel de sa jeune carrière. Le Russe de 23 ans a déjà pris deux podiums en relais.

Les Tricolores frustrés

Trois Français ont terminé dans le top 10 aujourd’hui. Simon Desthieux a commis une erreur par pas de tir lors des trois premiers passages, ce qui l’a aussi rapidement vu abandonner l’idée de finir mieux que la sixième place aujourd’hui. « C'est un individuel qui est compliqué ici avec l'altitude et un profil qui ne laisse pas de répit », a-t-il expliqué à La Chaîne L’Équipe. « Il faut être actif et c'est un vrai combat contre soi-même. Au final, ça fait un beau résultat. Je m'en suis bien tiré avec ce dernier debout et je ressors assez bien placé. Je reste un petit peu sur ma faim avec une erreur à chaque tir. »

Fabien Claude a obtenu un 17/20 qu’il a trouvé encourageant toutefois. « J'ai essayé de le prendre comme répétition générale avant les Jeux parce qu'on est en altitude, il y a du vent et on aura sans doute plus de vent là-bas [à Pékin] », a-t-il dit. « C'était vraiment un combat parce que c'était hyper dur sur la piste. On a tendance à croire qu'on n’est pas bien, mais finalement, tout le monde a bien galéré. Il fallait vraiment se battre tout au long de la piste et au tir. »

Son compatriote français Quentin Fillon Maillet a pris la 20e place avec 5 erreurs au tir, ce qui ne met cependant pas en danger sa place de leader au classement général même s’il s’est avoué frustré. « Le deuxième tir couché, ça a été vraiment difficile. Je me suis retrouvé dans des rafales avec un vent qui passait droite-gauche. C’était impossible de savoir s'il fallait que je fasse des réglages pour mon tir. Je loupe des balles, mais je n’ai pas de solution à ce moment-là. C'est vraiment frustrant car je ne suis pas tombé au bon moment et ça coûte cher. D'autant plus que mon ski était correct, les "debouts" aussi. Avec deux fautes, ça pouvait se jouer. »

En finissant 10e, Emilien Jacquelin a repris la deuxième place du classement général puisque les Suédois, comme Sebastian Samuelsson (passé troisième au général) ou encore Martin Ponsiluoma, ne participaient pas au 20 km.

Il restera trois étapes de Coupe du monde après Beijing 2022 : à Kontiolahti (Finlande) les 5-6 mars, à Otepää (Estonie) du 10 au 12 mars et à Oslo Holmenkollen (Norvège) du 18 au 20 mars.

Le programme d’Antholz-Anterselva

Découvrez le programme complet de l’étape d’Antholz-Anterselva.