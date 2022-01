Biathlon, relais 4 x 6 km, Antholz-Anterselva (ITA) : un nouveau podium pour la France, troisième

Quatrième relais femmes de la saison, quatrième podium pour l’équipe de France.

Ce samedi 22 janvier, Chloé Chevalier, Justine Braisaz-Bouchet, Paula Botet et Anaïs Bescond ont en effet pris la troisième place du relais 4 x 6 km de l’étape d’Antholz-Anterselva, la dernière en Coupe du monde avant les Jeux Olympiques de Beijing 2022, du 4 au 20 février.

Elles finissent derrière la Norvège et la Russie. Il y a eu avoir recours au photo-finish pour la médaille de bronze entre la France et l’Italie. Ce sont les Tricolores qui ont été récompensées.

Un relais à suspense

Les biathlètes ont fait durer le suspense aujourd’hui. La Biélorussie de Dzinara Alimbekava, médaillée d’or dans l’épreuve à PyeongChang 2018, a commencé par prendre les devants. Elle est sortie n°1 après les premiers tirs où elle a signé un sans-faute. La France de Chloé Chevalier était alors huitième au classement.

La Russie passait à son tour devant au terme du deuxième relais pendant que Justine Braisaz-Bouchet devait partir à la pioche, mais la France repartait cinquième après le deuxième échange. L’Italie, par Dorothea Wierer, se plaçait aussi dans la course au podium.

C’est ensuite la Norvège qui prenait la première place, sans plus jamais la lâcher, grâce au travail de Karoline Offigstad Knotten, Tiril Eckhoff, Ida Lien et Ingrid Landmark Tandrevold. La République tchèque était revenue à 0,3 s de la Norvège au moment du troisième échange, mais Lucie Charvatova a eu le malheur de tomber dans un virage et a fait une sortie de piste. De la neige est entrée dans son viseur, ce qui l’a ralenti dans le dernier tir. Les Tchèques ont terminé sixièmes.

Paula Botet, troisième relayeuse française, réalisait un dernier tour de toute splendeur pour faire revenir la France à 23,3 s de la tête, à la cinquième place. Il ne faut pas oublier que la biathlète de 21 ans dispute sa toute première saison de Coupe du monde. C’était donc l’état des lieux avant le départ d’Anaïs Bescond pour le dernier relais. La Française parvenait à remonter à la deuxième place après le deuxième passage au tir, mais voyait la Russe Uliana Nigmatullina lui filer devant pour permettre à son pays de finir en argent.

Enfin, dans la dernière ligne droite, Bescond résistait au retour de l’Italienne Federica Sanfilippo et les deux femmes franchissaient toutes deux la ligne d’arrivée avec 32,6 s de retard sur les Norvégiennes. Il fallait recourir au photo-finish : Anaïs était juste devant. La France pouvait monter sur la troisième marche du podium, comme à Hochfilzen le 11 décembre 2021. Les Bleues ont aussi remporté l’or à Östersund le 5 décembre et à Ruhpholding le 14 janvier.

« La Russe m'a vraiment enrhumée, elle m'a collé quelque mètres précieux et derrière je n'ai pas pu recoller », a expliqué Anaïs Bescond au micro de La Chaîne L’Équipe à propos de l’accélération de Nigmatullina dans le dernier relais. « Je me suis même un peu grillée et derrière Federica est revenue vraiment fort. Quelle dernière bouche de folie ! Je suis vraiment contente qu'on termine sur la boîte parce que c'est chouette. »

« Finir le relais, c'est quelque chose qui a une valeur supplémentaire parce qu'il ne faut vraiment pas se louper, il n'y a plus de place à l'erreur derrière », a-t-elle ajouté. « J'étais vraiment concentrée pour faire le mieux que je puisse pour l'équipe. »

Federica Sanfilippo a été très fair-play aussi après la quatrième place de l’Italie. « Je suis contente pour les Françaises et pour les Italiennes. La compétition est comme ça, c'est une belle course. »

Le top 6 du relais

Norvège Russie France Italie USA République tchèque

