Le beau geste de Mathilde Gremaud et Ailing (Eileen) Gu envers Tess Ledeux - Le moment de la journée aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 - 8 février

Tous les jours, un florilège de moments historiques a lieu aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022, mais nous vous sélectionnons le meilleur à la fin des épreuves, quand Pékin ferme ses portes. Aujourd’hui, la solidarité des athlètes dans la discipline de slopestyle Big Air.

C’est une magnifique image qui résume à elle seule les valeurs de l’olympisme.

En larmes après son troisième run lors de la finale de ski big air des Jeux Olympiques de Beijing 2022, Tess Ledeux a été soutenue par la Suissesse Mathilde Gremaud et Ailing (Eileen) Gu, de la République populaire de Chine.

Un geste émouvant qui symbolise l'atmosphère bienveillante de la discipline.

« Il y a une bonne dynamique, une bonne ambiance dans le freestyle féminin, qui nous donne envie de faire de la compétition et d’être meilleure que les autres, mais qui nous fait aussi très plaisir », confiait Mathilde Gremaud lors d'une interview avec Olympics.com, qui a remporté le bronze ce mardi.

La compétition a été extrêmement serrée entre Ledeux et Gu. La Française a mené quasiment tout le concours grâce à son saut signature, le double cork 1620, soit une rotation de quatre tours et demi, qu’elle était seule à avoir réussi en compétition. Mais Gu a tenté et réussi ce saut lors de son dernier passage, et devancé la Française pour un souffle au score.

« D'abord je me suis dit que j'aurais pu gagner des points sur ma dernière figure, donc j'ai été déçue », a expliqué Tess Ledeux. « Puis je me suis dit c'est juste incroyable ce qui se passe, "t'as une médaille olympique, t'es vice-championne olympique !" »

« Tess m'a tellement inspirée », a quant à elle déclaré Ailing (Eileen) Gu. « Je lui ai dit après la compétition que je n'aurais pas tenté ce saut si elle n'avait pas élevé notre sport jusqu'à ce niveau. »

« On n'a jamais vu un niveau aussi élevé chez les filles en compétition, c'est trop beau que ça se passe aux JO », a conclu Tess Ledeux.

La première du ski big air aux Jeux Olympiques fut une démonstration de style, de niveau et de solidarité.