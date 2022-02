À 41 ans, Johan Clarey écrit l'histoire olympique

Et une fois de plus, Johan Clarey a écrit une page d’histoire du ski alpin.

À 41 ans et 30 jours, pour ses quatrièmes Jeux Olympiques, le Français est devenu le skieur alpin le plus âgé à remporter une médaille aux Jeux Olympiques d'hiver, en remportant l'argent dans la descente masculine à Beijing 2022.

« Obtenir une médaille olympique quand on a 20 ou 41 ans, ça n'a pas d'importance, c'est une médaille olympique et c'est la meilleure sensation. Le record du plus vieux [skieur à être médaillé aux Jeux Olympiques, ndlr], ce n'est pas que je m'en moque, mais ce n'est pas le point le plus important », a déclaré Jo Clarey à Eurosport après sa course ce lundi.

Le natif d'Annecy a cependant bel et bien dépassé l'Américain Bode Miller, qui avait remporté le bronze au super-G de Sotchi 2014 à 36 ans et 127 jours.

Autre record détenu par le Français, celui de la plus grande vitesse de pointe en Coupe du monde, en atteignant 161,9 km/h lors de la descente de Wengen en 2013.

Johan Clarey, médaillé d'argent en Super G aux Mondiaux 2019, n'a encore jamais remporté d'épreuve de Coupe du monde. Mais il est monté en puissance ces dernières semaines, avec notamment un joli podium fin janvier à Kitzbühel. Au cours de sa carrière, il a décroché un total de 9 podiums.

Ce lundi, le tricolore a été épatant de bout en bout. Parti avec le dossard 19, le Français a allumé du vert une bonne partie de la course, terminant au final à seulement 0,10 seconde du vainqueur Beat Feuz.

« Je savais que je faisais une bonne course, j’ai vraiment tout mis. Je commençais à être épuisé de la semaine. À une minute du départ, c’est le seul moment où je me sentais bien. J’ai senti que je faisais un bon run même si en descente, on ne sait jamais. C’est fantastique. »

Le Haut-Savoyard a encore un peu de mal à croire qu'il est vice-champion olympique. « Si on me l’avait dit ce matin, je ne l’aurais pas cru. Tout le monde dit c’est super à 41 ans, mais à 41 c’est difficile de se remobiliser tous les jours. Je suis entouré de deux supers champions sur le podium, c’est fantastique. »

« J’ai une grosse pensée pour ceux qui sont à Tignes, ma femme Perrine, et ma famille. C’est grâce à eux que je suis encore là. »

Jo Clarey a confié qu'il s'agissait de ses derniers Jeux Olympiques d'hiver. Mais il pourrait participer à une saison supplémentaire… surtout avec dans le viseur les Championnats du monde de 2023 programmés, en France, à Courchevel-Meribel !