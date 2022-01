Les hockeyeurs canadiens à Beijing 2022 avec Owen Power et Eric Staal 

Les 25 hockeyeurs qui vont représenter le Canada aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 sont connus !

La sélection a été annoncée ce mardi 25 janvier 2022 par Hockey Canada. En l'absence des joueurs sous contrat en NHL, elle est composée de joueurs évoluant en Europe, dans les championnats universitaires ou dans les ligues mineures.

Parmi eux, on retrouve quatre médaillés olympiques. Maxim Noreau, Eric O'Dell et Mat Robinson qui ont remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, et Eric Staal, champion olympique à Vancouver 2010.

Ce dernier est même membre du prestigieux Club Triple Or. Le joueur de 37 ans a été champion olympique, champion du monde (en 2007) et vainqueur de la Coupe Stanley (en 2006 avec les Carolina Hurricanes). Actuellement à l'essai avec le Iowa Wild en AHL, le natif de Thunder Bay dans l'Ontario a été sélectionné pour le All-Star Game NHL à six reprises.

L'autre joueur canadien qui sera très attendu à Pékin est Owen Power. Le défenseur qui joue cette saison pour l'Université du Michigan en NCAA a été sélectionné par les Buffalo Sabres avec le premier choix de la dernière draft NHL.

Les Canadiens vont commencer le tournoi olympique avec un match contre l'Allemagne le jeudi 10 février 2022 à 21h10 (heure locale).

La liste des hockeyeurs canadiens à Beijing 2022

Gardiens

Devon Levi

Edward Pasquale

Matt Tomkins

Défenseurs

Mark Barberio

Jason Demers

Brandon Gormley

Alex Grant

Maxim Noreau

Owen Power

Mat Robinson

Tyler Wotherspoon

Attaquants

Daniel Carr

Adam Cracknell

David Desharnais

Landon Ferraro

Josh Ho-Sang

Corban Knight

Jack McBain

Mason McTavish

Eric O’Dell

Eric Staal

Ben Street

Adam Tambellini

Jordan Weal

Daniel Winnik

Le hockey sur glace aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

En hockey sur glace, deux titres seront mis en jeu à Beijing 2022. Chez les femmes, dix nations sont qualifiées. Elles seront réparties en deux groupes de cinq pour le tour préliminaire qui est prévu du 3 au 8 février. Les cinq équipes du groupe A et les trois meilleures du groupe B après la phase de poules seront qualifiées pour les quarts de finale. La suite de la compétition se déroulera sous la forme d'une phase à élimination directe classique.

Chez les hommes, les 12 nations qualifiées sont réparties en trois groupes de quatre pour le tour préliminaire qui se déroulera du 9 au 13 février. À l'issue du tour préliminaire, les premiers de chaque groupe et le meilleur deuxième seront directement qualifiés pour les quarts de finale. Les huit autres équipes vont s'affronter en barrages pour tenter de les rejoindre en phase finale. Le tournoi olympique masculin se terminera avec une phase à élimination directe classique.

Les matchs vont se dérouler au Palais national omnisports et au Palais omnisports de Wukesong.