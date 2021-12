Les joueurs de NHL ne participeront pas aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 qui auront lieu du 4 au 20 février 2022 vont se dérouler sans les hockeyeurs de NHL.

La ligue nord-américaine de hockey sur glace a annoncé ce retrait le mardi 21 décembre. L'information a été confirmée par des officiels du CIO ce mercredi.

« La Ligue nationale de hockey respecte et admire la volonté des joueurs de NHL de représenter leur pays dans le meilleur des meilleurs tournois. Par conséquent, nous avons attendu autant que possible avant de prendre une décision et nous avons exploré toutes les options possibles pour laisser nos joueurs participer aux prochains Jeux Olympiques d'hiver », a expliqué Gary Bettmann, le commissaire de la NHL dans un communiqué mercredi.

« Malheureusement, étant donné les perturbations dont a été victime le calendrier de la saison régulière de NHL à cause de l'évolution de la pandémie de Covid-19 - 50 matchs ont déjà été reportés au 23 décembre - une participation aux Jeux Olympiques n'est plus faisable », a poursuivi le communiqué de presse.

La Ligue a suspendu son championnat pour une trêve hivernale prolongée du 22 au 25 décembre en raison des cas de Covid-19 causés par le variant Omicron.

Les joueurs de NHL n'avaient déjà pas participé aux Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018.

Les officiels de la Ligue et les joueurs se sont mis d'accord sur ce retrait. Le CIO y a répondu avec le communiqué suivant.

« Le CIO regrette que le calendrier de la NHL ait été si lourdement impacté par la pandémie de Covid-19 que les joueurs ne puissent plus être libérés pour participer aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Nous savons que les joueurs tenaient à participer aux Jeux de Beijing 2022, après avoir raté PyeongChang 2018, car ils ont été la pierre angulaire de l'accord de participation signé en septembre dernier par la Ligue et l'Association des joueurs de NHL. Nous sommes naturellement déçus pour eux de les voir manquer une occasion de devenir des olympiens. »

« Néanmoins, nous continuons d'attendre avec impatience la participation des meilleurs hockeyeurs évoluant dans les autres grands championnats du monde à Pékin. Leurs performances à PyeongChang 2018 ont enthousiasmé une audience internationale et ont mis en avant le hockey sur glace excitant et passionnant que nous pouvons attendre, qui sera comme en 2018, suivi par des fans du monde entier. »