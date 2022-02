Qui est Hanne Desmet, la première médaillée belge en short-track ?

En remportant le bronze lors de la finale de patinage de vitesse sur piste courte (short-track) 1000 m femmes des Jeux Olympiques de Beijing 2022, Hanne Desmet a apporté la première médaille de l’histoire de la Belgique dans cette discipline.

C’est au terme d’une course de haut niveau, où figurait notamment Arianna Fontana, l’Italienne aux 10 médailles olympiques, et Suzanne Schulting, qui venait de battre le record du monde de l’épreuve quelques minutes plus tôt, ce vendredi 11 février en quarts de finale, que l’athlète de 25 ans a créé l’exploit.

« C’est super cool », a-t-elle réagi. « Je me sentais bien sur la glace aujourd’hui. J’étais un peu confuse avec les chutes de mes concurrentes, je ne savais pas trop... »

Très agressive pendant la première partie de course et même en deuxième position pendant quelques secondes, elle était au bord de la chute avant de se repositionner à l’arrière du peloton. Mais la chute d’Arianna Fontana et de l’Américaine Kristen Santos l’a remise dans la course de cette discipline si stratégique et incertaine. Au bout, c’était donc le bronze.

Après l'argent de Bart Swings en patinage de vitesse (mass-start) à PyeongChang 2018, elle apporte une septième médaille à la Belgique dans l'histoire des Jeux d'hiver. C'est la première fois depuis 1928 que la Belgique remporte une médaille lors de deux JO d'hiver consécutifs.

Mais qui est Hanna Desmet, qui s’entraîne avec la championne olympique Suzanne Schulting et qui a commencé le short-track grâce à son petit frère Stijn, qualifié pour la finale du 1000 m hommes de Beijing 2022 ?

Dès débuts sous l’impulsion du petit frère

Si cet exploit est exceptionnel dans les faits, il n’est pas inattendu.

Chez les Desmet, le short-track est une affaire de famille et la délégation belge à Beijing 2022, composée de 22 athlètes, en compte deux représentants : Hanne et Stijn.

Hanne est de deux ans l’ainée de Stijn, mais c’est pourtant grâce au petit frère qu’elle a commencé le patinage de vitesse sur piste courte. « Mon frère a toujours voulu que je fasse du patinage. À 11 ans, je l’ai suivi et le patinage ne nous a jamais lâché », racontait-elle. C’était au club Antartica de Wilrijk, un district de la ville d’Anvers.

La passion était née, et l’histoire pouvait débuter.

La médaillée d'or néerlandaise Suzanne Schulting avec la médaillée de bronze belge Hanne Desmet, après le 1000 m femmes en short-track à Beijing 2022 Photo de 2022 Getty Images

Repérés par l’équipe nationale néerlandaise

Quelques années plus tard, la passion ne s’est pas éteinte et malgré une fracture de la clavicule en 2016, dans l’année de ses 20 ans, Hanne Desmet est parvenue à participer à ses premiers Championnats du monde, en 2015. Une neuvième place lors du 1000 m des Championnats d’Europe 2016 donnait le ton du potentiel de la jeune short-trackeuse. En 2018, l’équipe nationale des Pays-Bas proposait à Hanne et Stijn de s’entraîner à leurs côtés, à Heerenveen, avec le coach Jeroen Otter.

« Bien sûr, nous avons tout de suite été très enthousiastes », se souvenait Hanne au micro de Skatenl.nl. « Nous avons aussi déménagé à Heerenveen, et nous avons été très bien accueillis. Nous avons dû faire de grands efforts pour nous aligner à leur niveau et pouvoir participer, c’est clair. Mais Jeroen Otter nous pensait assez forts pour nous entraîner avec les meilleurs. À partir de là, on progresse très vite et on peut atteindre le haut niveau. »

Objectif accompli en 2021, où elle a remporté sa première médaille internationale lors du 1000 m des Championnats du monde, toujours derrière son amie et partenaire d’entraînement Suzanne Schulting.

« On s’entraîne tous les jours ensemble, on se connaît très bien », a-t-elle déclaré à Olympics.com après la course. « On est super contentes d’être sur le podium toutes les deux. »

Une préparation olympique perturbée pour Hanna Desmet

Si une commotion cérébrale est venue perturber son début de préparation olympique, ainsi qu’un problème au niveau du système vestibulaire, affectant son équilibre, particulièrement important dans cette discipline où la stabilité est clé, la Belge n’a jamais renoncé à ses objectifs aux Jeux.

Qualifiée en finale du 500 m à Beijing 2022, le 7 février dernier, elle avait terminé en cinquième et dernière position. Un résultat encourageant, la confortant dans ses objectifs sur les distances plus longues où elle est plus à l’aise.

« Sur le 1 000 et le 1 500 mètres, je veux de toute façon atteindre la finale A », assurait-elle sur le site du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB). « Et une médaille devrait également être possible, car ce sont mes distances. »

La possibilité s’est transformée en réalité.

« Cette médaille de bronze est tellement belle », se réjouit-elle après sa troisième place. « C’était beaucoup de travail et de patience, et toute l’équipe derrière m’a aidé à atteindre ce but. Cela représente beaucoup pour la Belgique. Nous ne remportons pas beaucoup de médailles, surtout dans les sports d’hiver. Ma cinquième place sur le 500 m m’a propulsé au rang de meilleure short-trackeuse de l’histoire belge. Et maintenant le bronze, c’est plutôt cool. »

Et ce n’est pas fini. Dès mercredi 16 février, Hanna Desmet sera au départ du 1500 m femmes pour tenter d’écrire une nouvelle page de l’histoire du short-track belge.

