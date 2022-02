Alerte médaille, short-track 1000 m : Suzanne Schulting titrée, la Belge Hanne Desmet en bronze !

Quasi intouchable !

Suzanne Schulting, médaillée d'argent sur le 500 m, est devenue championne olympique du 1000 m de short-track ce vendredi à Beijing 2022, avec un chrono de 1 min 28 sec 39. En tête quasiment toute la course, la patineuse n'a commis aucune erreur. La n°1 mondiale de la spécialité a été imbattable cette saison !

Choi Minjeong (République de Corée) est en argent, grâce à un temps de 1 min 28 sec 46. Elle était même toute proche de prendre la première place dans les derniers mètres grâce à un excellent finish.

La Belge Hanne Desmet, 5e sur le 500 m, décroche une fantastique 3e place. C'est la première médaille belge de l'histoire en short-track !

Les statistiques de la finale à retrouver ici

L'Italienne Arianna Fontana, titrée sur le 500 m, a chuté en fin de course et a été déclassée.

Record du monde pour Schulting

En qualifications, Suzanne Schulting avait amélioré le record du monde et la meilleure performance olympique en 1 min 26 sec 514.

« Je la voulais tant, cette médaille, a souri la Néerlandaise après la course. Ça m’a donné beaucoup de confiance de réussir le record du monde en quart de finale. Je me suis concentrée sur moi, sur ma technique. C’est vraiment génial. Je suis super fière pour Hanne Desmet. On s’entraîne ensemble, nous sommes des amies. »

« C’est super de gagner le bronze, a renchéri la Belge. Ca récompense les heures d’entraînement, la patience, et toute l’équipe autour de moi. Pour la Belgique, c’est aussi quelque chose d’important. Nous ne remportons pas beaucoup de médaille, en particulier dans les ports d’hiver. Donc gagner le bronze, c’est vraiment cool ! »

Ne ratez aucun moment des Jeux grâce au Liveblog de Beijing 2022 en cliquant ici