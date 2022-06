El-Bakkali vainqueur à Rabat, Van Aert sur le Dauphiné, triomphe de Defay : Ce qu'il ne fallait pas rater du week-end

La performance du week-end : Soufiane El-Bakkali reprend les commandes à la Diamond League de Rabat

Le Complexe sportif Moulay-Abdellah à Rabat accueillait la quatrième étape du circuit Diamond League, ce dimanche 5 juin. Et pour sa première course à domicile depuis sa victoire aux JO de Tokyo 2020, le Marocain Soufiane El-Bakkali a assuré le spectacle en décrochant la victoire en 7 min 58 s 28 devant le vice-champion olympique éthiopien Lamecha Girma, qui avait établi la meilleure performance de l'année quelques jours plus tôt à Ostrava, en République Tchèque. El-Bakkali s'empare de la meilleure marque de l'année, à un peu plus d'un mois des Mondiaux d'Eugene, aux USA.

Le Français Mehdi Belhadj a fini à la 7e place.

Sur 1 500 m, les Français Baptiste Mischler, Jimmy Gressier et Azeddine Habz ont terminé respectivement aux 10e, 12e et 15e places.

Sur 400 m haies, où le champion olympique Karsten Warholm a abandonné en raison d'une douleur à la cuisse, les Français Wilfried Happio et Ludvy Vaillant on pris les 3e et 6e places.

La Française Renelle Lamote a quant à elle pris la 3e place sur 800 m.

Le titre du week-end : 15e titre pour les basketteuses de Bourges

Après avoir survolé la saison régulière avec 20 victoires en 22 matchs, le Tango de Bourges a remporté son 15e titre de championne de France de basket féminin, au terme d'une série de finale de play-offs remportée 3-0 (76-66, 78-62, 59-53) contre l'ASVEL.

Pas moins de quatre olympiennes en bronze à Tokyo 2020 figurent dans l'effectif d'Olivier Lafargue : Alix Duchet, Endene Miyem, Sarah Michel et Iliana Rupert, qui a remporté le trophée de MVP de la saison régulière (13,8 points par match).

Laetitia Guapo, qui a disputé les JO de Tokyo 2020 avec l'équipe de 3x3, a également remporté le titre avec les Berruyères, avant de rejoindre les Bleues le 12 juin, également en 3x3, pour préparer la Coupe du monde prévue Anvers, en Belgique, du 21 au 26 juin.

Ce sacre national arrive moins de deux mois après une victoire en Eurocoupe.

Le triplé du week-end : Les trampolinistes Allan Morante, Pierre Gouzou et Léa Labrousse sur le podium européen

Pour la première fois dans l'histoire du trampoline français, deux athlètes tricolores ont terminé aux meilleures places des Championnats d'Europe, qui se déroulaient du 1er au 5 juin à Rimini, en Italie.

Allan Morante et Pierre Gouzou ont terminé premier et deuxième de la compétition, devant l'Ukrainien Anton Davydenko.

Chez les femmes, la Française Léa Labrousse a décroché le bronze, derrière la Géorgienne Luba Golovina et la Britannique Bryony Page, en or.

Les autres résultats du week-end

Tennis

Quelques heures avant le 14e titre historique de Rafael Nadal en simple hommes, dimanche 5 juin, les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic on remporté leur deuxième titre à Roland-Garros en double femmes, aux dépens des Américaines Cori Gauff et Jessica Pegula, 2-6, 6-3, 6-2.

Cyclisme

Le Belge Wout Van Aert a remporté la première étape du Criterium du Dauphiné (5-12 juin). Le vice-champion olympique de Tokyo 2020 a décroché la victoire au sprint, après six semaines de pause en compétition. Il endosse le maillot jaune, qu'il espère bien conserver jusqu'à l'arrivée du Dauphiné, où le Slovène Primoz Roglic, champion olympique du contre-la-montre, fait également figure de favori.

Surf

Johanne Defay a remporté son cinquième titre sur le World Championship Tour (WCT), lors du Pro-G Land en Indonésie, du 28 mai au 6 juin. En finale, la Française a dominé la championne olympique Carissa Moore (USA). Une victoire qui lui permet de se hisser à la 3e place mondiale et de sécuriser sa participation aux Play-offs, en septembre en Californie.

Judo

Le Grand Slam de Tbilisi en Géorgie avait lieu du 3 au 5 juin, et la France est repartie avec six médailles dont deux en or. Mélanie Legoux-Clément a remporté son premier Grand Slam en s'imposant chez les -48 kg, tout comme Julia Tolofua chez les +78 kg.

Maxime-Gael Ngayap Hambou (-90 kg), Manon Deketer (-63 kg), Astride Gneto (-52 kg) et Blandine Pont (-48 kg), ont quant à eux décroché le bronze.

La double médaillée olympique Audrey Tcheuméo a pris la cinquième place chez les -78 kg.

Athlétisme

Lors du meeting de Chorzow en Pologne, Renaud Lavillenie a réalisé les minima pour les Championnats du monde d'Eugene aux USA (15-24 juillet). Le perchiste champion olympique à Londres 2012 a sauté à 5,81 m pour prendre la deuxième place et enregistrer une quatorzième saison consécutive à plus de 5,80 m, comme le relève L'Équipe.

Benjamin Robert a fait de même sur 800 m en 1 min 44 s 53, égalant son record personnel et compostant son billet pour les États-Unis.

Hassan Chahdi a quand à lui remporté les 10 km de Paris, en 28 min 19 s, devant Florian Carvalho (28 min 40). La Française Maria Pryakhina a décroché la victoire chez les femmes, en 33 min 53.

Les événements de la semaine : BMX, VTT, triathlon, breaking, athlétisme, badminton et tir à l'arc

Les Championnats d'Europe de tir à l'arc ont lieu à Munich du 6 au 12 juin, et la Volleyball Nation League démarre pour les hommes le 7 juin, et se terminera le 24 juillet.

En badminton, l'Indonesian Masters a lieu du 7 au 12 juin, et en athlétisme, la Diamond League de Rome est prévue le 9 juin, et le meeting de Genève se déroulera le 11 juin.

La Coupe du monde de VTT reprend à Leogang (Autriche) du 10 au 12 juin, au même titre que pour l'escalade, en bloc, du 10 au 12 juin à Brixen, en Italie.

Le Madrid Urban Sports a lieu de 10 au 12 juin, avec des compétitions de skateboard, de BMX Freestyle et de breaking.

Enfin, les Championnats de France de breaking ont lieu du 5 au 12 juin à Bordeaux.