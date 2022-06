Les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic remportent le double femmes à Roland-Garros

Une paire française a remporté Roland Garros en double femmes ! Ce dimanche 5 juin, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont pris le meilleur sur Coco Gauff et Jessica Pegula au cours d’une finale renversante (2-6, 6-3, 6-2).

Les Françaises ont souvent été proches dans le premier set, mais elles ont été contraintes de courir après le score. Elles ont concédé leur service dès le troisième jeu de la partie et n’ont pas réussi à revenir à l’image d’une balle de débreak sur le service de Coco Gauff sauvée par la finaliste du simple femmes avec l’aide du filet. Les Tricolores ont même été breakées une seconde fois à 1-4, s'inclinant dans le premier set en 34 minutes.

Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont su réagir après cette entame délicate. Elles ont pris le service de Coco Gauff d’entrée de deuxième set. Les Françaises sont parvenues à le confirmer après avoir sauvé trois balles de break et ont même enchaîné avec un jeu blanc sur le service adverse pour prendre le large. Les Tricolores menaient 4-0 en moins de 15 minutes dans la deuxième manche.

Coco Gauff et Jessica Pegula ont réussi le double débreak pour se rapprocher à 3-4, mais ce n’était pas suffisant. Les Tricolores ont repris le large avec un nouveau jeu blanc sur le service des Américaines et sont revenues à un set partout.

Les Américaines ont été mises sous pression par cette égalisation. Deux double-fautes de Coco Gauff ont permis aux Françaises de commencer le set décisif avec un break. Il a été confirmé et doublé dans un début de manche qui ressemblait à la précédente. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont su conserver cette avance jusqu’au bout en décrochant le titre sur leur troisième balle de match après 1 h 44 de match.

« Six ans après… On a gagné la Fed Cup, Roland-Garros 2016. On aurait aimé jouer plus cette année, mais on n’a pas réussi à cause de pépins physiques à droite à gauche. Remporter ce titre avec toi. C’est le rêve, merci », a savouré Kristina Mladenovic sur le court Philippe-Chatrier après la victoire.

Dans le même temps, sa coéquipière à saluer l’apport du public qui a joué un rôle dans le renversement de situation selon elle. « Vous nous avez aidées à revenir après le premier set. Vous m’avez donné beaucoup de frissons donc ça ne m’a pas tout le temps aidé (rires). Merci ! »

Un deuxième titre à Roland-Garros pour Garcia-Mladenovic

Sur la route du titre, les Françaises, autorisées à participer grâce à une invitation (wild card) du tournoi, ont notamment éliminé les têtes de série Xu-Yang (CHN, n°13) en quarts de finale (6-3, 6-3) et Kichenok-Ostapenko (UKR/LAT, n°14) en demi-finales (2-6, 6-4, 6-2).

C’est la deuxième fois que la paire tricolore s’impose à Roland Garros. Elle avait déjà été couronnée en 2016 après un succès sur Ekaterina Makarova et Elena Vesnina (6-3, 2-6, 6-4).

Pour Kristina Mladenovic, c’est même un quatrième titre en double femmes sur la terre battue parisienne. Elle avait été sacrée avec Timea Babos en 2019 et 2020.

Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont été associées à deux reprises en doubles femmes aux Jeux Olympiques, mais elles n’ont pas réussi à accéder aux huitièmes de finale ni à Rio 2016, ni à Tokyo 2020.

Et si le tournoi olympique de tennis de Paris 2024 était l’occasion d’y remédier ? Il sera organisé à Roland-Garros, là où elles viennent d’être titrées.