Roland Garros 2022 : Tout ce que vous devez savoir sur le Grand Chelem français, du 22 mai au 5 juin

La saison sur terre battue s'apprête à prendre fin avec Roland-Garros, avant de laisser place aux tournois sur gazon.

Du 22 mai au 5 juin, les meilleurs tennismen et tenniswomen du monde vont s'affronter pour le deuxième Grand Chelem de l'année, après des duels sur terre épiques, notamment lors des Masters 1000 de Madrid et de Rome. Et contrairement aux années précédentes, les tournois hommes et femmes seront tous les deux ouverts.

Olympics.com vous explique pourquoi la 121e édition de Roland-Garros, où se dérouleront les tournois de tennis de Paris 2024, sera l'une des plus passionnantes.

Les favoris de Roland-Garros 2022

Avec les six dernières éditions ont été remportées par Rafael Nadal (4) et Novak Djokovic (2), un scénario similaire pourrait être attendu, d'autant plus que les deux patrons du circuit seront bien présents. Mais cette année, le contexte n'est plus le même, et nous pourrons assister à l'une des éditions hommes les plus ouvertes depuis la première victoire de Nadal, en 2005.

L'une des raisons principales est l'incertitude au niveau physique de l'Espagnol, vainqueur à 13 reprises à Paris. Nadal a perdu contre Denis Shapovalov au troisième tour du Masters 1000 de Rome, juste avant Roland-Garros, en raison de douleurs trop persistantes au pied (il souffre du syndrome Mallory–Weiss). Une information inquiétante pour le champion olympique de Beijing 2008, devenu en début d'année le seul tennisman à remporter 21 titres du Grand Chelem après sa victoire à l'Open d'Australie. Mais Nadal a toujours su montrer qu'il était présent lorsqu'il le fallait, même quand il n'était plus attendu.

Un autre géant tentera également d'écrire l'histoire : Novak Djokovic. Avec 20 titres du Grand Chelem, le numéro 1 mondial arrive à Paris avec le plein de confiance pour essayer d'égaler Nadal. Même s'il n'a joué que 17 matchs en 2022, le Serbe vient de remporter le Masters 1000 (deuxième meilleure catégorie de tournois derrière les Grands Chelem) de Rome, le 15 mai, en dominant le spécialiste de terre battue Stefanos Tsitsipas (6-0, 7-6), qu'il avait également battu en finale de Roland-Garros en 2021. « Je n'aurais pas pu rêver mieux avant Roland-Garros », a déclaré Djoko après sa 1001e victoire sur le circuit, en Italie.

Auteur d'une saison 2022 supersonique, le jeune Carlos Alcaraz sera quant à lui celui sur qui tous les yeux seront dirigés. L'Espagnol de 19 ans a remporté deux Masters 1000 cette saison, à Miami sur dur et à Madrid sur terre battue, ainsi que l'ATP 250 de Barcelone dans l'intervalle. Dans la capitale ibérique, Alcaraz a même accompli ce que personne n'avait réussi auparavant : battre Nadal et Djokovic lors d'un même tournoi sur terre. Grâce à son incroyable resistance et sa puissance, l'association parfaite pour cette surface, il sera difficile à battre. « Pour quelqu'un de son âge, jouer avec une telle maturité et un tel courage, c'est impressionnant », déclarait Djokovic après sa défaite contre l'Espagnol en demi-finale de l'Open de Madrid. Le nouveau numéro 6 mondial sera donc considéré comme un grand favori, pour sa deuxième participation (éliminé au troisième tour en 2021).

Côté français, Jo-Wilfried Tsonga disputera le dernier tournoi de sa carrière, et Gilles Simon participera à son dernier Roland avant d'arrêter en fin de saison. Gaël Monfils sera quant à lui absent en raison d'une épine calcanéenne. Hugo Gaston, qui avait atteint les huitièmes en 2020, et Ugo Humbert seront également présents.

Si Roger Federer, qui récupère d'une opération du genou, Andy Murray, qui préfère se concentrer sur Wimbledon, et Matteo Berrettini, qui n'est pas encore remis de son opération de la main droite, sont tous les trois absents, d'autres stars seront à surveiller à Paris : l'ancien numéro 1 mondial Daniil Medvedev (actuel n°2), le champion olympique de Tokyo 2020 Alexander Zverev (n°3) et le vainqueur de Monte-Carlo 2022 Stefano Tsitsipas (n°4).

Djokovic, Nadal et Alcaraz dans la même moitié, Tsonga contre Ruud

Le tirage au sort a eu lieu le 19 mai, et Novak Djokovic, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz figurent dans la même moitié de tableau. Djoko et Nadal pourraient donc se retrouver en quarts, avant de défier Alcaraz en demie, s'il gagne tous ses matchs.

Quelques premiers tours

Novak Djokovic (SRB - 1) - Yoshihito Nishioka (JAP - 94)

Daniil Medvedev (2) - Facundo Bagnis (ARG - 98)

Alexander Zverev (ALL - 3) - Qualifié

Stefanos Tsitsipas (GRE - 4) - Lorenzo Musetti (ITA - 57)

Rafael Nadal (ESP - 5) - Jordan Thompson (AUS)

Carlos Alcaraz (ESP - 6) - Qualifié

Casper Ruud (NOR - 8) - Jo-Wilfried Tsonga (FRA - 267)

Lloyd Harris (RZA - 37) - Richard Gasquet (FRA - 75)

Pablo Carreno Busta (ESP - 17) - Gilles Simon (FRA - 159)

Les favorites de Roland-Garros 2022

Avec la retraite d'Ashleigh Barty (26 ans), victorieuse à l'Open d'Australie et numéro 1 mondiale en début d'année, le tableau femmes pourrait être considéré comme ouvert, mais ce n'est pas aussi évident.

Tout d'abord, la Polonaise Iga Swiatek arrivera à Roland-Garros avec une impressionnante série de 28 victoires consécutives, ce qui lui permet d'entretenir de grands espoirs pour remporter une deuxième victoire, après l'édition 2020. Depuis mi-février, la nouvelle numéro 1 mondiale a remporté consécutivement les WTA 1000 de Doha, Indian Wells, Miami et Rome. Dans la capitale italienne, elle n'a concédé que 21 jeux en 5 matchs, ne laissant aucun set à ses adversaires. Et Swiatek a seulement 20 ans. Difficile de prédire qu'elle ne fera pas un grand Roland.

L'autre joueuse en forme du moment est Tunisienne : Ons Jabeur. Elle a remporté son premier WTA 1000 à Madrid en mai, avant d'atteindre la finale à Rome contre Swiatek. Si le score (6-2, 6-2) peut paraître à sens unique, le combat était bien présent, notamment dans le second set où Jabeur était proche de revenir à 4-3. La première joueuse arabe à atteindre le top 10 mondial sera-t-elle la première à remporter un titre du Grand Chelem ?

La championne en titre Barbora Krejcikova, actuelle numéro 2 mondiale, souffre toujours d'une blessure au coude depuis février, et n'a pas pu se rendre aux Internationaux de Strasbourg (14-21 mai). Une présence à Roland-Garros à 100% de ses capacités pour défendre son titre est donc peu probable.

Paula Badosa, qui a atteint les quarts de finale l'année dernière à Paris, espère aller plus loin en 2022. Classée au 3e rang mondial, l'Espagnole a remporté le WTA 1000 d'Indian Wells en octobre dernier, ainsi que le WTA 500 de Sydney en janvier, mais n'a pas réussi à trouver le bon équilibre sur terre cette saison.

De son côté, la numéro 4 mondiale Maria Sakkari (GRE), à quelques points de battre Jabeur en quarts de finale à Rome, est également en forme, avec également une finale à Indian Wells en mars, perdue contre Swiatek.

La championne olympique de Tokyo 2020 Belinda Bencic (n° 14 mondiale), Aryna Sabalenka (n° 7), la finaliste de l'Open d'Australie Danielle Collins (n° 9) et la gagnante du Masters 2021 Gabiñe Muguruza (n° 10) seront également à surveiller à Roland-Garros.

Jabeur pourrait rencontrer Sakkari dès les quarts

Dans le tableau femmes, Ons Jabbeur pourrait défier la numéro 4 mondiale Maria Sakkari dès les quarts, alors qu'Iga Swiatek figure dans le même quart de tableau que deux anciennes gagnantes de Roland-Garros : Simona Halep, titrée en 2018, et Jelena Ostapenko, titrée en 2017.

Quelques premiers tours

Iga Swiatek (POL - 1) - Qualifiée

Barbora Krejcikova (CZE - 2) - Diane Parry (FRA - 96)

Paula Badosa (ESP - 3) - Fiona Ferro (FRA - 139)

Maria Sakkari (GRE - 4) - Clara Burel (FRA - 95)

Anett Kontaveit (EST - 5) - Ajla Tomljanovic (AUS - 44)

Ons Jabeur (TUN - 6) - Magda Linette (POL - 56)

Alizé Cornet (FRA - 40) - Misaki Doi (JAP - 97)

Caroline Garcia (FRA - 73) - Taylor Townsend (USA - 334)

Oceane Dodin (FRA - 94) - Andrea Petkovic (ALL - 63)

Programme de Roland-Garros 2022

16-20 mai : Qualifications

22 mai - 5 juin : Tableau final

Samedi 4 juin : Finale femmes

Dimanche 5 juin : Finale hommes

Où et sur quelle chaîne regarder Roland-Garros 2022

En France, Roland-Garros sera diffusé sur France TV et Prime Video. En Suisse, ce sera sur SRG et en Belgique, RTBF diffusera l'intégralité des Internationaux de France.

En Afrique, Canal + diffusera Roland-Garros en français.

Les cinq derniers vainqueurs de Roland-Garros

Hommes

2021 : Novak Djokovic (SRB)

2020 : Rafael Nadal (ESP)

2019 : Rafael Nadal (ESP)

2018 : Rafael Nadal (ESP)

2017 : Rafael Nadal (ESP)

Femmes