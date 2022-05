Gaël Monfils est forfait pour Roland-Garros

Gael Monfils ne disputera de 16e tournoi Roland-Garros cette saison. Le tennisman français a annoncé souffrir d'une épine calcanéenne, une ex-croissance osseuse, au niveau de l'os du talon.

« Je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l’Open Parc de Lyon et de Roland Garros la semaine prochaine », a annoncé Monfils sur son compte Twitter. « Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne au talon droit qui m’empêche de me déplacer sur le court. J’ai donc pris la décision de faire une petite intervention afin de traiter le problème pour pouvoir reprendre les tournois au plus vite. Je vous tiendrai au courant de ma date de reprise dès que possible. »

Le numéro 1 français, qui vient d'annoncer attendre un enfant avec sa femme, la tenniswoman ukrainienne Elina Svitolina et médaillée de bronze à Tokyo 2020, ne pourra donc pas disputer Roland-Garros avec ses partenaires français Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon, qui ont tous deux annoncé l'arrêt de leur carrière en 2022 et disputeront donc leur derniers Internationaux de France.

Un bon début de saison 2022

Après un bon début de saison, ponctué d'un titre à Adelaide (ATP 250) et d'un quart de finale à l'Open d'Australie, Gael Monfils avait fait une pause avant de revenir sur le circuit pour les Masters 1000 d'Indian Wells, s'offrant au passage Daniil Medvedev, alors numéro 1 mondial, au troisième tour du tournoi californien (4-6, 6-3, 6-1), et de Miami en mars. Il avait ensuite pris le temps de revenir en forme pour le début de la saison sur terre battue, manquant Monte-Carlo en avril et débutant à Madrid, avec une victoire contre l'Espagnol Carlos Gimeno Valero (6-3, 6-0) puis une défaite contre le numéro 1 mondial Novak Djokovic (3-6, 2-6).

Il avait ensuite déclaré forfait pour le Masters 1000 de Rome en raison d'une douleur au talon afin d'être en forme pour l'ATP 250 de Lyon (15-21 mai) puis Roland-Garros (22 mai - 5 juin).

Les examens se sont donc révélés négatifs et le joueur de 35 ans n'a pas précisé de date éventuelle de retour.

Monfils et Roland-Garros, une belle histoire

Gael Monfils a connu de belles histoires sur la terre battue parisienne. Vainqueur du tournoi junior en 2004, il avait atteint les huitièmes de finale en 2006 et la demi-finale en 2008, s'inclinant contre Roger Federer (2-6, 7-5, 3-6, 5-7), après notamment un duel épique contre l'Espagnol David Ferrer en quarts (6-3, 3-6, 6-3, 6-1).

En 2009 et 2010, il avait atteint les quarts de finale mais sa route s'était de nouveau arrêté après deux duels perdus contre Federer. Puis un nouveau quart en 2014 et trois huitièmes de finale (2014, 2017, 2019), ont fait de Gael Monfils l'un des français qui compte le plus de présence en deuxième semaine de Roland-Garros.