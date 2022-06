En route vers Paris 2024 : Le système de qualification du tennis expliqué

L’un des sites les plus prestigieux du tennis accueillera les Jeux Olympiques de Paris 2024 : les courts en terre battue du siège de la Fédération Français de Tennis, où se tiennent chaque année les Internationaux de France, seront le théâtre de la bataille pour les médailles olympiques qui promet d’être en tout point historique.

Assisterons-nous à de nouveaux exploits olympiques légendaires de Serena Williams et Rafael Nadal ? Que peut réaliser Carlos Alcaraz au cours des deux prochaines années ? Un Français parviendra-t-il à remporter une médaille olympique ?

Ce qui est certain, c’est que Paris 2024 marquera le septième tournoi olympique de tennis à se disputer sur terre battue, le premier depuis Barcelone 1992.

Le système de qualification olympique a été révélé et ne compte aucune modification importante par rapport à Tokyo 2020. Découvrez comment les tennismen et tenniswomen peuvent assurer leur présence aux prochains Jeux Olympiques.

Quel est le parcours de qualification du tennis pour Paris 2024 ?

Règles générales

Paris 2024 accueillera les cinq épreuves habituelles (simple et double hommes, simple et double femmes, et double mixte), offrant 172 quotas. Le nombre total d’athlètes dépend du nombre de joueurs participant à plus d’une épreuve.

Chaque CNO peut qualifier jusqu’à 12 athlètes, six par genre, représentés par un nombre maximum de quatre joueurs (les mieux classés dans leur pays) dans chacun des tableaux de simple, deux inscriptions dans chacun des tableaux de double, et une seule inscription en double mixte.

Pour se qualifier, les athlètes doivent respecter les règles d'éligibilité de l’ITF (Fédération Internationale de Tennis), y compris la participation à la Coupe Davis (hommes) et la Coupe Billie Jean King (femmes), bien que des exceptions peuvent s’appliquer.

Les classement à l’ATP (hommes) et à la WTA (femmes) au 10 juin 2024 - juste après Roland-Garros - déterminent la majorité des athlètes qui seront qualifiés.

Qualification en simple

Le tirage au sort des tournois en simple comprendra 64 joueurs pour chaque compétition. Les classements en détermineront 56 (acceptation directe), tout en respectant le quota maximum de quatre par CNO. La France disposera d’une place garantie en tant que pays hôte, mais ne l’utilisera pas si des athlètes français sont déjà qualifiés. Six autres quotas sont des places ITF, alors qu’une ultime est attribuée suivant le principe d'universalité.

Les places ITF sont attribuées aux vainqueurs ou finalistes des compétitions continentales en Amérique (finalistes en simple, femmes et hommes, lors des Jeux Panaméricains 2023), en Asie (vainqueurs en simple, femmes et hommes, des Jeux Asiatiques 2022) et en Afrique (vainqueurs en simple, femmes et hommes, des Jeux Africains 2023).

Les deux autres places ITF sont réservées aux champions olympiques ou vainqueurs de Grand Chelem en simple n’ayant pu se qualifier par d’autres voies, aux seules conditions qu’ils figurent dans le top 400 en simple et que leur CNO ne dépasse pas son quota maximum.

Qualification en double

Chaque tournoi de double comptera 32 équipes, deux maximum par CNO. Les premiers à se qualifier seront les 10 premiers joueurs des classements ATP et WTA en double, à condition qu’ils disposent d’un partenaire du même CNO parmi les 300 premiers de tous ces classements, et que la nomination du partenaire ne fasse pas dépasser au CNO son quota maximum.

Après quoi, les quotas seront répartis en fonction du classement combiné des partenaires. Enfin, la priorité sera donnée aux équipes ayant déjà des joueurs qualifiés pour l’une des épreuves en simple.

Qualification en double mixte

Seuls les athlètes déjà qualifiés en simple ou en double pourront faire partie de l’une des 16 équipes de double mixte, une seule équipe par CNO étant autorisée. La qualification est déterminée par le classement combiné des partenaires.

Les joueurs de tennis à suivre à Paris 2024

Les choses peuvent rapidement changer dans le monde du tennis, mais le public aura certainement la chance de profiter de certaines des légendes du jeu comme Rafael Nadal, double médaillé d’or olympique, Novak Djokovic, médaillé de bronze en 2008. S'ils sont toujours présents dans le circuit, d'autres légendes pourraient bien participer aux prochains Jeux, comme Venus Williams, quintuple médaillée, Serena Williams, quadruple championne olympique, Roger Federer, double médaillé, ou encore Andy Murray, double médaillé d’or.

La Suisse Belinda Bencic, titrée dans le tournoi féminin de simple à Tokyo 2020, devra faire face à une forte concurrence, surtout de la Polonaise Iga Swiatek qui continue de dominer le circuit féminin. L’actuelle numéro 1 mondiale est également une experte de la terre battue.

Carlos Alcaraz n’a pu participer à Tokyo car l’Espagne avait déjà atteint son quota maximum. Cette fois, il est difficile d’imaginer que le jeune homme de 19 ans n’aura pas sa chance aux Jeux, lui qui tentera de rééditer l’exploit d’Alexander Zverev en 2021.

Les fans français seront au soutien de leur plus grande chance de médaille d’or, les multiples champions de Grand Chelem en double Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Cependant, le duo devra surmonter une ‘malédiction’ olympique : ils se sont inclinés au premier tour à Rio comme à Tokyo. Pour y mettre fin, il n’existe pas meilleur endroit que les courts où ils ont déjà remporté deux titres.

Calendrier des qualifications de tennis pour Paris 2024