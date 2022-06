Soufiane El-Bakkali, la Diamond League de Rabat pour rester au sommet

Soufiane El-Bakkali est peut-être devenu champion olympique du 3 000 m steeple à Tokyo 2020, en 2021, il n’est pas rassasié pour autant.

« Ma carrière et mes performances ne vont pas s'arrêter là. J'aspire à gagner d'autres titres, notamment aux prochains mondiaux et aux Jeux Olympiques de Paris 2024 », disait le Marocain à son retour du Japon dans des propos rapportés par Maroc Hebdo.

Pour préparer ces échéances et notamment le rendez-vous mondial prévu à Eugene du 15 au 24 juillet, le natif de Fès va pouvoir s’aligner sur une course à domicile. Il sera au départ du meeting international Mohammed VI d’athlétisme organisé à Rabat ce dimanche 5 juin. Cette épreuve compte pour la Diamond League, une compétition dans laquelle il excelle.

À l’exception de son abandon au meeting de Paris en août dernier, à cause d’une chute, l’athlète de 26 ans a terminé sur le podium de tous ses 3 000 m steeple depuis le 16 juin 2019 et une 11e place à Rabat.

Celui qui s’entraîne à Ifrane, dans le moyen Atlas marocain, peut même espérer rentrer dans un cercle très fermé sur la piste du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah. Il a l’opportunité de devenir le quatrième homme de l’histoire à atteindre les dix victoires en Diamond League sur 3 000 m steeple après Paul Kipsiele Koech, Conseslus Kipruto et Jairus Birech.

Duel au sommet entre Soufiane El-Bakkali et Lamecha Girma

Un tel exploit lui permettrait de frapper fort à un peu plus d’un mois des Championnats du monde. Ça serait même la réponse idéale à Lamecha Girma, son dauphin à Tokyo 2020, en 2021. Aux derniers JO, le Marocain avait pris le meilleur sur l’Éthiopien à la faveur d’une attaque parfaitement placée à l’entame des 200 derniers mètres. Il était monté sur la plus haute marche du podium olympique, cinq ans après sa quatrième place à Rio 2016.

Cette année encore, les deux athlètes se disputent le leadership mondial et Rabat sera une nouvelle opportunité de le vérifier. Les deux hommes vont se retrouver face-à-face pour le nouveau chapitre d’un duel qui a déjà animé le début de saison.

Soufiane El-Bakkali avait réussi sa rentrée en remportant le meeting de Doha. Il s'était imposé à la photo-finish devant l'Éthiopien en réalisant un chrono de 8 min 9 s 66. C'était alors la meilleure performance mondiale de l’année.

Mais ce n’est plus le cas depuis ce mardi 31 mai. Le duo éthiopien Lamecha Girma - Hailemariyam Tegegn lui est passé devant à Ostrava. Le vainqueur du meeting tchèque est même passé sous les huit minutes : 7 min 58 s 68. Cet exploit n'avait plus été réalisé depuis juillet 2018 et un temps de 7 min 58 s 15 réalisé par ... Soufiane El-Bakkali.

Cette performance à Monaco permet au Marocain d'être toujours l'athlète en activité le plus rapide sur cette distance. Mais l'écart sur son premier poursuivant se réduit.

Soufiane El-Bakkali a déjà gagné une médaille mondiale en 3 000 m steeple

Pour la deuxième fois de la saison, les deux athlètes seront au départ d’une même course à Rabat ce dimanche. Ça sera une véritable répétition générale avant les Championnats du monde prévus le mois prochain à Eugene, aux États-Unis. Ils sont les deux grands favoris au titre mondial, trois ans après avoir partagé un podium planétaire à Doha.

Le natif de Fès avait terminé à la troisième place, moins de trois secondes derrière Lamecha Girma. C'était la troisième fois en moins de deux mois qu'ils montaient ensemble sur la boite, la première et seule où l'Éthiopien a pris le meilleur sur le Marocain. Trois nouveaux duels ont eu lieu depuis et ils ont tous tourné à la faveur de Soufiane El-Bakkali.

Avec cinq podiums partagés en six confrontations, les bases d’une rivalité ont été posées, le genre d’adversité qui donne autant l’appétit qu’un titre olympique.