Shiffrin à Courchevel comme chez elle, premier podium de l'hiver pour Gisin, Worley dans le top 5

Mikaela Shiffrin a prouvé à quel point elle apprécie Courchevel.

Elle y a gagné le slalom géant qui y était organisé ce mardi 21 décembre. Ce succès lui a permis de confirmer que c'est dans la station savoyarde qu'elle s'est le plus souvent imposée dans sa carrière. 6 de ses 72 succès en Coupe du monde ont eu lieu au Stade Émile Allais.

Pour s'offrir sa troisième victoire de la saison et prendre la tête du classement général de la Coupe du monde de ski alpin, la skieuse du Colorado a survolé les débats. En 2 min 15 s 35, elle a terminé avec 86 centièmes d'avance sur Sara Hector et 1 s 08 sur Michelle Gisin.

Malgré un été gâché par une mononucléose, la Suissesse est dans une grande forme. Après avoir réalisé le deuxième temps de la première manche, elle est montée sur son premier podium de l'hiver. Un véritable exploit quand on sait que le slalom géant n'est pas sa discipline de prédilection. Une autre représentante helvétique a étonné : Camille Rast. La skieuse de 22 ans a égalé son meilleur résultat dans cette discipline avec une neuvième place.

Après une première manche délicate, Tessa Worley a su redresser la barre. Offensive sur sa deuxième manche, la Française a pris la cinquième place de cette course organisée à domicile. Elle a terminé à 78 centièmes du podium.

« Avec un Top 5 je suis contente mais pas pleinement satisfaite. Je savais que ce serait exigeant, dans l'ombre, que ça allait taper, il fallait continuer malgré la douleur dans les jambes, et je crois que le public m'a aussi portée sur le bas de la manche, ça m'a fait du bien », a-t-elle réagi dans les colonnes de L'Équipe.

Une autre skieuse française a intégré le top 30 du jour : Coralie Frasse-Sombet (17e). Pour Clara Direz (39e), Doriane Escane (43e), Camille Cerutti (44e), l'aventure s'était arrêtée dès la manche matinale.

À LIRE AUSSI : Tout savoir sur les disciplines de ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Le film du slalom géant de Courchevel

À l'attaque pour combler le retard pris sur la première manche, Coralie Frasse-Sombet a vu ses efforts être récompensés. Elle a réalisé le deuxième temps provisoire de la seconde manche en ne terminant qu'à deux centièmes de Paula Moltzan. Cette performance lui a permis de gagner cinq places pour terminer 17e.

Après Nina O'Brien qui a succédé à sa compatriote américaine en tête du classement, Camille Rast a fait forte impression. La Suissesse a réalisé le meilleur temps provisoire de la seconde manche. Elle a fait parler sa technique et sa fluidité pour terminer dans le top 10. Neuvième, la skieuse de 22 ans a égalé son meilleur résultat en slalom géant qui remontait à Kronplatz 2017.

Après Sofia Goggia qui est partie à la faute, Ramona Siebenhofer a failli tomber dans le troisième intermédiaire. Elle est finalement restée sur ses skis grâce à un numéro d'équilibriste qui est venu souligner son incroyable travail sur le haut. Malgré cette énorme frayeur, l'Autrichienne a pris la tête du classement en faisant un centième de mieux que Camille Rast.

Revancharde, Tessa Worley a pris sa place dans le fauteuil de leader. À l'attaque après une première manche décevante, la Française a brillé dans le mur. Malgré quelques fautes et des mouvements de terrain surprenants, elle a fait parler sa régularité pour couper la ligne d'arrivée avec presque une seconde d'avance sur Ramona Siebenhofer. Cette performance n'a pas été suffisante pour monter sur le podium. Tessa Worley a terminé cinquième.

Si le mur a permis à la native d'Annemasse de faire la différence, il a été encore mieux dompter par Petra Vlhova. La Slovaque a pris les devants jusqu'au passage de Sara Hector. La Suédoise a réalisé le meilleur temps de la seconde manche pour grimper au deuxième rang. Cette progression lui a permis de passer devant Michelle Gisin.

Très en vue ce mardi matin, la Suissesse a réalisé une journée complète pour monter sur son premier podium de l'hiver. Un exploit après avoir été clouée au lit à cause d'une mononucléose pendant l'été.

L'enjeu du duel entre la Suissesse et la Suédoise était la deuxième place car Mikaela Shiffrin était intouchable. Dans son jardin de Courchevel où aucune skieuse n'a plus souvent gagné qu'elle, l'Américaine a profité d'une première manche parfaite pour s'envoler vers la victoire. Avant de gérer sur le bas, la skieuse de 26 ans a vu son avance largement dépasser la seconde. C'est sa troisième victoire de la saison, et notamment la deuxième en deux slaloms géants.

À LIRE AUSSI : Tessa Worley, un rêve olympique à réaliser

Sur la première manche du slalom géant de Courchevel, il y avait Mikaela Shiffrin et les autres

Mikaela Shiffrin a survolé la première manche du slalom géant de Courchevel. Avec son dossard numéro 5, elle a retranché 74 centièmes au temps de référence précédemment réalisé par Michelle Gisin. La Suissesse semblait avoir parfaitement dompté l'exigeante piste savoyarde, mais c'était sans compter sur l'Américaine qui ne skiait pas dans la même division. À la mi-course, elle avait déjà fait une demi-seconde de mieux.

Dossard numéro 13, Sara Hector a complété le podium de la première manche. Deuxième temps au premier intermédiaire, la Suédoise a su capitaliser sur son très bon haut pour garder de la vitesse et de la fluidité dans le mur.

Au troisième intermédiaire, Tessa Worley avait plus d' 1 s 4 de retard sur Mikaela Shiffrin. Elle n'a pas réussi à se rapprocher sur le bas et a terminé à 1 s 45. À l'issue de cette manche compliquée, la Française a pris la huitième place de la première manche.

Spécialiste des épreuves de vitesse, Sofia Goggia s'est présentée à Courchevel sans objectif de résultat précis pour le deuxième slalom géant de la saison. L'Italienne est quand même parvenue à frapper fort. En plus de travailler sa technique, elle a pris la 10e place de la première manche.

Wendy Holdener a commis une petite faute sur le plat qui a eu de grandes conséquences. La Suissesse a perdu de la vitesse et a terminé à 2 s 55 de Mikaela Shiffrin. Elle a pris la 15e place de la première manche.

Pas assez fluide sur le haut, Coralie Frasse-Sombet a perdu de la vitesse et surtout du temps dans le mur. À sa sortie, elle pointait à trois secondes de Mikaela Shiffrin. Mais sur une piste qui s'est rapidement dégradée et où les écarts ont été importants, la Française est quand même parvenue à intégrer le top 30. Elle a terminé 22e de la première manche à 3 s 33 de la tête.

Simone Wild a été la cinquième Suissesse à se qualifier pour la deuxième manche. 30e temps du matin, elle a terminé à 4 min 30 de Mikaela Shiffrin.

À domicile, les Françaises Clara Direz (39e), Doriane Escane (43e), Camille Cerutti (44e) ont terminé à plus de cinq secondes de la première place et n'ont pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche.

Le ski alpin aux Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

Six épreuves de ski alpin sont au programme des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022.

Le slalom géant, le super-G, le slalom, la descente, le combiné alpin et le slalom parallèle par équipes mixtes vont se dérouler du 6 au 19 février au Centre national de ski alpin dans la zone de Yanqing.