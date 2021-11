Mikaela Shiffrin : « C'est difficile de dire que tout va mieux »

« Je souris plus souvent et je suis plus souvent heureuse, mais c'est un peu difficile de dire que tout va mieux », a avoué Mikaela Shiffrin, la star du ski alpin féminin, à Olympics.com.

Presque deux ans après le décès tragique de son père Jeff, la double championne olympique essaye toujours de faire son deuil. « Il y a encore des moments où j'oublie comment marcher... C'est comme si soudainement, je revenais à ce 3 février 2020 et que tout venait juste de se passer. Ce sentiment n'est pas parti et je ne suis pas sûre qu'il partira un jour, mais j'ai appris à apprécier les bons moments, car il y en a toujours. »

L'Américaine a avoué qu'elle pouvait compter sur le soutien de « quelques personnes incroyables », dont sa famille, ses amis et son équipe. « Au cours des 18 derniers mois, je pense que la plus grande évolution, c'est l'appréciation de ce que j'ai toujours par rapport à l'oppression que je ressens pour ce que je n'ai plus. »

Mikaela Shiffrin : « Vous ne ressentez que de la douleur »

Les psychologues du sport accompagnent de plus en plus d'athlètes pour les aider à optimiser leurs performances. Après avoir vécu la perte difficile d'un être cher, Mikaela Shiffrin a décidé d'en voir un.

« Quand mon père est décédé, c'était comme une blessure, mais une blessure que personne ne pouvait voir. Et vous ne pouvez pas vous faire opérer pour la soigner. C'est le genre de blessure dont on ne connaît pas le temps de guérison, il n'y a pas de protocole à suivre. Vous ressentez juste de la douleur. »

« Je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça dans ma vie. J'ai eu des blessures et j'ai subi des opérations, mais vous savez, les os se régénèrent en huit semaines, les genoux se soignent sur une certaine période, et même pour le dos, malgré une période de convalescence moins précise, vous savez ce que vous avez. Là, tout était complètement différent. »

La skieuse de 26 ans est consciente que sa récupération va mettre du temps.

« Vous n'avez personne qui peut vous donner un guide à suivre, mais quand j'ai commencé à évoquer la partie sportive avec le psychologue du sport, ça m'a aidé à faire beaucoup de connexions... Le temps est quelque chose d'utile, comme se souvenir de comment j'étais avant, si cela a du sens. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux me souvenir de certaines sensations que j'avais auparavant et de la forme dans laquelle j'étais à ce moment-là. »

« Mais je pense qu'il faut juste faire un peu plus d'efforts dans ce domaine pour retrouver ma concentration, l'intensité que je peux ressentir un jour de course avec ce genre de feu intérieur et ensuite, on peut commencer à assembler tous ces éléments. »

Mikaela Shiffrin espère ramener des médailles des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022

À seulement 18 ans, Mikaela Shiffrin est devenue la plus jeune championne olympique de ski alpin avec sa médaille d'or en slalom à Sotchi 2014.

Quatre ans plus tard, elle est arrivée à PyeongChang 2018 avec le statut d'immense favorite. L'Américaine a ajouté deux médailles olympiques à son palmarès et notamment l'or en slalom géant.

Désormais, quelle est son approche pour Beijing 2022 ?

« En tant que personne, je suis la même. Mais en tant qu'athlète, j'ai appris beaucoup de choses durant mon parcours. À l'approche de Beijing 2022, je sens que je suis consciente de bien plus de choses, les bonnes comme les mauvaises. À Sotchi 2014, j'ai connu des débuts parfaits aux Jeux Olympiques d'hiver : les conditions n'étaient pas idéales, tout n'était pas parfait, mais c'était assez pour que je me dise : « ok, c'est simple, c'est juste du ski alpin. »

« Puis en République de Corée, j'ai expérimenté une des pires choses qui peut arriver avec les changements de programme, la météo, le vent... Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas participer au plus grand événement sportif avec des épreuves dans tous les sports d'hiver organisées en deux semaines et espérer que tout va se passer parfaitement pour tout le monde dans toutes les épreuves. »

« Et en fait, même si on parle de compétition et de médailles, les Jeux Olympiques d'hiver, ce n'est pas que ça. Il y a un autre aspect, qui pour moi est bien plus important que les autres : c'est l'unité et la façon dont nous rassemblons le monde pour ressentir une sorte de camaraderie à travers le sport et la puissance que cela représente. »

« Mais je vais quand même à Pékin avec l'espoir de pouvoir ramener plusieurs médailles, une médaille ou quelque chose. C'est comme ça pour tous les athlètes. Il est très difficile d'abandonner le rêve d'avoir des médailles olympiques et, en fait, vous n'avez pas besoin de l'abandonner. Je pense que pour moi, c'est très important de réaliser qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses qui comptent. Vous n'avez pas le contrôle sur la possibilité de gagner une médaille. Vous ne pouvez contrôler que votre performance. C'est vraiment tout. »