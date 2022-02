Alerte médaille, slalom femmes : l'or pour Petra Vlhova après une incroyable remontée

Une folle remontée, et l'or au bout pour la reine des piquets.

Petra Vlhova est devenue championne olympique de slalom aux Jeux Olympiques de Beijing 2022. Seulement 8e de la première manche, la Slovaque a pris tous les risques pour réussir le meilleur temps du second run. Elle remporte Une consécration olympique pour celle qui est déjà assurée de remporter le petit globe de la spécialité cet hiver.

« J’étais mal après la première manche, je n’avais pas de bonnes sensations, a déclaré la skieuse à Eurosport. Sur la seconde manche, je me suis dit que je n’avais rien à perdre. Et à l’arrivée, je suis championne olympique. Je ne peux pas décrire mon émotion. C’est tellement fort. »

La lauréate du classement général l'an passé a tremblé jusqu'au bout, notamment lors du passage de Katharina Liensberger. Pas forcément en grande forme cette saison en Coupe du monde, l'Autrichienne, très marquée par le récent décès de son grand-père, est venue échouer à seulement 8 centièmes de Vhlova, et décroche une superbe médaille d'argent.

« Après tout ce que j’ai vécu cette saison, je me sens si fière et je veux dédicacer cette médaille à mon grand-père. C’était dur de le perdre, mais je saison qu’il est là et qu’il veille sur moi. C’est formidable de savoir que je peux skier vite et à ce niveau, et encore plus de faire ça aujourd’hui. »

Quatre Suissesses dans le Top 10

Wendy Holdener, médaillée d'argent de la discipline à Pyeongchang 2018, s'empare cette fois du bronze. La native d'Unteriberg remporte sa 4e breloque olympique, elle qui compte aussi du bronze en combiné et l'or dans l'épreuve par équipes.

« Je ne me sentais pas aussi bien que lors de l’entraînement, a jugé la Suissesse. J’étais déçue après la ligne d’arrivée parce que je savais que ça ne serait pas suffisant pour l’or. Mais je suis satisfaite, finalement. J’adore les grands événements. J’ai connu beaucoup de succès mais je suis très contente d’avoir réussi à gagner cette médaille. »

L'Allemande Lena Duerr qui refermait le portillon en 2e manche, finit 4e, à 7 petits centièmes du podium.

Michelle Gisin, 2e de la première manche, a perdu beaucoup de temps dans le 2e run et se classe finalement 6e, juste devant sa compatriote Camille Rast. Une autre Suissesse, Aline Danioth, prend une belle 10e place !

Sara Hector, championne olympique de slalom géant et 3e du premier run, est sortie en fin de seconde manche alors qu'elle était largement en tête. La Suédoise était bien partie pour un nouveau titre olympique.

La seule Française en lice, Nastasia Noens, 24e du premier run, se classe 19e.

Mia Clerc, la skieuse de Madagascar, a terminé 43e.

Shiffrin en plein doute

Elle faisait partie des grandes favorites pour le titre ou une médaille en slalom géant et en slalom... Mikaela Shiffrin n'aura même pas vu les secondes manches de ces épreuves. L'Américaine est sorti au bout de seulement quatre portes après une faute d'intérieur.

La double championne olympique, qui compte 73 victoires en Coupe du monde, aura l'occasion de rebondir avec le super-G, la descente et le combiné.

« Je vais passer à autre chose. Les JO ne sont pas finis, mais c'est vrai que le géant et le slalom étaient mes deux meilleures chances. Je ne dois pas être trop dure avec moi-même, mais au final ça fait cinq portes en géant, et cinq en slalom. »