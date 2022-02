Mikaela Shiffrin éliminée du slalom après quatre portes

Le cauchemar de Mikaela Shiffrin aux Jeux Olympiques de Beijing 2022 continue.

Partie avec le dossard numéro 7, la double championne olympique de ski alpin est sortie du slalom femmes, mercredi 9 février, après avoir passé seulement quatre portes dans la première manche. C’est pourtant son entraîneur Mike Day qui avait préparé le parcours.

C’est la première fois depuis 2011 que l’Américaine ne finit pas deux courses techniques de suite. Lundi, elle défendait aussi son titre olympique en slalom géant, mais une erreur en début de course lui a coûté cher.

« C’est une grosse déception », a déclaré la skieuse de 26 ans. « La journée était finie avant même de commencer. J’ai poussé dès le départ. J’avais la ferme intention de skier le plus dur possible. J’ai légèrement glissé dans un virage et je ne me suis pas donnée la possibilité de faire ce genre d’erreurs. J’avais prévu de partir sur une ligne la plus agressive possible, la plus complexe. »

« Je sais aussi que c’était la plus rapide. Je n’ai même pas passé cinq portes, donc c’est ce qui arrive. »

Sur Twitter Lindsey Vonn, commentatrice pour la chaîne américaine NBC a également analysé : « Elle n’a pas pris la bonne direction à la porte suivante, ce qui fait qu’elle n’a pas pu finir la course. »

Shiffrin : « Je suis mal »

Après avoir descendu la piste, Shiffrin s’est assise et, la tête entre les jambes, a dû être réconfortée par le staff de l’équipe américaine : « Je pense que je voulais faire une pause, digérer ce qu’il s’était passé et essayer de comprendre mon erreur », a déclaré Shiffrin à Discovery.

« Je suis mal », a ajouté la sextuple championne du monde. « Mais, ça ne va pas durer une éternité. Mais maintenant, je ne suis pas au mieux. Je me suis sentie mieux, mais je me suis aussi sentie pire, donc je suis un peu au milieu, là. »

L’Américaine avait annoncé qu’elle souhaitait disputer les six épreuves organisées au Centre de ski alpin de Yanqing. La prochaine course est le super-G, vendredi 9 février.