Les biathlètes qui espèrent rivaliser avec l'équipe de France à Beijing 2022

La France a décroché six médailles en biathlon aux Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver 2010, quatre à Sotchi 2014, cinq à PyeongChang 2018 et visera encore une belle moisson à Beijing 2022.

Avec plus de 30 podiums depuis le début de l’hiver, les biathlètes ont bien démarré la saison. Une réussite symbolisée par Quentin Fillon Maillet, actuel détenteur du dossard jaune de leader de la Coupe du monde.

Ce chiffre confirme que les partenaires de QFM, notamment Émilien Jacquelin (2e), Justine Braisaz-Bouchet (7e), Anaïs Chevalier-Bouchet (9e), Simon Desthieux (9e), Anaïs Bescond (10e) et Julia Simon (12e) sont en forme et des favoris aux titres olympiques. Mais la concurrence sera rude au Centre national de biathlon.

Découvrez les principaux biathlètes susceptibles de rivaliser avec les Français aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.

Dzinara Alimbekava (Biélorussie)

Âge : 26 ans

: 26 ans Palmarès olympique : médaillée d'or en relais femmes à PyeongChang 2018

: médaillée d'or en relais femmes à PyeongChang 2018 Classement au général de la Coupe du monde : 2e

Dzinara Alimbekava s’est affirmée comme l'une des meilleures biathlètes de la planète au cours des deux dernières saisons. Même si elle avait déjà gagné un titre olympique en relais femmes à PyeongChang 2018, c’est l’an passé que la Biélorusse s’est révélée. Elle a terminé l’hiver à la 7e place du classement général de la Coupe du monde, alors qu’elle n’avait jamais intégré le top 50 auparavant. La biathlète de 26 ans est même parvenue à confirmer. Elle se présentera à Pékin en tant que deuxième du classement de la Coupe du monde grâce à ses huit top 5 dont deux podiums dans les épreuves individuelles.

Tiril Eckhoff (Norvège)

Âge : 31 ans

: 31 ans Palmarès olympique : Médaillée d'or en relais mixte, médaillée d'argent en relais femmes et médaillée de bronze en mass start à Sotchi 2014, médaillée d'argent en relais mixte et médaillée de bronze en mass start à PyeongChang 2018

: Médaillée d'or en relais mixte, médaillée d'argent en relais femmes et médaillée de bronze en mass start à Sotchi 2014, médaillée d'argent en relais mixte et médaillée de bronze en mass start à PyeongChang 2018 Classement au général de la Coupe du monde : 20e

Tiril Eckhoff n’a plus que les Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 pour briller cette saison. Elle a fait l’impasse sur plusieurs courses de Coupe du monde pour se préparer en Norvège et mettre un terme à une série de mauvais résultats. La Norvégienne a égalé son meilleur résultat individuel de la saison avec une sixième place sur la mass start d’Antholz, la dernière course avant les JO d’hiver. C’est peut-être une preuve que la tenante du gros globe de cristal a fait le bon choix pour retrouver son niveau. L’an passé, la quintuple médaillée olympique avait survolé la saison avec 13 succès individuels en Coupe du monde et six médailles dont quatre en or aux Championnats du monde.

Elvira Oeberg (Suède)

Âge : 22 ans

: 22 ans Palmarès olympique : néant

: néant Classement au général de la Coupe du monde : 3e

Elvira Oeberg est une des biathlètes les plus rapides de la planète. Elle est particulièrement redoutable sur les skis où peu d’adversaires arrivent à suivre son rythme. Cet atout lui a permis de remporter les premières courses individuelles de sa carrière en Coupe du monde avec des succès en poursuite et en mass start à Annecy-Le Grand Bornand et en sprint à Ruhpolding cette saison. La biathlète de 22 ans pointe actuellement à la troisième place du classement général de la Coupe du monde. Elle est également membre de la très dense équipe suédoise qui visera les podiums olympiques dans les relais.

Hanna Oeberg (Suède)

Âge : 26 ans

: 26 ans Palmarès olympique : médaillée d'or de l'individuel et médaillée d'argent du relais femmes à PyeongChang 2018

: médaillée d'or de l'individuel et médaillée d'argent du relais femmes à PyeongChang 2018 Classement au général de la Coupe du monde : 5e

Hanna Oeberg va se rendre à Pékin pour défendre son titre de championne olympique de l’individuel. Sa victoire à PyeongChang 2018 avait été la première de sa carrière au niveau international. Depuis, la grande sœur d'Elvira a confirmé. Elle a notamment remporté deux médailles mondiales dans cette épreuve dont le titre en 2019. Très régulière, la native de Kiruna reste sur trois saisons terminées dans le top 5 du classement général de la Coupe du monde. Elle a aussi gagné deux petits globes de cristal : celui de la mass start en 2019 et celui de l’individuel en 2020. La biathlète de 26 ans est également vice-championne olympique en titre de relais femmes.

Marte Olsbu Roeiseland (Norvège)

Âge : 31 ans

: 31 ans Palmarès olympique : médaillée d'argent en relais mixte et en sprint à PyeongChang 2018

: médaillée d'argent en relais mixte et en sprint à PyeongChang 2018 Classement au général de la Coupe du monde : 1re

Marte Olsbu Roeiseland est la meilleure biathlète du début de saison. C’est elle qui pointe en tête du classement général de la Coupe du monde au moment de mettre le cap sur les JO d’hiver de Beijing 2022. Ses 92 % de réussite sur le pas de tir lui ont permis de remporter six courses individuelles cet hiver. Après sa deuxième place de l’an dernier, elle peut espérer mettre la main sur le gros globe de cristal. La biathlète de 31 ans est régulière, mais elle sait aussi briller dans les grands rendez-vous. Elle a deux médailles olympiques (argent en sprint et en relais mixte à PyeongChang 2018) et onze titres mondiaux à son palmarès.

Johannes Thingnes Boe (Norvège)

Âge : 28 ans

: 28 ans Palmarès olympique : Médaillé d'or en individuel, médaillé d'argent en relais hommes et relais mixte à PyeongChang 2018

: Médaillé d'or en individuel, médaillé d'argent en relais hommes et relais mixte à PyeongChang 2018 Classement au général de la Coupe du monde : 5e

Johannes Thingnes Boe n’est pas dans la forme de sa vie, mais il reste redoutable. Le triple tenant du gros globe de cristal ne pointe qu’à la cinquième place du classement général de la Coupe du monde cette saison. Il ne s’est imposé qu’une seule fois, sur le sprint d’Annecy-Le Grand Bornand. Pas assez rapide sur les skis en début de saison et en difficulté sur le pas de tirs ces dernières semaines, le Norvégien cherche encore à mettre tous les ingrédients de son côté sur plusieurs courses consécutives. Et s’il y arrivait aux Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022 ? Le Scandinave aux 24 médailles mondiales était monté sur trois podiums à PyeongChang 2018.

Tarjei Boe (Norvège)

Âge : 33 ans

: 33 ans Palmarès olympique : Médaillé d'or en relais hommes à Vancouver 2010 et à PyeongChang 2018

: Médaillé d'or en relais hommes à Vancouver 2010 et à PyeongChang 2018 Classement au général de la Coupe du monde : 3e

Un frère Boe peut en cacher un autre. C’est Tarjei qui pointe actuellement sur le podium du classement général de la Coupe du monde de biathlon. Troisième, il est le premier non-Français dans la course au dossard jaune. L’aîné de la fratrie norvégienne est monté sur quatre podiums individuels cette saison. Le biathlète de 33 ans est un des vétérans du circuit avec ses plus de 300 départs en Coupe du monde. Le champion olympique de relais hommes à Vancouver 2010 a déjà remporté un gros globe de cristal, mais c'était il y a plus de dix ans : en 2011. À Pékin, il sera un des leaders des relais norvégiens et pourra faire parler sa science de la course.

Benedikt Doll (Allemagne)

Âge : 31 ans

: 31 ans Palmarès olympique : médaillé de bronze en poursuite et en relais hommes à PyeongChang 2018

: médaillé de bronze en poursuite et en relais hommes à PyeongChang 2018 Classement au général de la Coupe du monde : 11e

Benedikt Doll a remporté la mass start d'Antholz-Anterselva juste avant les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Ce résultat lui a permis de prendre la tête du classement de la Coupe du monde de la discipline et de rappeler qu'il fallait compter sur lui à Pékin. L'Allemand avait ramené deux médailles de bronze de PyeongChang 2018. Il était monté sur le podium en poursuite et en relais hommes. L’actuel 11e du classement général de la Coupe du monde est particulièrement redoutable sur le sprint. Il a été sacré champion du monde de la discipline en 2017 et sera la principale chance de médaille de l’Allemagne en biathlon.

Sturla Holm Laegreid (Norvège)

Âge : 24 ans

: 24 ans Palmarès olympique : néant

: néant Classement au général de la Coupe du monde : 7e

Sturla Holm Laegreid est un des biathlètes les plus attendus des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Le Norvégien s'est révélé l'an passé en remportant deux petits globes (en individuel et en poursuite) et surtout quatre médailles d'or aux Championnats du monde. Le biathlète de 24 ans a été annoncé comme le successeur de Johannes Thingnes Boe après avoir rivalisé avec lui au classement général l'hiver dernier. Il n’a pas encore réussi à confirmer cette saison avec seulement une victoire individuelle avant de participer à ses premiers JO d’hiver. Il reste quand même un favori très sérieux grâce à ses 90% de réussite sur le pas de tir.

Sebastian Samuelsson (Suède)

Âge : 24 ans

: 24 ans Palmarès olympique : médaillé d'or en relais hommes et médaillé d'argent en poursuite à PyeongChang 2018

: médaillé d'or en relais hommes et médaillé d'argent en poursuite à PyeongChang 2018 Classement au général de la Coupe du monde : 4e

Sebastian Samuelsson va tenter d’enrichir sa collection de médailles olympiques. Le biathlète de 24 ans a déjà remporté l’or en relais hommes et l’argent en poursuite lors des JO d’hiver de PyeongChang 2018. Depuis, le Suédois s'est affirmé avec cinq médailles aux Championnats du monde et des performances régulières en Coupe du monde. Élément important du relais suédois, il a aussi franchi un cap dans les courses individuelles. Il est déjà monté sur cinq podiums cet hiver et porte le dossard rouge en sprint grâce à la régularité gagnée depuis l’an passée. Le Scandinave a intégré le top 10 du classement général de la Coupe du monde l’an passé et semble prêt à poursuivre sa progression pour viser plus haut.