Beijing 2022 - 11 mars : les épreuves des Jeux Paralympiques d'hiver à ne pas manquer

Une journée intense nous attend.

En effet, le vendredi 11 mars est l’une des journées les plus chargées des Jeux Paralympiques de Beijing 2022, avec des médailles distribuées en para ski alpin, en para biathlon, en para snowboard et le bronze en curling fauteuil, en plus des demi-finales du para hockey sur glace.

Découvrez le programme complet ci-dessous.

Para ski alpin

Les skieuses alpines sont sur le pont ce vendredi 11 mars, pour le slalom géant. Elles commencent leur première manche à 8h30, puis la deuxième à 11h45 dans les trois catégories : déficientes visuelles, debout et assises.

La Française Marie Bochet pourrait décrocher sa première médaille d’or à Pékin, elle qui en compte déjà huit dans les Jeux précédents. Elle est montée sur un podium à Beijing 2022, en super-G debout avec l'argent. La Canadienne Mollie Jepsen, quant à elle, a remporté le titre en descente debout.

Para biathlon

Place aussi aux épreuves individuelles du para biathlon aujourd’hui, dans les trois catégories de handicap et pour les deux genres.

L’Américaine Oksana Masters a déjà remporté l’or en sprint et l’argent en moyenne distance assises. À PyeongChang, elle avait pris l’argent au sprint et l’argent dans la course individuelle, en plus d’autres titres en ski de fond.

Le porte-drapeau de la France lors de la cérémonie d’ouverture Benjamin Daviet a affirmé avoir déjà « réussi ses Jeux » après sa médaille d’or en sprint debout du ski de fond. Il s’aligne cette fois sur une épreuve qu’il affectionne, l’individuel du biathlon où il avait remporté l’argent à PyeongChang 2018. Son compatriote Anthony Chalençon décrochera-t-il sa première médaille de Pékin dans la catégorie des déficients visuels ? Il avait décroché le bronze en individuel il y a quatre ans et a fini quatrième du sprint de ski de fond le 9 mars.

Para hockey sur glace – Qui sera en finale ?

Aucune médaille se sera décernée en hockey aujourd’hui, mais on connaîtra les deux finalistes à l’issue de la journée puisque le Canada affronte la République de Corée en demi-finale à 12h05, avant le choc États-Unis - République populaire de Chine à 20h05. Les vainqueurs de ces deux confrontations se retrouveront en finale.

Les Américains sont triples champions paralympiques en titre (et ont remporté le titre quatre fois dans leur histoire) tandis que les Canadiens sont vice-champions en titre et ont décroché la timbale pour la dernière fois à Turin 2006. Les Sud-Coréens ont fini en bronze lors de la dernière édition à domicile.

À 16h05, la République tchèque et l’Italie disputeront un match de classement pour savoir qui termine le tournoi paralympique cinquième et sixième.

Para snowboard

Le banked slalom est à l’honneur aujourd’hui, avec pas moins de quatre épreuves à médailles : trois chez les hommes, une chez les femmes.

La Française Cécile Hernandez a déjà remporté un titre, dans le snowboard cross SB-LL2, devant la Canadienne Lisa De Jong. La Tricolore pourrait décrocher sa cinquième médaille paralympique, sa deuxième en banked slalom après l’argent à PyeongChang 2018.

Chez les hommes, trois Chinois ont investi le podium en snowboard cross SB-UL. Réitéreront-ils l’exploit en banked slalom ? Le Français Maxime Montaggioni, quintuple médaillé aux Championnats du monde, aura son mot à dire après avoir échoué en quarts de finale en crossboarder.

Curling fauteuil

L’équipe victorieuse de la petite finale remportera la médaille de bronze de curling fauteuil ce vendredi 11 mars. Avant cela, il faudra disputer les demi-finales entre la Slovaquie et la Suède tandis que le pays hôte chinois sera face au Canada.

Les Chinois sont champions du monde et champions paralympiques en titre. Le Canada a remporté les trois éditions précédentes des Jeux Paralympiques et battu la Chine 7 à 3 lors des round robin.

La Suède, qui avait battu les champions paralympiques chinois en entrée de tournoi, sera donc opposée à la Slovaquie. Durant les phases préliminaires, cette rencontre s'était terminée en faveur de la Slovaquie (6-5)

Le programme du 11 mars

Para ski alpin

8:30 : slalom géant femmes, déficientes visuelles, manche 1

Suivi de : slalom géant femmes, debout, manche 1

Suivi de : slalom géant femmes, assises, manche 1

11:45 : slalom géant femmes, déficientes visuelles, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi de : slalom géant femmes, debout, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi de : slalom géant femmes, assises, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Para biathlon

10:00 : individuel femmes, assises – ÉPREUVE À MÉDAILLES

10:30 : individuel hommes, assis – ÉPREUVE À MÉDAILLES

12:20 : individuel femmes, debout – ÉPREUVE À MÉDAILLES

12:40 : individuel hommes, debout – ÉPREUVE À MÉDAILLES

14:05 : individuel femmes, déficientes visuelles – ÉPREUVE À MÉDAILLES

14:25 : individuel hommes, déficients visuels – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Para hockey sur glace

12:05 : Demi-finale

16:05 : Match de classement 5-6

20:05 : Demi-finale

Para snowboard

11:00 : Banked Slalom femmes, SB-LL2, manche 1

Suivi de : Banked Slalom hommes, SB-UL, manche 1

Suivi de : Banked Slalom hommes, SB-LL1, manche 1

Suivi de : Banked Slalom hommes, SB-LL2, manche 1

Suivi de : Banked Slalom femmes, SB-LL2, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi de : Banked Slalom hommes, SB-UL, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi de : Banked Slalom hommes, SB-LL1, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi de : Banked Slalom hommes, SB-LL2, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Curling fauteuil