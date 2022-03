Johannes Aigner, petit frère d’une famille de para skieurs alpins aux grandes ambitions

L’Autrichien Johannes Aigner n’a pas fini de faire parler de lui.

À seulement 16 ans et pour sa première participation aux Jeux Paralympiques, il a déjà remporté quatre médailles en quatre épreuves de para ski alpin pour déficients visuels, la plus récente ce jeudi 10 mars, l’or en slalom géant.

D’autant plus impressionnant que l’adolescent vient tout juste de commencer sa carrière internationale en para ski alpin. Il a en effet fait ses débuts aux Championnats du monde en janvier 2022 où il récoltait l’or en slalom et parallèle, ainsi que l’argent en super-G derrière le Français Hyacinthe Deleplace et en géant derrière l’Italien Giacomo Bertagnolli.

« Je ne peux pas décrire ce que je ressens », déclarait-il après avoir décroché sa première médaille paralympiques, en or en descente, le 5 mars, avec son guide Matteo Fleischmann. « C’était ma première descente et je suis très heureux. C’est hallucinant. »

Le bonheur est allé crescendo puisqu’il a ajouté deux autres médailles à son palmarès, le bronze en super-G le 6 mars, puis l’argent en super combiné le lendemain. « On n’aurait jamais pensé que ça se passerait comme ça », réagissait-il après sa troisième médaille. « On espérait obtenir au moins une médaille ici. Après les Mondiaux à Lillehammer, on avait de bonnes chances, mais avoir trois médailles après trois courses, c’est juste incroyable. »

Avec Hansi, Babsi, Vroni et Lisi, les Jeux se disputent en famille

Jeudi 10 mars, il a remporté un nouveau titre, en slalom géant. Et le surnommé Hansi pourrait bientôt être accompagné par des membres de sa famille dans l’histoire du para ski alpin. En effet, trois de ses sœurs lancent leurs Jeux ce vendredi 11 mars : Barbara, Veronika et Elisabeth Aigner.

Si les deux premières sont atteintes de cataracte et sont donc malvoyantes, comme leur maman Petra, la troisième, Elisabeth, est la guide à Veronika. Elles seront toutes les trois au départ du slalom géant femmes pour déficientes visuelles et du slalom, le lendemain. Hansi espère de bons résultats. « Il n’y a pas de compétition entre les frères et sœurs. Elles sont contentes si j’ai une médaille et nous aussi, on est content quand elles décrochent une médaille. »

Barbara, la sœur jumelle d’Hansi, donc également âgée de 16 ans, est déjà championne du monde 2022 de l’épreuve, avec sa guide Klara Sykora qui l’accompagnera sur la piste chinoise. Elles ont également signé neuf podiums en onze courses de Coupe du monde cette saison.

« Il y a un an, je ne savais pas si on allait pouvoir participer [aux Jeux] parce qu’on ne savait pas si on était suffisamment fortes pour se qualifier », explique Babsi, porte-drapeau de la délégation autrichienne lors de la cérémonie d’ouverture de Beijing 2022, au site Paralympic.org. « Aujourd’hui, on est là et on a une chance de médaille. C’est dingue. Une médaille, ce serait vraiment cool, mais ce serait déjà un succès si j’arrivais à me faire plaisir lors de mes premiers Jeux Paralympiques. J’aimerais rentrer à la maison avec le sourire. »

Veronika, de son côté, s’est mise au ski alors qu’elle n’avait pas encore deux ans et a commencé la compétition à l’âge de 9 ans, sans guide au départ avant que sa vue ne se détériore trop. « Je ne voyais plus les portes. Après plusieurs échecs, j’ai remarqué qu’un guide avait beaucoup d’avantages », déclarait Vroni (19 ans) à Paralympic.org. « Je pouvais skier plus vite. Je ne fonçais plus dans les gens et c’était beaucoup plus fun de skier à deux. »

Aujourd’hui, elle se fait donc guider par Elisabeth après avoir un temps été accompagnée par son autre sœur Irmgard. Ensemble, Vroni et Lisi ont remporté le globe de cristal du slalom lors de leur première saison en Coupe du monde, en 2018/19. Mais en janvier 2021, Vroni s’est blessée au genou et en novembre 2021, les deux sœurs ont été blessées dans un grave accident de la route.

Elles seront toutefois bien présentes, vendredi, pour le départ du slalom dans l’espoir d’imiter leur petit frère Hansi. Et pourquoi pas, partager le podium avec la jumelle de celui-ci, Babsi.

Alors n’oubliez pas le nom d’Aigner, vous risquez de le voir souvent se parer d’or, d’argent ou de bronze paralympique à Beijing 2022 et dans les années à venir.