Revivez la journée paralympique - Plus belles histoires, meilleurs moments et records des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 - Jour 6

À la découverte d’un nouveau métal, en souffrant.

Après quatre médailles d’argent à PyeongChang 2018 et deux en or aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022, Arthur Bauchet a décroché le bronze paralympique.

Le skieur alpin français, double champion paralympique 2022 donc, a terminé troisième du slalom géant debout, ce jeudi 10 mars, grâce à une deuxième manche de toute beauté où il a pris la première place alors qu’il s’était classé sixième dans la première manche. Il s’est effondré sur la ligne d’arrivée, exténué par sa course.

« J'étais vraiment déçu du résultat ce matin [en première manche], je sais que je suis capable de mieux », réagissait Bauchet au micro de France TV. « Donc sur une deuxième manche, je me suis dit : "OK, tu n'as plus rien à perdre. Lâche tout et vas-y franco". J'y suis allé franco, peut-être un peu trop, mais j'ai tout donné sur la deuxième manche. C'était mon objectif. Et j'ai rempli mon objectif. En plus, il y a cette médaille de bronze donc c'est juste parfait. »

Le Finlandais Santeri Kiiveri a fini en or, avec un chrono cumulé de 1 min 55 s 40, soit 0,04 s devant l’Américain Thomas Walsh et avec 0,49 s d’avance sur Bauchet. Kiiveri avait fini derrière Bauchet au super combiné, lundi (7 mars), une épreuve que Walsh avait terminé à la quatrième place. L’Américain décroche la première médaille paralympique de sa carrière.

Le Suisse Théo Gmür, en bronze en descente plus tôt dans les Jeux, a pris la cinquième place dans le slalom géant aujourd’hui. Les Français Oscar Burnham (7e), Jordan Broisin (12e), Manoël Bourdenx (13e) et Jules Segers (16e) ont tous terminé la course, contrairement aux Suisses Robin Cuche et Thomas Pfyl et au Canadien Alexis Guimond.

Dans l’épreuve réservée aux déficients visuels, l’Autrichien Johannes Aigner a remporté sa quatrième médaille en quatre épreuves aux Jeux de Pékin. Rendez-vous dans la section « L’athlète du jour » plus bas pour en savoir plus sur le prodige de 16 ans.

L’Italien Giacomo Bertagnolli a fini à 1,68 s d’Aigner pour prendre la médaille d’argent, sa troisième médaille à Pékin après l’argent en super-G et l’or en super combiné. Le Slovaque Miroslav Haraus complète le podium avec sa première médaille de Beijing 2022. À l’âge de 35 ans, il participe à ses cinquièmes Jeux Paralympiques après Turin 2006, Vancouver 2010, Sotchi 2014 et PyeongChang 2018. Il comptait déjà cinq médailles paralympiques.

Le Français Hyacinthe Deleplace, quatrième après la première manche avec son guide Maxime Jourdan, n’a pas fini la deuxième manche.

Dans le géant assis, Jesper Pedersen a décroché sa quatrième médaille à Beijing 2022, sa troisième en or ! À PyeongChang, le Norvégien était reparti avec deux médailles « seulement ». En revanche, il est quintuple médaillé des Mondiaux 2022, avec notamment trois titres et deux deuxièmes places.

L’Italien René de Silvestro a pris la première médaille paralympique de sa carrière après avoir été tout proche avec une quatrième place en super-G, dimanche 6 mars. Le Chinois de 17 ans Liang Zilu est lui aussi médaillé pour la première fois aux Jeux, avec cette médaille de bronze. Il avait fini quatrième en super combiné, lundi 7 mars.

Les matches de curling se poursuivent également pour décider des participants aux demi-finales, demain 11 mars. Le Canada a battu la Norvège 7-6 pour se mettre en bonne position.

Manoël Bourdenx vient réconforter Arthur Bauchet en bas de la piste Photo de Alexander Hassenstein/Getty Images

Le moment de la journée : Arthur Bauchet au bout de la douleur

Sa première médaille de bronze paralympique en ski alpin, Arthur Bauchet est allé la chercher au bout de la douleur. Après la deuxième manche, il s’est écroulé au bas de la piste, tétanisé par une crise de tremblements des jambes. Il a ensuite participé à la cérémonie de remise des médailles en fauteuil roulant.

« C'était très dur à l'arrivée », a avoué Bauchet sur France TV. « J'ai eu une grosse crise. J'en avais déjà eu une petite entre les deux manches, mais elle était solide celle-ci. Je ne contrôlais plus rien dans les jambes, tous les muscles se contractaient, j'ai même eu les abdos qui se sont contractés. Je rigolais en disant que je n'avais jamais fait autant d'abdos de ma vie parce que j'avais vraiment mal. Mais c'est le sport de haut niveau, c’est le dépassement. Aujourd'hui, je crois que je suis allé chercher mes limites. Et au moins, je sais que je peux aller les chercher donc je ferai pareil sur le slalom s'il le faut. »

Le double champion paralympique (descente, super combiné) a expliqué qu’il avait compris qu’il allait souffrir aujourd’hui dès la reconnaissance de la piste. « On s'est tous regardé et on a dit : "OK, là, ça va être très dur". Parce que c'était un tracé vachement empilé, il n'y avait pas beaucoup de place, il fallait beaucoup tourner, vachement utiliser les jambes. Je savais que je n'allais plus avoir assez de jus pour le faire. Mais je me suis dit : "Allez, vas-y". »

Ses coéquipiers français, de leur côté, ont été très impressionnés par la résilience du double champion du monde 2022. « Après la première manche, il avait les jambes en vrac », expliquait sur France TV Oscar Burnham, septième dans cette course. « Même ce matin, il s'est levé, il avait déjà les jambes qui avaient mal. Donc, la première manche, il s'est mis dedans, c'était difficile. Mais là, il a sorti le mental et il le mérite vraiment. Je suis super content pour Arthur parce qu'il est allé la chercher celle-là et il la mérité vraiment. Je lui ai dit après la première manche, c'est une machine, il s'est battu, c'est un guerrier. »

L’intéressé, lui, a été touché par la solidarité de l’équipe de France. « Maintenant, ils commencent à avoir l'habitude de ces crises donc ils savent à peu près quoi faire. Mais, je pense que les images de l'arrivée où tout le monde vient m'aider, c'est sûr que c'est beau et je suis, encore une fois, très, très fier de faire partie de cette équipe de France. »

L’athlète du jour : Johannes Aigner, une quatrième médaille à 16 ans

À seulement 16 ans, Johannes Aigner compte déjà quatre médailles à son palmarès paralympique : le bronze en super-G, l’argent en super combiné et l’or en descente et en slalom géant.

Rien ne semble arrêter celui qui prend exemple sur son compatriote Marcel Hirscher. « C’est incroyable ! », déclarait-il en zone mixte à propos de sa performance, avec son guide Matteo Fleischmann. « On avait déjà l’or, l’argent et le bronze, donc on visait l’or et rien d’autre aujourd’hui. C’est incroyable d’avoir réussi. »

L’adolescent, qui a aussi remporté quatre médailles (deux en or et deux en argent) aux Mondiaux 2022 en janvier, avoue ne ressentir aucune pression. « Je ne suis pas ce genre de personne. Je suis assez cool. »

Sa sœur jumelle Barbara et sa grande sœur Veronika, également toutes deux déficientes visuelles, débutent leur compétition demain (vendredi 11 mars) avec le slalom géant.

Que regarder demain, vendredi 11 mars

La journée de demain sera très chargée ! Des médailles seront décernées en slalom géant femmes (déficients visuelles, debout et assis), ainsi que dans les épreuves individuelles hommes et femmes du para biathlon.

Les demi-finales du para hockey sur glace et du para curling vont avoir lieu, ainsi que la petite finale de curling quelques heures après les demi-finales. En para snowboard, on connaîtra les champions et championnes paralympiques de banked slalom.

Toutes les médailles du jour

Épreuves hommes

Para ski alpin - Slalom géant, déficients visuels

Or : Johannes Aigner (AUT)

Argent : Giacomo Bertagnolli (ITA)

Bronze : Miroslav Haraus (SVK)

Para ski alpin - Slalom géant, debout

Or : Santeri Kiiveri (FIN)

Argent : Thomas Charles Walsh (USA)

Bronze : Arthur Bauchet (FRA)

Para ski alpin - Slalom géant, assis