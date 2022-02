Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022 : Tout ce que vous devez savoir

Les Jeux Olympiques d’hiver sont peut-être terminés, il n’en reste pas moins beaucoup d’action à venir à Pékin.

Et pour cause, les Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 doivent bientôt s’ouvrir.

Alors, prenez note des détails importants afin de vous préparer à des sports d’hiver encore plus divertissants.

La Suédoise Kristina 'Kicki' Ulander Photo de 2021 Getty Images

Quand sont prévus les Jeux Paralympiques d'hiver 2022 ?

L’événement multisports débute le vendredi 4 mars avec la cérémonie d’ouverture au Stade national de Pékin et se poursuivra jusqu’au dimanche 13 mars.

Brian McKeever, le Paralympien d'hiver canadien (ski de fond, biathlon) Photo de 2018 Getty Images

Jeux Paralympiques d'hiver 2022 : Quels sports seront disputés ?

Six sports différents seront présents lors des Jeux Paralympiques : ski alpin, biathlon, ski de fond, hockey sur luge, snowboard et curling en fauteuil.

Ski alpin

Le ski alpin proposera cinq épreuves différentes : descente, Super-G, super combiné, slalom géant et slalom, dans trois catégories : debout, assis et malvoyant.

Au total, 30 médailles seront décernées, avec un équilibre total entre les femmes et les hommes.

Les athlètes à suivre sont, entre autres, Marie Bochet (FRA), Jeroen Kampschreur (NED), Giacomo Bertagnolli (ITA), Henrieta Farkasova (SVK) et Ebba Aarsjoe (SWE).

Biathlon

À l’instar du ski alpin, le biathlon est également divisé entre les catégories debout, assise et pour malvoyants.

Le biathlon a été introduit à Innsbruck 1988 pour les athlètes ayant un handicap physique, puis à Albertville 1992 pour ceux avec un handicap visuel.

Cette discipline allie ski de fond et tir à la carabine.

Les athlètes à suivre en biathlon aux Jeux Paralympiques sont Benjamin Daviet (FRA), Clara Klug (GER), Kendall Gretsch (USA), Liudmyla Liashenko (UKR) et Ekaterina Rumyantseva (RPC).

Ski de fond

Cette discipline, ouverte aux concurrents avec des déficiences physiques et visuelles, est apparue pour la première fois au programme paralympique à Örnsköldsvik 1976.

Les athlètes à suivre sont Carina Edlinger (USA), Oksana Masters (USA), Brian McKeever (CAN), Zebastian Modin (SWE) et Natalie Wilkie (CAN).

Para-hockey sur glace

Ce sport au rythme rapide et physiquement exigeant est devenu l’une des disciplines les plus populaires des Jeux Paralympiques d’hiver depuis son introduction à Lillehammer 1994.

Le hockey sur luge est pratique par des athlètes masculins et féminins présentant un handicap physique dans la partie inférieure du corps.

Les États-Unis entendent bien remporter leur quatrième titre paralympique consécutif en 2022, dans un tournoi qui comptera huit équipes.

Parmi les stars de la discipline figurent Declan Farmer (USA), Tyler McGregor (CAN), Andrei Kasatkin (RPC), Jung Seung-Hwan (KOR) et Andrea Macri (ITA).

Snowboard

Cette discipline comprend le snowboard cross, le slalom incliné et le slalom géant, pour un total de huit épreuves à médailles, dont deux pour les femmes.

Ce sport a connu ses débuts à Sotchi 2014, avec deux épreuves médaillées pour les femmes et le snowboard cross pour les hommes.

En snowboard, les athlètes combinent vitesse et agilité tout en dévalante une piste aussi vite que possible.

Les athlètes à suivre sont Mike Schultz (USA), Chris Vos (NED), Keith Gabel (USA), Ben Tudhope (AUS), Lisa Bunschoten (NED) et Sandrine Hamel (CAN).

Curling en fauteuil roulant

Ce sport est ouvert aux athlètes masculins et féminins qui présentent un handicap physique dans la moitié inférieure de leur corps, notamment des lésions à la moelle épinière, une infirmité motrice cérébrale, une sclérose en plaques et/ou une amputation des deux jambes.

À Beijing 2022, le curling en fauteuil roulant verra s’affronter 12 équipes mixtes, chaque équipe devant au minimum comprendre une joueuse.

Ce principe a été introduit à Turin 2006.

Les joueurs à suivre sont, entre autres, Kristina Ulander (SWE), Polina Rozkova (LAT), Wang Haitao (CHN), Mark Ideson (CAN) et Ole Fredrik Syversen (NOR).

Jeux Paralympiques d'hiver 2022 : Combien d'athlètes y participeront ?

Les Jeux Paralympiques de Beijing 2022 seront disputés par 736 Paralympiens dans 78 épreuves médaillées.

Il y aura 39 épreuves à médailles pour les hommes, 35 pour les femmes et 4 mixtes.

Programme des Jeux Paralympiques d'hiver 2022

Voici les épreuves médaillées des Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022 (horaires de Pékin) :

5 mars : Para-ski alpin - descente (F&H) (10h00-13h10), Para-biathlon - 6km (F&H) (Debout 10h00-11h15, assis 12h00-13h15, malvoyant 14h00-15h15).

: Para-ski alpin - descente (F&H) (10h00-13h10), Para-biathlon - 6km (F&H) (Debout 10h00-11h15, assis 12h00-13h15, malvoyant 14h00-15h15). 6 mars : Para ski-alpin - Super-G (F&H) (10h00-14h30), Para-ski de fond - 18km (H) (Assis 10h00-11h35) et 12km (F) (Assis 12h30-14h00).

: Para ski-alpin - Super-G (F&H) (10h00-14h30), Para-ski de fond - 18km (H) (Assis 10h00-11h35) et 12km (F) (Assis 12h30-14h00). 7 mars : Para-ski de fond - 20km Classique (H) (Debout/malvoyant 10h00-12h00) et 15km classique (F) (Debout/malvoyant 12h30-15h00), Para-snowboard - cross (F&H) (Finales 11h30-14h30)

: Para-ski de fond - 20km Classique (H) (Debout/malvoyant 10h00-12h00) et 15km classique (F) (Debout/malvoyant 12h30-15h00), Para-snowboard - cross (F&H) (Finales 11h30-14h30) 8 mars : Para-ski alpin - super combiné (F&H) (Super-G 10h00-12h30, Slalom 13h30-14h30), Para-biathlon - 10km (F&H) (Assis 10h00-11h15, debout 12h00-13h15, malvoyant 14h00-15h15).

: Para-ski alpin - super combiné (F&H) (Super-G 10h00-12h30, Slalom 13h30-14h30), Para-biathlon - 10km (F&H) (Assis 10h00-11h15, debout 12h00-13h15, malvoyant 14h00-15h15). 9 mars : Para-ski de fond - sprint libre (F&H) (Demi-finale et finale 12h00-15h00)

: Para-ski de fond - sprint libre (F&H) (Demi-finale et finale 12h00-15h00) 10 mars : Para-ski alpin - slalom géant (H) (09h30-11h30, 13h00-15h00).

: Para-ski alpin - slalom géant (H) (09h30-11h30, 13h00-15h00). 11 mars : Para-ski alpin - slalom géant (F) (09h30-11h30, 13h00-15h00), Para-biathlon - 12,5km (F&H) (Assis 10h00-11h30, debout 12h30-14h00, malvoyant 14h30, 16h00).

: Para-ski alpin - slalom géant (F) (09h30-11h30, 13h00-15h00), Para-biathlon - 12,5km (F&H) (Assis 10h00-11h30, debout 12h30-14h00, malvoyant 14h30, 16h00). 12 mars : Curling en fauteuil roulant - finale (14h35-17h30), Para-ski alpin - slalom (H) (09h30-11h00, 12h30-14h00), Para-ski de fond - 10km libre (H) Malvoyant/Debout (10h00-11h15) et 10km libre (F) Malvoyant/Debout (12h00-13h30), Para snowboard - finales slalom incliné (F&H) (12h00-15h00).

: Curling en fauteuil roulant - finale (14h35-17h30), Para-ski alpin - slalom (H) (09h30-11h00, 12h30-14h00), Para-ski de fond - 10km libre (H) Malvoyant/Debout (10h00-11h15) et 10km libre (F) Malvoyant/Debout (12h00-13h30), Para snowboard - finales slalom incliné (F&H) (12h00-15h00). 13 mars : Para-hockey sur glace - finale (13h00-15h30), Para-ski alpin - slalom (F) (09h30-10h30, 12h30-14h00), Para-ski de fond - relais mixte 4x2,5km (10h00-11h30), relais ouvert 4x2,5km (12h00-13h30).

L'Américain Kendall Gretsch participe à PyeongChang 2018 Photo de 2018 Getty Images

Où regarder les Jeux Paralympiques d'hiver 2022 ?

France TV diffusera les Jeux Paralympiques d’hiver 2022 dans l'Hexagone. Consultez les programmes près de chez vous pour savoir comment les regarder.