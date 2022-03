Les épreuves des Jeux Paralympiques de Beijing 2022 à ne pas manquer les 8, 9, 10 et 11 mars

Les épreuves se poursuivent aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022, opposant les meilleurs athlètes du monde pour une place sur le podium.

Les 8, 9, 10 et 11 mars seront bien remplis avec cinq disciplines au programme : para ski alpin, du para ski de fond, para biathlon, para hockey sur glace et curling en fauteuil. La phase de groupe du hockey et du curling se poursuivent.

Mardi 8 mars

L’Américaine Oksana Masters, véritable phénomène des Jeux Paralympiques d’hiver et d’été, espère décrocher un nouveau succès en para biathlon, dans l’épreuve de distance moyenne, assis. L’Ukrainienne Liudmyla Liashenko fait, elle, partie des favorites dans la même épreuve debout.

À Beijing 2022, Masters va disputer ses sixièmes Jeux Paralympiques. Lors de ses Jeux, à Londres 2012, elle avait remporté le bronze en para aviron, en deux de couple TA.

Six mois après avoir remporté deux médailles d’or en para cyclisme sur route à Tokyo 2020 (en 2021), Masters réalise enfin son rêve de disputer les Jeux Paralympiques à Pékin.

« J’ai l’impression que je vais boucler la boucle de mon parcours paralympique. Je voulais tellement participer aux Jeux d’été de Beijing 2008, mais je n’ai pas réussi », déclarait Masters sur le site de l’IPC.

Taras Rad, le compatriote de Liashenko, tentera de remporter un deuxième titre d’affilée dans l’épreuve de distance moyenne hommes (assis).

L’Allemande Anna-Lena Forster vise le titre dans le super combiné femmes (assis) et le slalom du para ski alpin. Dans ces deux épreuves, elle a remporté l’or à PyeongChang 2018 et l’argent à Sotchi 2014. Le Néerlandais Jeroen Kampschreur espère, quant à lui, défendre son titre dans l’épreuve hommes.

Dans l’épreuve femmes pour déficientes visuelles, la Slovaque Henrieta Farkasova devra faire face à une forte concurrence pour défendre son titre. Chez les hommes déficients visuels, Le Français Hyacinthe Deleplace aura aussi son mot à dire. Il vient d'être couronné champion du monde de descente, de super-G et de super combiné en janvier 2022.

Son compatriote Arthur Bauchet, lui, tentera de faire mieux que sa médaille d'argent de PyeongChang 2018 dans le super combiné debout.

Mercredi 9 mars

Oksana Masters sera à nouveau en lice, mais laissera sa carabine de côté pour tenter de décrocher une médaille dans l’épreuve du sprint de ski de fond femmes (assis) au Centre national de biathlon de Zhangjiakou. L’Américaine tentera de défendre le premier titre qu’elle a obtenu aux Jeux Paralympiques d’hiver, à PyeongChang 2018.

Attention au jeune de 19 ans Cristian Westemaier Ribera, qui espère devenir le premier Brésilien à être sacré aux Jeux Paralympiques d’hiver dans une compétition hommes.

La légende canadienne Brian McKeever (42 ans) dispute ses sixièmes Jeux Paralympiques et vise une quatrième médaille d’or de suite dans le sprint hommes, catégorie déficients visuels.

McKeever, le fondeur paralympique (hommes) le plus titré de l’histoire avec 17 médailles, dont 13 en or, en cinq Jeux, mettra un terme à son illustre carrière après Beijing 2022.

« Les Jeux Olympiques et Paralympiques forment un club très exclusif. C’est difficile d’être champion du monde ou d’être champion paralympique. C’est rare », déclarait McKeever sur le site de l’IPC. « Mais le handisport m’a donné l’opportunité d’être athlète professionnel et de suivre mon rêve. Je voulais juste être skieur et maintenant, je le suis depuis plus de 20 ans. »

Jeudi 10 mars

Sur les pistes du para ski alpin, la journée est réservée aux hommes puisque trois ensembles de médailles seront remises dans le slalom géant de la zone de Yanqing. Parmi les grands favoris, on compte le Norvégien Jesper Pedersen qui espère remporter un deuxième titre paralympique de suite dans la catégorie assis.

Le Suisse Théo Gmür sera prêt à défendre son titre debout. En parallèle, le maestro italien Giacomo Bertagnolli espère continuer à dominer la catégorie des déficients visuels. Bertagnolli a remporté quatre médailles à PyeongChang 2018, dont l’or en slalom géant. Dans la même épreuve pour déficients visuels, le Canadien Mac Marcoux avait décroché le bronze il y a quatre ans.

Vendredi 11 mars

Ce sera au tour des femmes de briller sur la piste alpine le 11 mars, dans les catégories assis, debout et déficientes visuelles.

La superstar japonaise Momoka Muraoka sera la favorite du slalom géant assis. Elle a gagné le titre il y a quatre ans, et cinq médailles en tout.

La skieuse française Marie Bochet, catégorie debout, est déjà une légende. Remportera-t-elle une troisième médaille d’or de rang en slalom géant ?

« C’est sûr qu’on m’attend », a-t-elle déclaré à Radio Mont Blanc. « Après, j’ai fait mes premiers Jeux en 2010, donc ça va faire 12 ans. Il y a aussi un moment donné où on n’est pas éternels. La pression ? Non, parce que chaque saison, les cartes sont remises sur la table. Et à la fois oui parce que quand on a un palmarès comme ça, les gens ont envie pour moi que ça continue à l’infini. »

La Slovaque Henrieta Farkasova peut rentrer dans l’histoire en remportant un quatrième sacre, du jamais vu, en slalom géant pour déficientes visuelles.

Le programme du 8 mars

Para ski alpin

14:15 Super combiné femmes, déficientes visuelles – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi du super combiné femmes, debout – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi du super combiné femmes, assises – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi du super combiné hommes, déficients visuels – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi du super combiné hommes, debout – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi du super combiné hommes, assis – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Para biathlon

10:00 Distance moyenne femmes, assises – ÉPREUVE À MÉDAILLES

10:30 Distance moyenne hommes, assis – ÉPREUVE À MÉDAILLES

12:00 Distance moyenne femmes, debout – ÉPREUVE À MÉDAILLES

12:30 Distance moyenne hommes, debout – ÉPREUVE À MÉDAILLES

14:00 Distance moyenne femmes, déficientes visuelles – ÉPREUVE À MÉDAILLES

14:30 Distance moyenne hommes, déficients visuels – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Para hockey sur glace

13:05 Tour préliminaire, Groupe A – Canada - République de Corée

16:35 Tour préliminaire, Groupe B – Italie - République populaire de Chine

20:05 Tour préliminaire, Groupe B – République tchèque - Slovaquie

Curling en fauteuil roulant

09:35 Tour préliminaire, session 9 – Suisse - Lettonie

09:35 Tour préliminaire, session 9 – Grande-Bretagne - Estonie

09:35 Tour préliminaire, session 9 – République de Corée - Canada

14h35 Tour préliminaire, session 10 – République de Corée - Slovaquie

14h35 Tour préliminaire, session 10 – Suède - Estonie

14h35 Tour préliminaire, session 10 – Lettonie - Norvège

19h35 Tour préliminaire, session 11 – Grande-Bretagne - Suède

19h35 Tour préliminaire, session 11 – Canada - Slovaquie

19h35 Tour préliminaire, session 11 – République populaire de Chine - États-Unis

19h35 Tour préliminaire, session 11 – Norvège - Suisse

Le programme du 9 mars

Para ski de fond

13:45 Sprint hommes, assis, finale – ÉPREUVE À MÉDAILLES

13:59 Sprint femmes, assises, finale – ÉPREUVE À MÉDAILLES

14:13 Sprint libre hommes, debout, finale – ÉPREUVE À MÉDAILLES

14:27 Sprint libre femmes, debout, finale – ÉPREUVE À MÉDAILLES

14:41 Sprint libre hommes, déficients visuels, finale – ÉPREUVE À MÉDAILLES

14:55 Sprint libre femmes, déficientes visuelles, finale – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Para hockey sur glace

16:35 finales qualificatives

20:05 finales qualificatives

Curling en fauteuil roulant

09:35 Tour préliminaire, session 12 – Norvège - Suède

09:35 Tour préliminaire, session 12 – Estonie - République de Corée

09:35 Tour préliminaire, session 12 – République populaire de Chine - Slovaquie

14:35 Tour préliminaire, session 13 – Suède - Slovaquie

14:35 Tour préliminaire, session 13 – États-Unis - Suisse

14:35 Tour préliminaire, session 13 – Norvège - République populaire de Chine

14:35 Tour préliminaire, session 13 – Canada - Grande-Bretagne

19:35 Tour préliminaire, session 14 – République de Corée - Grande-Bretagne

19:35 Tour préliminaire, session 14 – Estonie - Canada

19:35 Tour préliminaire, session 14 – États-Unis - Lettonie

Le programme du 10 mars

Para ski alpin

14:00 slalom géant hommes, déficients visuels, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi du slalom géant hommes, debout, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi du slalom géant hommes, assis, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Para hockey sur glace

18:05 Match de classement 7-8

Curling en fauteuil roulant

09:35 Tour préliminaire, session 15 – Canada - Norvège

09:35 Tour préliminaire, session 15 – République populaire de Chine - Grande-Bretagne

09:35 Tour préliminaire, session 15 – Slovaquie - Suisse

09:35 Tour préliminaire, session 15 – Suède - États-Unis

14:35 Tour préliminaire, session 16 – Suisse - Estonie

14:35 Tour préliminaire, session 16 – République de Corée - États-Unis

14:35 Tour préliminaire, session 16 – Grande-Bretagne - Lettonie

19:35 Tour préliminaire, session 17 – Lettonie - République populaire de Chine

19:35 Tour préliminaire, session 17 – République de Corée - Suède

19:35 Tour préliminaire, session 17 – Slovaquie - Estonie

Le programme du 11 mars

Para ski alpin

13:15 Slalom géant femmes, déficientes visuelles, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi du slalom géant femmes, debout, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Suivi du slalom géant femmes, assises, manche 2 – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Para biathlon

10:00 Individuel femmes, assises – ÉPREUVE À MÉDAILLES

10:30 Individuel hommes, assis – ÉPREUVE À MÉDAILLES

12:20 Individuel femmes, debout – ÉPREUVE À MÉDAILLES

12:40 Individuel hommes, debout – ÉPREUVE À MÉDAILLES

14:05 Individuel femmes, déficientes visuelles – ÉPREUVE À MÉDAILLES

14:25 Individuel hommes, déficients visuels – ÉPREUVE À MÉDAILLES

Para hockey sur glace

12:05 Demi-finales

16:05 Match de classement 5-6

20:05 Demi-finales

Curling en fauteuil roulant