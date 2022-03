Robin Cuche, sur les traces de son oncle Didier

Robin Cuche n’a que 23 ans, mais il participe déjà à ses troisièmes Jeux Paralympiques d’hiver. Après Sotchi 2014 et PyeongChang 2018, le Suisse est au départ des cinq épreuves de para ski alpin hommes debout à Beijing 2022. Il a terminé 11e de la descente, 6e du super-G et 8e du super combiné avant le début des épreuves techniques.

Si le skieur qui a remporté sa première Coupe du monde à 16 ans est aussi précoce, c’est parce que pour lui, le ski est une affaire de famille. « On est une famille de skieurs, c’est sûr », a acquiescé le vice-champion du monde 2017 de super combiné en zone mixte à Pékin.

Il a grandi à proximité de la station des Bugnenets qui a été fondée par son arrière-grand-père. Mais dans cette station du Jura suisse, c’est son oncle la véritable star. Didier Cuche a gagné six petits globes de cristal, est monté sur quatre podiums aux Championnats du monde de ski alpin et a participé aux Jeux Olympiques d'hiver à quatre reprises, remportant notamment une médaille d'argent en super-G à Nagano 1998.

Pour les médecins, Robin Cuche n'allait jamais pouvoir skier

Vainqueur du prix du mérite sportif de l'Etat de Neuchâtel à cinq reprises, Didier Cuche a vu son neveu lui succéder en 2017. Ce trophée était venu récompenser les premiers exploits au niveau planétaire du jeune para-skieur alpin.

Robin Cuche est né avec une hémiplégie du côté droit, mais cette maladie ne l’a pas empêché de se mettre au ski. « À ma naissance, les médecins m'ont dit que je pourrais peut-être marcher, mais que je ne pourrais certainement jamais skier. Mes parents n'ont jamais voulu y croire », s’est rappelé, dans les colonnes du Schweizer Illustrierte, celui qui a chaussé ses premiers skis à trois ans.

Robin Cuche a alors pu apprendre à skier comme plus tard son petit frère qui a fait ses premiers pas en Coupe d’Europe cet hiver. À un détail près. Son handicap l’empêche de faire le chasse-neige pour freiner. « C'est pour ça que tu skies si vite », s’est amusé son oncle, 67 podiums en Coupe du monde de ski alpin, dans un entretien croisé paru dans l'hebdomadaire suisse.

Le natif de Neuchâtel est allé tellement vite qu’il a fait sa première apparition aux Jeux Paralympiques d’hiver à l’âge de 15 ans. Il a terminé 18e du slalom et 12e du slalom géant. Quatre ans plus tard à PyeongChang 2018, le Suisse participait à cinq épreuves, avec notamment une place dans le top 10 de la descente.

« Ces athlètes me donnent plus que ce que je peux leur offrir »

Ce résultat rappelait les exploits passés de son oncle, spécialiste des épreuves de vitesse. Pour briller au plus haut niveau du sport paralympique, le Suisse a pu compter sur l'expérience de son illustre aîné. « Il n’a pas toujours le temps de skier avec nous mais il m’a conseillé pour les chaussures, et de nombreux détails au niveau du matériel comme les skis. C’est à ce niveau qu’il a eu le plus d’impact sur ma carrière. » Il arrive quand même aux deux skieurs alpins de s’entraîner ensemble.

Didier Cuche, 47 ans, intervient parfois auprès de l’équipe suisse paralympique, une expérience enrichissante pour les deux parties. « C'est une leçon d'humilité. Ces athlètes me donnent plus que ce que je peux leur offrir », expliquait le champion du monde 2009 de super-G au Schweizer Illustrierte. Il est néanmoins une source d’inspiration pour son neveu.

« J'ai toujours trouvé incroyable de penser que je pourrais peut-être moi-même un jour être vainqueur comme lui dans l’aire d’arrivée » a expliqué celui qui a intégré l’équipe paralympique suisse l’année où son oncle participait à ses dernières Coupes du monde.

Ce passage de témoin fait qu’il y a toujours eu un représentant de la famille Cuche aux Jeux Olympiques d’hiver entre Nagano 1998 et Vancouver 2010 puis aux Jeux Paralympiques d’hiver depuis Sotchi 2014.

La suite du programme de Robin Cuche aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022