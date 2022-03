Quatre athlètes suisses à suivre aux Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing 2022

Après une quinzaine olympique réussie pour l’équipe de Suisse, avec un total de 14 médailles dont 7 en or, c’est au tour des athlètes paralympiques de briller dans la capitale de République populaire de Chine.

Ils seront 12 au total à représenter la délégation suisse, dans quatre disciplines : le para ski alpin, le para ski de fond, le para snowboard et le curling en fauteuil roulant.

« L’objectif est une médaille ou plus », a déclaré Roger Getzmann, le chef de mission de ces Jeux Paralympiques de Beijing 2022, à Swiss Paralympic.

Un objectif qui pourrait être largement rempli si le para skieur alpin Théo Gmür réitère sa triple performance en or de PyeongChang 2018.

Théo Gmür

Discipline : ski alpin

: ski alpin Âge : 25 ans

: 25 ans Palmarès : triple champion paralympique 2018 (descente, super-G et slalom géant)

: triple champion paralympique 2018 (descente, super-G et slalom géant) Catégorie : LW 9-1 (debout)

À 25 ans, Théo Gmür a déjà un palmarès a en faire pâlir plus d’un. Lors de sa première apparition aux Jeux Paralympiques en République de Corée, le skieur alpin a remporté trois médaille d’or, en descente, en super-G et en slalom géant.

L’année suivante, aux Mondiaux de para ski alpin, il a été sacré double champion du monde en descente et en super-G ainsi que vice-champion du monde en slalom géant.

Durant la saison 2017/18, il a également remporté le gros globe de cristal et le petit globe de cristal de slalom géant.

Rien ne semblait pouvoir arrêter son ascension fulgurante jusqu’à ce qu’une entorse du ligament externe cheville et une lésion du tendon du péroné ne le prive de saison de Coupe du monde 2019/20. Après de longs mois de rééducation et une pandémie mondiale plus tard, le champion était de retour sur les pistes. Juste avant de se rendre à Beijing 2022, il a décroché deux médailles de bronze aux Championnats du monde de para ski alpin à Lillehammer en super-G et slalom géant.

Comment regarder Théo Gmür à Beijing 2022

5 mars - Descente hommes (debout)

6 mars - Super-G hommes (debout)

8 mars - Super combiné hommes (debout)

10 mars - Slalom géant hommes (debout)

12 mars - Slalom hommes (debout)

Romy Tschopp

Discipline : para snowboard

: para snowboard Âge : 28 ans

: 28 ans Palmarès : médaillée de bronze en boardercross par équipes aux Mondiaux 2022

: médaillée de bronze en boardercross par équipes aux Mondiaux 2022 Catégorie : LL2

Romy Tschopp s’apprête a participer à ses tous premiers Jeux Paralympiques, et pour cause, la Bâloise n’a débuté le snowboard qu’en 2020. Atteinte de spina bifida à la naissance, la snowboardeuse souffre d’une paraplégie incomplète qui l’oblige à porter des orthèses ou a se déplacer en fauteuil roulant. C’est d’ailleurs lors d’un passage à l’hôpital que sa kinésithérapeute et son conjoint lui ont conseillé d’essayer le snowboard. Elle a ensuite intégré l’équipe nationale de para snowboard et participé à sa toute première étape de Coupe du monde en avril 2021. En janvier 2022, elle s’est rendue aux Mondiaux à Lillehammer et a décroché la médaille de bronze en boardercross par équipes avec sa compatriote Ellen Walther.

Aujourd’hui, elle espère briller à Beijing 2022 pour sa toute première participation olympique.

Comment regarder Romy Tschopp à Beijing 2022

6 mars - Boardercross femmes, qualifications

7 mars - Boardercross femmes, phases finales

12 mars - Slalom femmes

Thomas Pfyl

Discipline : para ski alpin

: para ski alpin Âge : 35 ans

: 35 ans Palmarès : vice-champion paralympique de slalom et médaillé de bronze de slalom géant à Turin 2006

: vice-champion paralympique de slalom et médaillé de bronze de slalom géant à Turin 2006 Catégorie : LW 9-2 (debout)

Pour sa cinquième participation aux Jeux Paralympiques d’hiver, le skieur alpin Thomas Pfyl rêve d’or, le seul métal qui manque à son palmarès paralympique. Pourtant, son dernier podium sur la plus grande scène mondiale remonte à Turin 2006, lorsqu’il avait remporté la médaille d’argent en slalom et la médaille de bronze en slalom géant. Mais si le skieur originaire du canton de Schwyz n’a pas foulé le podium paralympique, il n’en a pas moins brillé dans les autres compétitions. Récemment, il a été sacré vice-champion du monde de super combiné et de slalom en 2019.

À 35 ans, il sait que la fin de sa carrière sportive approche, mais il reste concentré sur son objectif du moment : donner le meilleur de lui-même à Beijing 2022.

Comment regarder Thomas Pfyl à Beijing 2022

5 mars - Descente hommes (debout)

6 mars - Super-G hommes (debout)

8 mars - Super combiné hommes (debout)

10 mars - Slalom géant hommes (debout)

12 mars - Slalom hommes (debout)

Luca Tavasci

Discipline : para ski de fond

: para ski de fond Âge : 28 ans

: 28 ans Palmarès : 11e sprint à PyeongChang 2018

: 11e sprint à PyeongChang 2018 Catégorie : LW 8 (debout)

Luca Tavasci est l’unique représentant suisse en ski de fond aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022. Né avec une aplasie de la main gauche, le fondeur de 28 ans sera en lice dans trois épreuves : le sprint en style libre, le moyenne distance en style libre et le longue distance en style classique. Le fondeur a déjà participé aux Jeux Paralympiques de PyeongChang 2018 où il s’était classé 11e du sprint, 16e du 10 km et 14e du 20 km. Déjà en 2014, il aurait pu se rendre aux Jeux, mais quelques années avant la grande échéance dont il rêvait tant, les médecins lui ont diagnostiqué un lymphome d’Hodgkin (cancer du système lymphatique). Après de nombreux mois de chimiothérapie, le skieur pensait être de nouveau sur les rails, mais une méningite l’a frappé, l’éloignant encore des pistes de ski. Si beaucoup de gens auraient été découragés, ces événements n’ont fait que renforcer les ambitions paralympiques de Tavasci.

Son premier objectif s’est donc réalisé en 2018, en se rendant aux Jeux de PyeongChang. Aujourd’hui, il est de retour aux Jeux de Beijing et espère repartir avec une médaille autour du cou.

Comment regarder Luca Tavasci à Beijing 2022