Cinq athlètes canadiens à suivre aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022

Les athlètes canadiens sont très attendus aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022. Il y a quatre ans à PyeongChang 2018, ils avaient remporté un total de 28 médailles dont huit en or. Une récolte inédite dans l’histoire paralympique du Canada.

Cette équipe est pourtant habituée à jouer les premiers rôles. Depuis Nagano 1998, le pays à la feuille d’érable a gagné au moins dix médailles à chaque édition des Jeux Paralympiques d’hiver. Une série que les 49 athlètes canadiens dont quatre guides présents à Pékin vont tenter de faire perdurer.

Brian McKeever

Épreuves : Para biathlon et para ski de fond

: Para biathlon et para ski de fond Âge : 42 ans

: 42 ans Palmarès : Médaillé d'or en 1 km ski de fond et 10 km ski de fond et médaillé d'argent en 20 km ski de fond à Salt Lake City 2002, médaillé d'or en 1 km ski de fond et 10 km ski de fond, médaillé d'argent en 20 km ski de fond et médaillé de bronze en 7,5 km biathlon à Turin 2006. Médaillé d'or en 10 km ski de fond, 20 km ski de fond et 1 km ski de fond à Vancouver 2010. Médaillé d'or en 10 km ski de fond, 20 km ski de fond et 1 km ski de fond à Sotchi 2014. Médaillé d'or en sprint ski de fond, 20 km ski de fond et 10 km ski de fond et médaillé de bronze en relais mixte ski de fond à PyeongChang 2018.

: Médaillé d'or en 1 km ski de fond et 10 km ski de fond et médaillé d'argent en 20 km ski de fond à Salt Lake City 2002, médaillé d'or en 1 km ski de fond et 10 km ski de fond, médaillé d'argent en 20 km ski de fond et médaillé de bronze en 7,5 km biathlon à Turin 2006. Médaillé d'or en 10 km ski de fond, 20 km ski de fond et 1 km ski de fond à Vancouver 2010. Médaillé d'or en 10 km ski de fond, 20 km ski de fond et 1 km ski de fond à Sotchi 2014. Médaillé d'or en sprint ski de fond, 20 km ski de fond et 10 km ski de fond et médaillé de bronze en relais mixte ski de fond à PyeongChang 2018. Catégorie : déficience visuelle

Brian McKeever possède un des palmarès les plus impressionnants des sports d’hiver. Le fondeur qui souffre de la maladie de Stargardt, une dégénérescence maculaire, a remporté 17 médailles dont 13 en or depuis les Jeux Paralympiques d'hiver de Salt Lake City 2002. En para ski de fond, personne n'a fait aussi bien. Dans l'histoire du Canada aux Jeux Paralympiques, non plus.

Un temps guidé par son frère Robin, celui qui fait désormais équipe avec Graham Nishikawa et Russell Kennedy est une véritable légende. À Vancouver 2010, il avait même obtenu l’honneur d'être sélectionné la même année pour les Jeux Olympiques d’hiver et les Jeux Paralympiques d'hiver. Il n'avait finalement pas pu concourir avec les valides mais avait décroché trois médailles d'or moins d'un an après s'être fracturé l'humérus.

Comment regarder Brian McKeever aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022 ?

Lundi 7 mars, 10h35 - Para ski de fond longue distance classique déficients visuels hommes

Mercredi 9 mars, 11h20 - Para ski de fond sprint libre déficients visuels hommes

Samedi 12 mars,10h00 - Para ski de fond distance intermédiaire libre déficients visuels hommes

*Les horaires sont indiqués en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez 7 heures.

Mark Arendz

Épreuves : Para biathlon et para ski de fond

: Para biathlon et para ski de fond Âge : 32 ans

: 32 ans Palmarès : médaillé d'argent en 7,5 km biathlon et médaillé de bronze en 12,5 km biathlon à Sotchi 2014. Médaillé d'or en biathlon 15 km, médaillé d'argent en relais mixte ski de fond et 7,5 km biathlon et médaillé de bronze en 12,5 km biathlon, sprint ski de fond et 10 km ski de fond à PyeongChang 2018.

: médaillé d'argent en 7,5 km biathlon et médaillé de bronze en 12,5 km biathlon à Sotchi 2014. Médaillé d'or en biathlon 15 km, médaillé d'argent en relais mixte ski de fond et 7,5 km biathlon et médaillé de bronze en 12,5 km biathlon, sprint ski de fond et 10 km ski de fond à PyeongChang 2018. Catégorie : debout

Mark Arendz est entré dans l’histoire du sport canadien lors des Jeux Paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018. Inscrit sur six épreuves, il a remporté six médailles. Cet exploit lui a permis d’enrichir un palmarès déjà riche de deux médailles aux Jeux Paralympiques de Sotchi 2014.

Le natif d’Hartsville a perdu son bras gauche dans un accident à la ferme. Malgré l’amputation, il a participé à ses premières compétitions de ski de fond avec les valides en utilisant une prothèse. Le Canadien a commencé à s’intéresser au biathlon quelques années plus tard, à partir des Jeux d’hiver de Salt Lake City 2002. Depuis, il s’est affirmé comme un des meilleurs para biathlètes de la planète et s’est également impliqué dans la sensibilisation pour la sécurité dans les fermes.

Comment regarder Mark Arendz aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022 ?

Samedi 5 mars, 12h50 - Para biathlon Sprint debout hommes

Lundi 7 mars, 10h00 - Para ski de fond longue distance classique debout hommes

Mardi 8 mars, 12h30 - Para biathlon distance intermédiaire debout hommes

Mercredi 9 mars, 10h45 - Para ski de fond sprint libre debout hommes

Vendredi 11 mars, 12h40 - Para biathlon individuel debout hommes

Samedi 12 mars,10h15 - Para ski de fond distance intermédiaire libre debout hommes

*Les horaires sont indiqués en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez 7 heures.

Mollie Jepsen

Épreuves : Para ski alpin

: Para ski alpin Âge : 22 ans

: 22 ans Palmarès : Médaillée d'or en super combiné, médaillée d'argent en slalom et médaillée de bronze en descente et slalom géant à PyeongChang 2018

: Médaillée d'or en super combiné, médaillée d'argent en slalom et médaillée de bronze en descente et slalom géant à PyeongChang 2018 Catégorie : debout

Mollie Jepsen a fait des débuts remarqués aux Jeux Paralympiques d’hiver de PyeongChang 2018. Pour sa première apparition à ce niveau, la Canadienne a remporté quatre médailles dont l’or en super combiné. Elle n’avait alors que 18 ans, dont 16 passés à skier.

La native de Vancouver a percé dans le ski malgré une malformation à la main gauche (elle est née sans doigt) et de nombreuses blessures dont deux ruptures des ligaments croisés.

Après son incroyable saison 2017/18, Mollie Jepsen a vécu une année blanche à cause de la maladie de Crohn. Malgré cette maladie chronique de l'intestin, elle arrive à Pékin en ayant fait le plein de confiance. La skieuse de 22 ans est montée sur trois podiums aux Championnats du monde en janvier dernier.

Comment regarder Mollie Jepsen aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022 ?

Samedi 5 mars - descente debout femmes

Dimanche 6 mars - super-G debout femmes

Mardi 8 mars - super combiné debout femmes

Vendredi 11 mars - slalom géant debout femmes

Dimanche 13 mars - slalom debout femmes

Billy Bridges

Épreuve : Para hockey sur glace

: Para hockey sur glace Âge : 37 ans

: 37 ans Palmarès : médaillé d'or à Turin 2006, médaillé de bronze à Sotchi 2014 et médaillé d'argent à PyeongChang 2018.

: médaillé d'or à Turin 2006, médaillé de bronze à Sotchi 2014 et médaillé d'argent à PyeongChang 2018. Catégorie : assis

Billy Bridges est né avec la spina bifida. Cette malformation de la colonne vertébrale limite sa mobilité et le contraint à utiliser des béquilles voire un fauteuil roulant, mais elle ne l'a pas empêché de devenir une légende du para hockey sur glace.

À Pékin, il va participer à ses sixièmes Jeux Paralympiques d'hiver. Le Canadien a déjà gagné trois médailles et notamment l'or à Turin 2006. Le Canadien dont le lancer à une main peut atteindre les 130 km/h a marqué l'histoire de son pays à plusieurs reprises. Outre un record de précocité avec une première sélection à 14 ans, il a été le premier joueur à compiler 200 points, 100 buts et 100 passes décisives avec le maillot frappé de la feuille d’érable.

Marié à la Canadienne Sami Jo Small, championne olympique à Turin 2006, il a également brillé en basket fauteuil avec deux participations aux Championnats du monde juniors et en tennis fauteuil avec une place dans le top 200 du classement mondial en 2013.

Comment regarder Billy Bridges aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022 ?

Samedi 5 mars, 13h05 - États-Unis - Canada

Dimanche 6 mars, 9h35 - Canada - RPC

Mardi 8 mars, 13h05 - Canada - République de Corée

*Les horaires sont indiqués en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez 7 heures.

Ina Forrest

Épreuves : Curling fauteuil

: Curling fauteuil Âge : 59 ans

: 59 ans Palmarès : médaillée d'or à Vancouver 2010 et à Sotchi 2014, médaillée de bronze à PyeongChang 2018

: médaillée d'or à Vancouver 2010 et à Sotchi 2014, médaillée de bronze à PyeongChang 2018 Catégorie : assis

Ina Forrest a commencé le curling fauteuil en 2004, à l’âge de 41 ans. C’est en faisant ses courses qu’un pratiquant lui a proposé d’essayer. Cette rencontre fortuite lui a permis de devenir une des meilleures joueuses au monde.

Trois ans après avoir essayé cette discipline, elle participait à ses premiers Championnats du monde. Onze autres participations ont suivi avec notamment trois titres planétaires. La curleuse originaire de Colombie-Britannique a également brillé aux Jeux Paralympiques d’hiver. À Pékin, elle va tenter de récupérer le titre perdu à PyeongChang 2018. Il y a quatre ans, elle avait dû se contenter du bronze après deux médailles d’or à Vancouver 2010 et Sotchi 2014.

Paralysée après un accident de la route à l’âge de 21 ans, Ina Forrest avait passé deux décennies à s’occuper de ses trois enfants avant de se bâtir un des plus grands palmarès du curling fauteuil.

Comment regarder Ina Forrest aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022 ?

Samedi 5 mars, 14h35 - République populaire de Chine - Canada

Samedi 5 mars, 19h35 - Canada - Suisse

Dimanche 6 mars, 14h35 - Canada - Lettonie

Lundi 7 mars, 9h35 - États-Unis - Canada

Lundi 7 mars, 19h35 - Suède - Canada

Mardi 8 mars, 9h35 - République de Corée - Canada

Mardi 8 mars, 19h35 - Canada - Slovaquie

Mercredi 9 mars, 14h35 - Canada - Grande-Bretagne

Mercredi 9 mars, 19h35 - Estonie - Canada

Jeudi 10 mars, 9h35 - Canada - Norvège

Jeudi 10 mars,14h35 - Canada - RPC

*Les horaires sont indiqués en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez 7 heures.