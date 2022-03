Cinq athlètes français à suivre aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022

La France va envoyer 19 athlètes, dont 4 guides, aux Jeux Paralympiques d’hiver de Beijing 2022.

Parmi eux, Olympics.com en a sélectionné cinq qui ont déjà fait vibrer les supporters français lors d’éditions précédentes des Jeux ou à l’occasion d’autres grandes compétitions planétaires et qui devraient ramener des médailles à la maison lors de leur passage sur les pistes de la République populaire de Chine.

Découvrez ces cinq athlètes français à surveiller de très près à Beijing 2022. Liste non exhaustive !

Marie Bochet

Âge : 28 ans

: 28 ans Sport : para ski alpin

: para ski alpin Disciplines : descente, super-G, slalom géant, slalom, super combiné

: descente, super-G, slalom géant, slalom, super combiné Palmarès : 8 médailles d’or paralympiques (4 à Sotchi 2014, 4 à PyeongChang 2018), 22 titres de championne du monde, 9 gros globes de cristal

: 8 médailles d’or paralympiques (4 à Sotchi 2014, 4 à PyeongChang 2018), 22 titres de championne du monde, 9 gros globes de cristal Catégorie: LW 6/8-2 (debout)

Marie Bochet est une légende du para ski alpin. La native de Chambéry est même la Française la plus titrée des Jeux Paralympiques. Née avec une malformation de l’avant-bras gauche, Bochet débute le ski à l’âge de cinq ans avant de disputer ses premières compétitions à six ans, avec les valides, avant de passer au handisport à l’âge de 11 ans.

Elle découvre les Jeux Paralympiques alors qu’elle n’a que 16 ans, à Vancouver 2010, où elle termine les cinq épreuves. Son meilleur classement au Canada reste la 4e place en slalom et super combiné. Quatre ans plus tard, elle confirme sa progression en raflant quatre médailles d’or à Sotchi 2014 : en descente, super-G, super combiné et slalom géant (et un abandon en slalom).

Ces exploits lui valent de recevoir la légion d’honneur en 2014, en même temps qu’un certain… Martin Fourcade. À PyeongChang 2018, après avoir remporté pas moins de 15 titres aux Championnats du monde dans les cinq disciplines, elle remet ça avec quatre médailles d’or olympiques : en descente, super-G, slalom géant et slalom (et un abandon en super combiné).

Elle compte désormais 9 gros globes de cristal en Coupe du monde et 20 petits globes, grâce à ses 102 victoires. En parallèle, elle prépare le certificat préparatoire adapté pour les sportifs de haut niveau à Sciences Po.

Comment regarder Marie Bochet aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022

Samedi 5 mars, 10h : descente

Dimanche 6 mars, 10h : super-G

Mardi 8 mars : super combiné - 10h : super-G, 14h15 : slalom

Vendredi 11 mars, 10h et 13h15 : slalom géant

Dimanche 13 mars, 10h et 12h45 : slalom

*Les horaires sont indiqués en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez 7 heures.

Benjamin Daviet

Âge : 32 ans

: 32 ans Sport : para ski nordique

: para ski nordique Disciplines : para ski de fond, para biathlon

: para ski de fond, para biathlon Palmarès : 6 médailles paralympiques (1 à Sotchi 2014, 5 à PyeongChang 2018), 9 titres de champion du monde

: 6 médailles paralympiques (1 à Sotchi 2014, 5 à PyeongChang 2018), 9 titres de champion du monde Catégorie : LW2 (debout)

Le fondeur et biathlète français du Grand-Bornand sera le porte-drapeau de la France lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Beijing 2022. « Je suis handicapé du genou gauche suite à un accident de mobylette en 2006 », expliquait-il à We Love Ski. « Je me suis fracturé le condyle interne, un os dans le genou. Pendant l’opération, j’ai attrapé un staphylocoque doré. Détecté trop tard, il a rongé le cartilage, l’articulation et tout ce qu’il y a à l’intérieur du genou. Les os du bas se sont soudés avec les os du haut, ce qui m’a laissé une jambe raide. »

Il commence le ski alpin à l’âge de cinq ans avant de passer au ski de fond à 11 ans. Il met du temps à retrouver sa motivation après son accident et ne rechausse les skis qu’en 2010. Après avoir intégré l’équipe de France de ski nordique, il participe à ses premiers Jeux en 2014. Il ramène une médaille de Sotchi : le bronze au relais 4 x 2,5 km de ski de fond, mais aucune en biathlon.

Quatre ans plus tard, il se couvre d’or en biathlon au sprint et sur le 12,5 km, en plus de remporter l’argent sur le 15 km. En ski de fond, il décroche aussi l’or sur le relais et l’argent au 20 km. Lors des derniers Mondiaux en janvier 2022, il a pris trois médailles en biathlon et ski de fond. En 2019, il avait raflé cinq médailles d’or et une en argent dans les deux disciplines.

Comment regarder Benjamin Daviet aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022

Samedi 5 mars, 12h50 : sprint 6 km hommes (biathlon)

Mardi 8 mars, 12h30 : 10 km hommes (biathlon)

Mercredi 9 mars, 10h45, 12h30 et 14h13 : sprint libre hommes (ski de fond)

Vendredi 11 mars, 12h40 : 12,5 km hommes (biathlon)

Samedi 12 mars, 10h15 : 12,5 km libre hommes (ski de fond)

Dimanche 13 mars, 10h : relais mixte 4 x 2,5 km (ski de fond)

*Les horaires sont indiqués en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez 7 heures.

Maxime Montaggioni

Âge : 32 ans

: 32 ans Sport : para snowboard

: para snowboard Disciplines : snowboard cross, banked slalom

: snowboard cross, banked slalom Palmarès : quintuple champion du monde

: quintuple champion du monde Catégorie : SB-UL (handicap du membre supérieur)

Maxime Montaggioni s'apprête à participer à ses tous premiers Jeux Paralympiques d'hiver à Beijing 2022. Pourtant, le pensionnaire d'Isola 2000 a commencé sa carrière sportive en para taekwondo, remportant même la médaille de bronze aux Mondiaux 2013 dans cette discipline. Mais c'est bien vers le para snowboard que Montaggioni s'est finalement tourné. Et il a bien fait.

À 32 ans, le snowboardeur a déjà cinq titres de champion du monde à son nom, deux en banked slalom (2017 et 2019), deux en boardercross (2019 et 2022) et un en dual banked slalom (2022). Cette année, il voudra prendre sa revanche sur PyeongChang 2018, où il n'avait pas pu se rendre à cause d'une blessure au genou, un véritable coup dur pour le snowboardeur qui rêve d'or olympique et qui aura à cœur de ramener la médaille du plus beau métal à Pékin.

Comment regarder Maxime Montaggioni aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022

Dimanche 6 mars - qualifications snowboard cross

Lundi 7 mars - phases finales snowboard cross

Samedi 12 mars - banked slalom

*Les horaires sont indiqués en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez 7 heures.

Arthur Bauchet

Âge : 21 ans

: 21 ans Sport : para ski alpin

: para ski alpin Disciplines : descente, super-G, slalom géant, slalom, super combiné

: descente, super-G, slalom géant, slalom, super combiné Palmarès : 4 médailles paralympiques (4 à PyeongChang 2018), 7 titres de champion du monde, 4 gros globe de cristal

: 4 médailles paralympiques (4 à PyeongChang 2018), 7 titres de champion du monde, 4 gros globe de cristal Catégorie : LW3 (debout)

À seulement 21 ans, Arthur Bauchet est l’un des grands espoirs de médailles de la France à Beijing 2022. Son palmarès mondial est impressionnant : il compte deux titres de champion du monde 2017 (slalom, slalom géant), trois en 2019 (slalom, slalom géant et super combiné), et lors des Mondiaux 2021, disputés en janvier 2022 à Lillehammer, il a glané l’or en super combiné et au slalom, en plus de décrocher l’argent en descente et au slalom géant.

Lors de sa première participation aux Jeux Paralympiques, à PyeongChang 2018, Bauchet a remporté quatre médailles d’argent (super combiné, super-G, descente et slalom). Bauchet est atteint de paraparésie spastique héréditaire, une maladie rare provoquant des contractures musculaires dans les jambes. « En-dessous des genoux, je ne contrôle plus mes jambes à 100% et cela occasionne des douleurs et de grosses raideurs dans les jambes », expliquait Bauchet au site de Sciences Po où il prépare également le certificat pour les sportifs de haut niveau, comme Marie Bochet.

Jusqu’à ses 10 ans, il skiait en compétitions valides avant de passer au handisport. Une salle du complexe sportif de Grimaud, dans le Var, la ville où il a grandi, porte son nom.

Comment regarder Arthur Bauchet aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022

Samedi 5 mars, 10h : descente

Dimanche 6 mars, 10h : super-G

Mardi 8 mars : super combiné - 10h : super-G, 14h15 : slalom

Jeudi 10 mars, 10h et 14h : slalom géant

Samedi 12 mars, 10h et 13h30 : slalom

*Les horaires sont indiqués en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez 7 heures.

Hyacinthe Deleplace

Âge : 32 ans

: 32 ans Sport : para ski alpin

: para ski alpin Disciplines : descente, super-G, slalom géant, slalom, super combiné

: descente, super-G, slalom géant, slalom, super combiné Palmarès : 3 titres de champion du monde, 1 gros globe de cristal

: 3 titres de champion du monde, 1 gros globe de cristal Catégorie : B2 (déficience visuelle)

Hyacinthe Deleplace compte une participation aux Jeux Paralympiques, mais à ceux d’été à Londres 2012. Il a en effet longtemps pratiqué le para athlétisme et disputé les épreuves du 200 m et du 400 m aux Jeux de Londres. Mais Deleplace est depuis retourné à ses premières amours, le para ski alpin qu’il a pratiqué de ses 3 ans jusqu’à ses 10 ans avant de partir vers le para athlétisme.

La reconversion de celui qui est né avec une déficience visuelle due à une cataracte congénitale – « Globalement je vois comme dans une bande dessinée, je vois les couleurs mais pas les détails », déclarait-il au site Bleus Handisport – s’est particulièrement bien faite puisqu’aux Mondiaux 2021 à Lillehammer en janvier 2022, il a ramené trois médailles d’or (descente, super-G, super combiné) et une médaille de bronze (slalom géant) avec ses guides Valentin Giraud Moine et Maxime Jourdan.

Avec Jourdan, Deleplace est devenu le premier para skieur alpin français à remporter le gros globe de cristal de la Coupe du monde, en 2021.

Comment regarder Hyacinthe Deleplace aux Jeux Paralympiques de Beijing 2022

Samedi 5 mars, 10h : descente

Dimanche 6 mars, 10h : super-G

Mardi 8 mars : super combiné - 10h : super-G, 14h15 : slalom

Jeudi 10 mars, 10h et 14h : slalom géant

Samedi 12 mars, 10h et 13h30 : slalom

*Les horaires sont indiqués en heure locale. Pour obtenir l'heure CET, retranchez 7 heures.