España en Beijing 2022: la medalla de plata de Queralt Castellet y tres nuevos diplomas olímpicos

La medalla de plata de Queralt Castellet en snowboard halfpipe puso la guinda a la participación de España en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Una edición donde la delegación española ha sumado además tres diplomas olímpicos: los de Lucas Eguibar en snowboard cross, Javier Lliso en el big air de esquí acrobático, y Olivia Smart y Adrián Díaz en la danza sobre hielo de patinaje artístico.

Snowboard

Castellet escribió una página brillante en la historia del deporte español en los Juegos Olímpicos de Invierno con su medalla de plata en snowboard halfpipe. Era la cuarta final en cinco participaciones para la rider catalana, que solo se vio superada por la doble campeona olímpica Chloe Kim.

"Me acuerdo de todos los momentos que me han llevado hasta aquí y todo el trabajo que llevo detrás y, de alguna manera, en esa segunda ronda he puesto todo esto en mi riding, lo he sacado ahí. Estoy muy contenta de haber conseguido la medalla de plata", dijo Castellet.

Clasificatoria de halfpipe: 4ª posición (78.75 puntos).

Final: medalla de plata en snowboard halfpipe.

LEER MÁS: Queralt Castellet tras ganar la plata en Beijing 2022: "Vamos a por los siguientes Juegos"

El rider español, que llevaba a Beijing 2022 como vigente campeón del mundo de snowboard cross, igualó su mejor resultado en unos Juegos Olímpicos de Invierno con una séptima posición, la misma que en Sochi 2014. Pese a que el circuito del Parque de Nieve de Genting no se ajustaba a su posición sobre la tabla (goofy), en semifinales no pudo entrar en la gran final, y se conformó con una tercera posición en la 'small final' (7ª a la postre).

"La verdad es que estoy muy contento. Estos días había estado yendo muy despacio, muy, muy despacio; y no estaba contento con mi actuación, así que estoy muy satisfecho”, reconoció en zona mixta después su participación.

7º (tercera posición en la 'small final').

MÁS: Lucas Eguibar iguala su mejor resultado olímpico

Patinaje artístico

Olivia Smart y Adrián Díaz firmaron la mejor actuación olímpica de un equipo español en la danza sobre hielo de patinaje artístico con un octavo puesto. La pareja logró además su récord personal en puntuación total y de danza libre, y estuvo muy cerca de lograrlo también en la danza rítmica. Su próximo objetivo es el Mundial, que se celebrará en marzo en Montpellier (Francia).

“No podemos pedir más. Estamos muy contentos. Muy, muy, muy contentos”, declaró Adrián Díaz en declaraciones al Comité Olímpico Español (COE).

Danza rítmica. 77.70 puntos, novena posición. Clasificados para la danza libre.

Danza libre. 121.46 puntos, sexta posición.

Total: 199.11 puntos y 8ª posición (diploma olímpico).

MÁS: La reacción de Olivia Smart y Adrián Díaz tras su diploma

No se limitaron a hacer historia con el mejor hecho de participar, sino que además pusieron a soñar a España.

Barquero y Zandrón se convirtieron en Beijing 2022 en la primera pareja española en participar en patinaje artístico por parejas en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Pero, además, estuvieron a punto de entrar en el top 10 en su debut olímpico, tras estar distanciados por solo 0.01 puntos de la décima posición.

A pesar de ello, ya han avisado de que aún quieren seguir escribiendo historia sobre el hielo. "Tenemos que seguir trabajando duro. El trabajo duro da resultados. Hemos tomado mucha motivación por los Juegos Olímpicos, así que tenemos que trabajar mucho durante estos cuatro años para llegar a Milano Cortina en nuestra mejor versión", dijo Zandrón tras la final.

Programa corto. 11ª posición (63.34 puntos). Clasificados para el programa libre.

Programa libre. 11ª posición (118.02 puntos)

Total: 11ª posición (181.36 puntos totales)

MÁS: Reacción de Barquero y Zandrón tras el programa libre

Esquí acrobático

El freestyler madrileño completó un gran debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, donde destacó su sexto puesto en el big air masculino. En el slopestyle quedó 14º, a un paso de acceder a la final.

“Mi cabeza estaba en las nubes. Llevaba mucho tiempo soñando con esto. He podido manejar la presión, que es difícil, porque suelo ser bastante duro conmigo. Estoy muy, muy feliz de vivir esta experiencia", expresó tras lograr el diploma olímpico en big air.

Big air masculino. Clasificatoria: 9ª posición (170.75 puntos) y acceso a la final.

Big air. Final. 6ª (171.50 puntos) y diploma olímpico

Slopestyle masculino. 14ª posición (69.16 puntos), sin acceder a la final.

Magnin no tuvo suerte en su debut olímpico, pues no pudo meterse en la final de ninguna de las dos pruebas que disputó en Beijing 2022. Fue 28º en big air y 29º en slopestyle.

Big air masculino. Clasificatoria. 28ª posición (79.75 puntos), sin acceder a la final.

Slopestyle masculino. Clasificatoria. 29ª posición (33.06 puntos), sin acceder a la final.

MÁS: El camino de Lliso y Magnin en el esquí acrobático de Beijing 2022

Skeleton

En sus cuartos Juegos Olímpicos de Invierno, el piloto catalán de skeleton no logró el objetivo de mejorar su mejor resultado (terminó 24º) pero vivió uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva como abanderado en la Ceremonia de Apertura junto a Queralt Castellet.

“No sé si esta ha sido mi última bajada. No lo he querido pensar porque quería vivir el momento. Ha sido muy mágico. Mi madre, que está en el cielo, habrá dicho: 'este es el Ander que quiero ver, el que sonríe, el que disfruta'. Es muy emocionante", confesó después de competir.

"Cuando las cosas van bien, hay que disfrutarlas. Hay gente que lo está pasando muy mal en España con la pandemia, con el cáncer, con muchas cosas, y no pueden vivir la vida como la estoy viviendo yo. Por tanto, cuando me saco el casco tengo que sonreír", explicó. "Lo harás mejor o mejor, pero tienes que disfrutar. [...] Lo más bonito es luchar por sueños y si se hacen realidad es maravilloso. Y si no, por el hecho de luchar vale la pena vivir la vida".

Series 1 y 2. 24ª posición.

Serie 3: 24ª posición [sin poder entrar en la manga 4 final].

MÁS: Ander Mirambell: cuatro Juegos Olímpicos de Invierno, cuatro historias diferentes

Esquí alpino

El especialista en velocidad navarro cuajó la mejor actuación del esquí alpino en Beijing 2022. Después de sorprender en los entrenamientos oficiales, Adur Etxezarreta fue 17º en el descenso, el mejor resultado en esta disciplina para un esquiador alpino español en los Juegos Olímpicos de Invierno. En cambio, no pudo completar el supergigante.

"Más allá del resultado [en el descenso], creo que estos días he estado esquiando a gran nivel, y me he estado codeando con los mejores. Y al final eso es lo que me llevo de vuelta a casa", declaró a la Federación Española.

Descenso masculino. 17º clasificado, a 1:44.12 (+1.43)

Supergigante masculino. No pudo completar la prueba

La esquiadora catalana había sumado cuatro Top 10 en pruebas de eslalon gigante en la temporada, pero quedó fuera de la competición de eslalon gigante en la segunda manga. "Hemos llegado hasta aquí, que es lo importante. Hasta el final", escribía en redes sociales. Pese a todo, el recuerdo de la experiencia fue muy positivo: "Esa sensación de volver a casa y pensar en todo lo que acaba de ocurrir... Sueños que se hacen realidad".

Eslalon gigante femenino. No pudo completar la segunda manga.

Salarich llegaba a Beijing 2022 en un gran momento de forma, sumando dos Top 15 en la Copa del Mundo y tres podios en otras competiciones, pero no logró completar el eslalon masculino, la única prueba en la que competía. "Me voy de Beijing 2022 con un sabor agridulce porque esta vez ha tocado salirnos, pero con mucha hambre para el futuro", expresó a través de la Federación Española.

Eslalon masculino. No pudo completar la primera manga

Esquí de fondo

Rojo firmó su mejor actuación olímpica en sus terceros Juegos de Invierno. El guipuzcoano fue 21º en el esquiatlón masculino, el mejor resultado para un esquiador de fondo español en la historia olímpica de esta prueba. También fue 21º en la prueba de salida masiva (reducida a 30 km por las malas condiciones meteorológicas) y 39º en los 15 km estilo clásico. Todos ellos, sus mejores resultados personales en esa prueba.

Esquiatlón masculino 15 km + 15 km. 21ª posición. 1h21:09.2 (a 4:59.4)

15 km estilo clásico: 39ª posición, 41:24.2 (+3:29.4)

50 km en estilo libre salida masiva: 21ª posición. 1h14:50.5 (a 3:17.8)

Con solo 20 años, el esquiador de fondo Jaume Pueyo se quedó a 1.19 segundos de meterse en cuartos de final del esprint en estilo libre. "Gracias por todo el apoyo que me habéis estado dando estos días. No sabéis la energía extra que podéis llegar a dar, es increíble, se sacan fuerzas de dónde no las hay", dijo en redes sociales. "La preparación ha sido muy dura, pero valió la pena vivir la experiencia [olímpica] y todo lo que he aprendido en este proceso".

Esprint en estilo libre masculino. 37º clasificado. 2:55.76 (+ 10.73)

MÁS: Cinco cosas que saber sobre Imanol Rojo