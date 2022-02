Queralt Castellet tras ganar la plata en Beijing 2022: "Vamos a por los siguientes Juegos"

Después de ganar una histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en snowboard halfpipe, Queralt Castellet se ha puesto su siguiente meta: Milano Cortina 2016. Preguntada por si seguirá hasta entonces, la rider española, de 32 años, ve el futuro con optimismo: "Yo creo que los siguientes [Juegos] sí, y además allí, que es la meca del snowboard".

Pero antes, en una rueda de prensa realizada por el Comité Olímpico Español, ha comentado las sensaciones tras conseguir esta medalla de plata.

"Aún me cuesta creerlo. Es algo tan grande que me cuesta ponerlo en palabras. Son muchos años de trabajo, media vida persiguiéndolo. Cuando ocurre, cuesta creerlo. Hay mucha gente detrás que han sido parte del peso que tiene esta medalla. Me siento agradecida por todo el apoyo que he tenido hasta llegar donde estoy ahora. Estoy súper contenta de mi riding y muy feliz. Estoy disfrutando de cada día que estoy en la nieve", ha expresado.

"Las emociones han sido inexplicables. Cuando ha terminado la competición, me han venido a la cabeza mis padres y mis amigos. Solo podía pensar en ellos, y en toda la gente que me ha acompañado en este camino", ha continuado Castellet.

"Lo llevo persiguiendo toda mi carrera"

Castellet también ha recordado su segunda ronda, la que le ha dado la plata con 90.25 puntos (ha sido la única en superar la barrera de los 90 junto a la ganadora, Chloe Kim).

"He tenido una caída importante en los entrenos, así que no he sacado el 1000 hasta la segunda o tercera ronda. El pipe había cambiado un poco de ayer a hoy. Sin duda el objetivo era sacar toda la artillería y los posibles trucos que tenía en mi mano".

"Cuando me han dado el 90, me he quitado un peso de encima. Han valorado la dificultad de mi ronda", ha proseguido la rider.

Castellet ha reconocido que ha sido la primera en ponerse la presión de conseguir un metal en Beijing 2022, pero que la ha sabido gestionar. Algo que ya ha sido una constante en su trayectoria.

"De Beijing 2022 me llevo que nada bueno llega de manera fácil. Todo ha costado y todo lleva un trabajo", ha dicho en referencia a su carrera, donde no siempre ha vivido momentos fáciles. "Ha merecido la pena sufrir sin lugar a dudas. He conseguido esto porque lo llevo persiguiendo desde hace tiempo. [Conseguir una medalla olímpica] no era una mochila cargada de peso, peso sí un objetivo en mi carrera".

Los momentos difíciles le han merecido la pena, y ella ha sido un ejemplo de resiliencia durante una trayectoria "de media vida" ligada a un deporte. Pero precisamente en el snowboard es donde ha encontrado la motivación para seguir adelante y superar todas las barreras hasta subir a un podio olímpico. "La fuerza es inevitable cuando te dedicas a tu pasión y disfrutas de ellos todos los días. Aprender todos los días de la montaña y del snowboard es una oportunidad que tengo. Vivir haciendo esto es algo de lo que me siento muy afortunada. No dejaría de hacerlo nunca".

De Turín a Milano Cortina

Y de momento ese nunca no ha llegado.

Precisamente esta rueda de prensa ha comenzado con un recuerdo de Castellet a sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno, los de Turín 2006: "En Torino empecé a soñar. Cuando vi a las chicas en el podio dije 'Quiero estar ahí'".

Y, casualidad o no, la meta se la ha puesto de nuevo en Italia. El impulso de la medalla en Beijing 2022 probablemente le lleve a agrandar su leyenda; una leyenda sin fin llamada Queralt Castellet, y todo a pesar de ya haber sido la snowboarder de mayor edad en la final de halfpipe: "Eso no tiene que ver porque el riding es lo que cuenta. Da igual la edad y eso es algo muy bonito de mi deporte".

Como también lo ha sido poner un broche brillante a una trayectoria a la que aún le queda más de un truco final.